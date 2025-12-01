 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Padarykite tai savo Kalėdų kaktusui: apdovanos įspūdinga krūva žiedų

2025-12-01 15:05 / šaltinis: valstietis.lt
2025-12-01 15:05

Sodininkai pabrėžė, kad yra keli paprasti būdai, kaip padauginti šį kambarinį augalą ir pasiekti, kad jis ilgai žydėtų.

Kalėdų kaktusas (nuotr. 123rf.com)

Sodininkai pabrėžė, kad yra keli paprasti būdai, kaip padauginti šį kambarinį augalą ir pasiekti, kad jis ilgai žydėtų.

0

Vienas paprastas metodas leidžia vieną augalą paversti keliais: šį augalą galima dauginti žemėje, vandenyje arba dalijant, rašo „Marthastewart“.

Kada dauginti Kalėdų kaktusą

Geriausias laikas dauginti Kalėdų kaktusą – pavasaris po jo žydėjimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Palaukite vieną ar du mėnesius po žydėjimo, kad paimtumėte auginį. Juos reikia imti aktyvaus augimo laikotarpiu“, – sakė sodininkas Andrew Buntingas ir pridūrė, kad dauginimas šiuo metu skatina papildomą žydėjimą.

Kaip dauginti Kalėdų kaktusą žemėje

Vienas iš paprasčiausių Kalėdų kaktuso dauginimo būdų yra nupjauti auginį ir pasodinti jį į indą su žeme. Geriausia naudoti kaktusams skirtą dirvožemio mišinį, nes Kalėdų kaktusams reikia drėgno, rupaus, gerai drenuoto dirvožemio mišinio, kad gerai augtų, paaiškino sodininkė Lisa Eldred Steinkopf.

Nupjaukite. Sekatoriumi ar žirklėmis nupjaukite sveiką stiebą, sudarytą iš dviejų ar trijų segmentų.

  • Palikite apdžiūti. Padėkite jį ant palangės dviem dienoms ir leiskite pagrindui sukietėti.
  • Pasodinkite. Pripildykite indą gerai drenuojančio dirvožemio. Įsmeikite stiebą į dirvą.
  • Prižiūrėkite. Pastatykite indą vietoje, kur krenta netiesioginė šviesa, palaikykite drėgną, bet ne per šlapią dirvą.

Kaip dauginti Kalėdų kaktusą vandenyje

Kitas būdas dauginti Kalėdų kaktusą yra nupjauti auginį ir įdėti jį į vandenį. Šis metodas leidžia stebėti šaknų augimą, tačiau jis nėra skirtas ilgam. Tam tikru momentu auginį reikės persodinti į indą su dirvožemio mišiniu.

  • Nupjaukite. Sekatoriumi ar žirklėmis nupjaukite sveiką stiebą, sudarytą iš dviejų ar trijų segmentų.
  • Palikite apdžiūti. Padėkite jį ant palangės dviem dienoms ir leiskite pagrindui sukietėti.
  • Įdėkite į vandenį. Pripildykite vandens nedidelę vazą ar stiklainį ir uždenkite viršų plastikine plėvele.
  • Stebėkite šaknis. Jei auginys tik šiek tiek kyšo virš vandens, jis įleis šaknis. Atnaujinkite vandenį kas kelias dienas. Persodinkite auginį į indą su gerai drenuojančiu dirvožemio mišiniu, kai šaknys pasieks maždaug 2,5 cm ilgį.

Kaip dauginti Kalėdų kaktusą dalijant

Dideliuose induose auginami Kalėdų kaktusai dažniausiai užauginami iš kelių auginių, kuriuos galima padalyti. Štai kaip tai padaryti teisingai, pasak L. E. Steinkopf.

  • Atsargiai išimkite augalą iš indo ir švelniai padalykite jį į mažesnes dalis. Kiekvieną dalį pasodinkite į atskirą indą, užpildytą gerai drenuojančiu dirvožemiu.
  • Pastatykite indą vietoje, kur krenta išsklaidyta šviesa. Palaikykite drėgną, bet ne per šlapią dirvą.

Kaip prižiūrėti Kalėdų kaktusą po dauginimo

„Aš stebiu, kad jie neišdžiūtų, ir užtikrinu jiems gerą, ryškų apšvietimą“, – dalinosi L. E. Steinkopf ir pridūrė, kad savo auginius šiek tiek tręšia nuo pavasario iki rudens.

Kai auginiai įleis sveikas šaknis, juos reikia persodinti į apvalius ar kvadratinius 10 cm skersmens indus, užpildytus gerai drenuojančiu dirvožemio mišiniu.

„Pirštu padarykite duobutę, kad tilptų šaknys, tada įdėkite auginio šaknis į duobutę ir sutankinkite aplink žemę. Viršutinis dirvožemio sluoksnis turi būti tame pačiame lygyje kaip auginio lapų pagrindas“, – pasakojo A. Buntingas.

Vasarą, pažymėjo L. E. Steinkopf, Kalėdų kaktusą galima išnešti į lauką, jei jis palaipsniui prisitaiko prie ryškios šviesos.

„Jį reikia pastatyti šiaurinėje namo pusėje arba po medžiu savaitei ar dviem, prieš išnešant į ryškią šviesą“, – paaiškino ji.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

