Ekspertas įspėja nepamiršti to padaryti hortenzijoms: kitaip žiedų nesulauksite

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Svajonių sodai“ ilgametę patirtį sukaupęs daugiamečių gėlių selekcininkas, agronomas Pranciškus Puidokas pasidalijo praktiniais patarimais, kurie pravers tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems hortenzijų augintojams.
Laidos vedėja pabrėžia, kad nors laida buvo filmuota vasaros pabaigoje, būtent dabar – šaltajam sezonui artėjant – yra metas ypatingai pasirūpinti didžialapėmis hortenzijomis. Netinkamas jų paruošimas žiemai yra viena didžiausių klaidų, dėl kurių pavasarį augintojai nesulaukia žiedų.
Kaip ir kada paruošti didžialapes hortenzijas žiemai?
Agronomas P. Puidokas pabrėžia, kad didžialapės hortenzijos, priešingai nei dauguma kitų hortenzijų rūšių, Lietuvos klimato sąlygomis nėra atsparios šalčiams.
„Kiekvieną metą hortenzijas reikia paruošti žiemos sezonui ir nepalikti jų atvirame lauke žiemoti, o keltis į patalpas, kuriose žiemą būna iki +5 laipsnių šilumos“, – sako jis.
P. Puidokas pats hortenzijas augina dideliuose vazonuose. Tai leidžia jas lengviau perkelti į saugią vietą žiemojimui.
Anot jo, vasarą šie augalai reikalauja nemažai priežiūros – reguliaraus liejimo, tręšimo ir tinkamos, silpnai rūgščios substrato reakcijos.
Vis tik specialistas pripažįsta, kad būtent žiemojimas dažniausiai tampa kritine priežiūros klaida:
„Plačialapė hortenzija atvirame lauke ne visur gali žiemoti, gal kur švelnesnės žiemos, gal priklauso nuo veislės.
Mūsų regione, kiek pats auginu, jos gali peržiemoti kaip rožė – apdengta eglišakiais, bet vėliau pavasarį atlenki ją, prasideda šalnos ir apšąla antrų metų ūgliai.“
Kodėl hortenzijos kartais nežydi?
Specialistas primena, kad didžialapės hortenzijos žydi tik ant antrų metų ūglių – taigi sėkmingas išžiemojimas yra būtinas.
„Pirmais metais auga žalias stiebas, kuris neturi žiedynų. Jis turi peržiemoti ir pavasarį žydės“, – aiškina agronomas.
Jeigu stiebai pavasarį nušąla, visa augalo energija nukreipiama į naujus, žalius ūglius, kas reiškia viena – sezoną nesulaukiant žiedų.
„Jeigu jie nušąla, tuomet iš pagrindo krūmo sprogsta daug ūglių ir per vasarą auga tik žaliuojantys krūmai, be žiedų“, – pabrėžia P. Puidokas.
Todėl tinkamas žiemojimas – esminis žingsnis norint kitais metais sulaukti įspūdingų žiedų.
Hortenzijų priežiūros darbai
Agronomas atkreipia dėmesį, kad didžialapės hortenzijos nemėgsta kaitrios saulės, todėl visada svarbu parinkti joms tinkamą augimo vietą.
„Hortenzijos nemėgsta tiesioginės saulės spindulių, todėl netgi gali greitai ir „apdegti“ nuo jų. Pavėsyje jas ne tik lengviau prižiūrėti, bet jos ir ilgiau žydi“, – teigia specialistas.
Tinkamai parinktoje vietoje ir teisingai prižiūrimos hortenzijos džiugina savo dideliais, įvairiaspalviais žiedais, tačiau atėjus rudeniui, kai žiedynai tampa nebe tokie dekoratyvūs, juos rekomenduojama pašalinti:
„Rudenį, kai žiedynai pradeda būti negražūs, maždaug lapkričio mėnesį jas reikia apskinti, nukarpyti žiedynus. Jeigu jie būna parudavę ir pilkai žalsvi, galima nusiskinti juos puokštėms rudenį.“
Gruodžio pradžioje hortenzijas būtina perkelti į patalpą, kur jos žiemos – tai vienintelis būdas apsaugoti augalą nuo žūties.
Atskleidė, kaip prižiūrėti hortenzijas iki žydėjimo
P. Puidokas sako, kad hortenzijos natūraliai pradeda vegetuoti kovo mėnesį. Tuomet svarbu stebėti temperatūrų svyravimus.
„Balandžio pradžioje reikia jas išnešti į saulę ir laukti, koks bus oras. Paruoši, trąšas sudedi, lieji ir iki liepos pradžios jos stovi saulės atokaitoje.
Kai pasirodo pirmieji žiedynai, matai, kad jos pradeda vysti, tuomet, pats asmeniškai, jas stengiuosi suvežti į šiaurinę pusę“, – pataria agronomas.
Hortenzijos mėgsta rūgštesnę terpę, todėl specialistas siūlo pradėti jas tręšti nuo ankstyvo pavasario.
„Reikia stengtis nuo pat ankstyvo pavasario įdėti rūgščios durpės, kad palaikyti rūgštų substratą, o su trąšomis galima palaikyti rūgštesnę terpę, kuri hortenzijoms būtinai reikalinga, kad įsisavintų kitas maisto medžiagas augimui ir žydėjimui“, – aiškina P. Puidokas.
Tręšti vertėtų pradėti balandžio pradžioje, kai prasideda aktyvi augalo vegetacija.
