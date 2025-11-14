Pamačiusi, į ką nukreipta kaimynės kamera, alytiškė įsiuto: „Kodėl mane turėtų kažkas stebėti?“

„Ant kaimynystėje esančio individualaus namo žmonės įsirengė vaizdo stebėjimo kamerą, bet akivaizdu, kad ji nukreipta tokiu kampu, jog matyti ne tik tai, kas vyksta jų kieme, bet ir pačioje gatvėje.
Kodėl mane turėtų kažkas stebėti? Gatve vyksta judėjimas, vaikštau ne tik aš viena. Argi visi, kas tik nori, gali visur prikabinėti vaizdo stebėjimo kamerų?“, – svarstė alytiškė.
Moteris teigė nežinanti, ką jei tokiu atveju daryti, ar tokie veiksmai yra teisėti ir kas tas kameras galėtų patikrinti.
Alytaus miesto savivaldybės komentaras
Alytaus miesto savivaldybė gyventojams primena, kad visus reikalavimus, susijusius su vaizdo stebėjimo kamerų įrengimu, naudojimu, kontrole ir galimais pažeidimais, prižiūri Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ši institucija teikia metodines rekomendacijas, vertina galimus privatumo pažeidimus ir prireikus taiko administracinio poveikio priemones.
„Jeigu vaizdo stebėjimo kamera įrengiama ar ant privataus, ar ant bent kokio kito statinio atsakomybė už jos nukreipimą, veikimą ir galimą poveikį aplinkiniams tenka ją įrengusiam asmeniui. Svarbu užtikrinti, kad kamera fiksuotų tik savo valdos teritoriją ir nepažeistų kitų asmenų teisės į privatumą, nefiksuotų viešų praėjimų ar kaimyninių sklypų be teisinio pagrindo“, – teigė Alytaus miesto savivaldybės atstovai.
Pasak jų, gyventojams, manantiems, kad jų teisės galėjo būti pažeistos, rekomenduojama tiesiogiai kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atliks vertinimą pagal kompetenciją.
