Paprasta ir be galo skanu: prisiminė tobulą orkaitėje keptos lašišos receptą

„Ruošdama patiekalą iš lašišos visada žinau, kad tai bus greita ir be galo skanu. Kadangi lašišai pakanka vos keletos minučių keptuvėje arba 12–15 minučių orkaitėje, dėl to lašišą ruošti vakarienei yra vienas malonumas. Ir tikiuosi Jūsų nenustebinau tokiu trumpu lašišos ruošimo laiku. Visgi lašišą labai greitai galima perkepti, o tada jau nieko gero, ant lėkštės prieš nosį turėsite sausą žuvies gabalą. Dėl šios priežasties, visada savo receptuose pabrėžiu, kad reikia atidžiai sekti lašišos kepimo laiką“, – sako tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė.