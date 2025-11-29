 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Išvardijo geriausiai pasiteisinusias pomidorų veisles: rašykitės kitiems metams

2025-11-29 15:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 15:30

Daržuose, soduose ir šiltnamiuose darbai jau nudirbti, tačiau atėjo metas pradėti planuoti ir galvoti, ką auginsime kitais metais. Pomidorai – neabejotinai tikri lietuvių šiltnamių ir daržo karaliai, o ieškantiems naujų, pasiteisinusių veislių specialistė išdavė, kokias pasirinkę tikrai neprašausite.

Daržuose, soduose ir šiltnamiuose darbai jau nudirbti, tačiau atėjo metas pradėti planuoti ir galvoti, ką auginsime kitais metais. Pomidorai – neabejotinai tikri lietuvių šiltnamių ir daržo karaliai, o ieškantiems naujų, pasiteisinusių veislių specialistė išdavė, kokias pasirinkę tikrai neprašausite.

Plačiau apie tai, kaip šiemet pavyko auginti pomidorus, kurios veislės išsiskiria ir nuostabia išvaizda, ir puikiomis skoninėmis savybėmis, TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ pasakojo parduotuvių tinklo „Žalia stotelė“ specialistė, sėklų ekspertė Liucija Kunigiškytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie patarimai filmuoti rugpjūčio pradžioje, kai buvo sunokę ar dar noko ankstyvesnės veislės. Tačiau jau dabar metas pradėti galvoti, kas kitąmet savo derliumi džiugins mūsų soduose.

Į šiltnamius pasikvietusi L. Kunigiškytė pažymi, kad veislės, kurias pristatys, yra pamėgtos lietuvių daržininkų.

REKLAMA

Pomidorų veislės
FOTOGALERIJA. Pomidorų veislės

Išskirtinės išvaizdos ir skonio pomidorai

Pirmoji hibridinė veislė, pamėgta daugelio, – „Gigantomo“. Specialistė pažymi, kad pomidorai raudonos spalvos, dideli, sunkūs, gražios formos. Juos auginant patariama riboti vaisių skaičių ant augalo.

L. Kunigiškytė sako, kad šiemet vaisiai užaugo mažesni, nei tikėjosi – turėjo būti didesni. Vis tik tai, greičiausiai, nulėmė klimatinės sąlygos – augalas sureagavo į besikeitusius orus.

„Bet vis tiek tai yra puiki raudonos spalvos pomidorų veislė, labai skanūs vaisiai. Štai toks pomidoras – nedaug sėklų, labai daug masės“, – pasakojo laidos konsultantė.

Ji pridėjo, kad šios hibridinės veislės pomidorai ne per daug saldūs, plona odele, labai skanūs ir dideli.

Kitas, vienas naujausių hibridų, – „Kokoro“, pasižymintis išskirtine išvaizda: „Ji yra kiek kitokia nei visi kiti pomidorai.

Jeigu pomidoras pernoks, augs ilgiau, nenuskinsite – jis įgis veislei nebūdingą raudonų vaisių formą. Bet puikūs pomidorai, puikiomis skoninėmis savybėmis, išskirtinis vidus.“

Lietuvių pamiltos hibridinės pomidorų veislės

Trečiasis hibridas – beje, vienas populiariausių ir daržininkų mėgstamiausių, kaip sako L. Kunigiškytė, patenkantis į topų topus – „Gourmansun“.

Savo forma jis netipiškas, širdiškas, o dar vienas išskirtinumas – ant geltono pomidoro esantys dryžiai.

„Jie yra išties labai gražūs – geltoni, su tokiais dryžiais. Brendimo, vaisių nokimo metu tie dryžiai varijuoja. Tai veislė šviežiam vartojimui, vasaros salotoms. Išskirtinė veislė“, – pasakojo sėklų ekspertė.

Transportuojant šiuos pomidorus su jais reikėtų elgtis it su kiaušiniais – vežti labai atsargiai, nes jų odelė plona. Be to, patariama vaisius skinti nepilnai sunokusius.

Pomidoras turi nedaug sėklų, puikiai tinka ne tik salotoms, bet ir troškiniams, o sumaišius su raudonais pomidorais – idealiai tiks šaltsriubėms vasarą.

Ne mažiau populiari ir hibridinė veislė „Gourmandia“ – širdies formos raudonos spalvos pomidorai. Veislė ankstyva, aukštaūgė, atspari ligoms.

L. Kunigiškytė pastebi, kad paprastai tie, kurie augina „Gourmansun“, renkasi ir „Gourmandia“ – dėl spalvos, formos ir gerų skoninių savybių:

„Jie yra panašūs abu – ir „Gourmandia“, ir „Gourmansun“ yra širdies formos, labai, labai skanūs pomidorai, viduje turi mažai sėklų.

Labai smagūs pomidorai dalytis, vežti į svečius, bet juos vežti reikia labai atsargiai, nes odelė labai plona. Norint nuvežti gražius vaisius, būtina atsargiai juos transportuoti.“

Vienas ankstyviausių jaučio širdies tipo hibridų ir tobuli geltoni veisliniai pomidorai

Jaučio širdies tipo pomidorų mėgėjams verta išbandyti hibridinę veislę „Buffalosteak“. Tai – vienas ankstyviausių tokio tipo pomidorų, tad jei mėgstate didelius pomidorus ir norite derliaus kuo anksčiau, šis pasirinkimas kaip tik jums.

Vaisiai užauga itin dideli – vienas gali sverti iki pusės kilogramo. Liucija pastebi, kad jos rankose atsidūrė kiek mažesnis pomidoras, tačiau tam yra aiški priežastis: ji augino juos ant vieno stiebo ir vienoje kekėje paliko apie dešimt pomidorų, tad vaisiai užaugo smulkesni.

„Formuoju ant vieno stiebo, kad augalai man neišlūžtų. Todėl padidinu pomidorų kiekį ant vieno augalo. O šie pomidorai – vasaros salotoms, šaltsriubėms, sultims. Visam menui, kurį galite leisti sau virtuvėje“, – šypteli specialistė.

Norintiems paįvairinti savo šiltnamį ar daržą geltonais pomidorais, L. Kunigiškytė išskiria ir nehibridinę veislę „Jantar“, kurią ji vadina „Gintaru“:

„Man labai patinka šie pomidorai. Jie tvirti, geltonos spalvos, gražios formos, gražiu vidumi. Toks gražuolis ir skanuolis pomidoras.“

Smulkiavaisių pomidorų mėgėjams

Smulkiavaisių pomidorų mėgėjams specialistė taip pat turi porą rekomendacijų. Pati Liucija sako itin mėgstanti hibridinę veislę „Shimmer“. Vaisiai nedideli, originalios formos ir išvaizdos. Anot specialistės, jie labai skanūs.

„Ir man patinka tai, kad jie nėra visiškai smulkiavaisiai pomidorai – kaip sakoma, yra ką valgyti. O vienas augalas užaugina 300–400 vaisių“, – pridėjo ji.

Šiuos pomidorus galima skinti visomis kekėmis ir mėgautis skaniais, gražiais, išskirtinės formos ir išvaizdos vaisiais. Be to, ši hibridinė veislė atspari nepalankioms auginimo sąlygoms.

Galiausiai L. Kunigiškytė pademonstravo „Tigrino“ hibridinės veislės vaisius. Kaip leidžia suprasti pavadinimas, pomidorai it tigriukai – rudi, dryžuoti:

„Man labai patinka ši veislė, nes kekės ilgos, bet ne per ilgos – ant vienos kekės užauga 14 pomidorų. Patinka ir tai, kad noksta laipsniškai: vienus pomidorus galiu nuskinti, jie jau sunokę, ir toliau noksta likęs derlius.“

Palygindama šiuos du hibridus tarpusavyje specialistė pažymi, kad „Shimmer“ – pailgos formos margi „zebriukai“, o „Tigrino“ – apvalios formos, vidutinio dydžio smulkiavaisių pomidorų veislė.

Visa laida ir dar daugiau naudingų patarimų – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

Laida „Svajonių sodai“ – sekmadieniais, 11 valandą, per TV3!

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

