 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamačiusi, į ką nukreipta kaimynės kamera, alytiškė įsiuto: „Kodėl mane turėtų kažkas stebėti?“

2025-11-14 16:15 / šaltinis: AlytusPlius
2025-11-14 16:15

„Vaizdo kamerą įsirengę kaimynai stebi ne tik savo privatų kiemą, bet ir tuos, kurie eina ar važiuoja gatve“, – pasipiktinimo neslėpė į AlytusPlius.lt redakciją besikreipusi gyventoja. Alytiškė teigė mananti, kad taip pažeidžiamos teisės į kitų žmonių privatumą, ir klausė, ką tokiu atveju jai daryti.

Moteris žiūri pro langą (nuotr. 123fr.com)

„Vaizdo kamerą įsirengę kaimynai stebi ne tik savo privatų kiemą, bet ir tuos, kurie eina ar važiuoja gatve“, – pasipiktinimo neslėpė į AlytusPlius.lt redakciją besikreipusi gyventoja. Alytiškė teigė mananti, kad taip pažeidžiamos teisės į kitų žmonių privatumą, ir klausė, ką tokiu atveju jai daryti.

REKLAMA
0

„Ant kaimynystėje esančio individualaus namo žmonės įsirengė vaizdo stebėjimo kamerą, bet akivaizdu, kad ji nukreipta tokiu kampu, jog matyti ne tik tai, kas vyksta jų kieme, bet ir pačioje gatvėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl mane turėtų kažkas stebėti? Gatve vyksta judėjimas, vaikštau ne tik aš viena. Argi visi, kas tik nori, gali visur prikabinėti vaizdo stebėjimo kamerų?“, – svarstė alytiškė.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris teigė nežinanti, ką jei tokiu atveju daryti, ar tokie veiksmai yra teisėti ir kas tas kameras galėtų patikrinti.

REKLAMA

Alytaus miesto savivaldybės komentaras

Alytaus miesto savivaldybė gyventojams primena, kad visus reikalavimus, susijusius su vaizdo stebėjimo kamerų įrengimu, naudojimu, kontrole ir galimais pažeidimais, prižiūri Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Ši institucija teikia metodines rekomendacijas, vertina galimus privatumo pažeidimus ir prireikus taiko administracinio poveikio priemones.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu vaizdo stebėjimo kamera įrengiama ar ant privataus, ar ant bent kokio kito statinio atsakomybė už jos nukreipimą, veikimą ir galimą poveikį aplinkiniams tenka ją įrengusiam asmeniui. Svarbu užtikrinti, kad kamera fiksuotų tik savo valdos teritoriją ir nepažeistų kitų asmenų teisės į privatumą, nefiksuotų viešų praėjimų ar kaimyninių sklypų be teisinio pagrindo“, – teigė Alytaus miesto savivaldybės atstovai.

Pasak jų, gyventojams, manantiems, kad jų teisės galėjo būti pažeistos, rekomenduojama tiesiogiai kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atliks vertinimą pagal kompetenciją.

Teksto: Raimonda Bernatavičienė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų