TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pomidorų ekspertė Birutė išdavė, kokios veislės pranoko lūkesčius: užsirašykite iš karto

2025-10-04 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 15:30

Lietuviai – tikri pomidorų mylėtojai, o pasiteisinusių pomidorų veislių jie niekuomet nepraleidžia pro akis. Tad dalijamės su jumis keliomis pasiteisinusiomis pomidorų veislėmis, kurias norėsite užsirašyti kitiems metams.

1 000 pomidorų veislių išauginusi Birutė išdavė šios vasaros favoritus: užsirašykite (nuotr. asm. archyvo)
11

Lietuviai – tikri pomidorų mylėtojai, o pasiteisinusių pomidorų veislių jie niekuomet nepraleidžia pro akis. Tad dalijamės su jumis keliomis pasiteisinusiomis pomidorų veislėmis, kurias norėsite užsirašyti kitiems metams.

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais savo šių metų naujomis mėgstamiausiomis pomidorų veislėmis pasidalijo Didžiasalyje gyvenanti Birutė Šatalina, kuri per savo gyvenimą yra išbandžiusi daugiau nei 1 000 pomidorų veislių.

Pasak jos, šiemet pomidorus lengva auginti nebuvo, tačiau užtat jai nesunkiai pavyko atskirti, kurios veislės yra pačios ištvermingiausios ir duodančios geriausią derlių.

Birutės pamėgtos pomidorų veislės
FOTOGALERIJA. Birutės pamėgtos pomidorų veislės

„Šiemet visos šios veislės, apie kurias pasakosiu, augo užtvindytame šiltnamyje, tad galiu pasakyti, kad jos labai ištvermingos, nes davė vaisių.

Be guminių batų net nebūčiau įėjusi į šiltnamį ir tikrai galvojau, kad nieko nebus, bet visą vasarą pomidorai derėjo ir puikiai atsilaikė“, – džiaugėsi Birutė.

Geriausios šios vasaros pomidorų veislės

Ochre Veil pomidorų veislė

Pirmoji veislė, kurią pristatė Virutė, buvo Ochre Veil. Pasak pašnekovės, tai – puikus pasirinkimas, mat veislė labai ištverminga.

Taip pat Birutė pridūrė, kad veislė ne tik labai skani, tačiau ir išoriškai akiai yra labai patraukli.

„Šių pomidorų vidus – spalvotas. Jie gali būti panašūs į Jaučio širdžių formą, o gali būti ir apvalesni“, – pasakojo pašnekovė.

Sweet Caramel Sofia pomidorų veislė

Aistringos pomidorų augintojos mylimiausių pomidorų veislių sąraše taip pat buvo Sweet Caramel Sofia veislė.

„Ši veislė tokios juodos su geltona spalvos, dryžuota, o jos vidus – raudonas“, – spalvų paletę vardijo ji.

Pasak pašnekovės, ši veislė ne veltui yra vadinama „karameline“ – ji Birutę pavergė savo saldumu ir skoniu.

Red Caramel Sofia pomidorų veislė

Ne ką prastesnė Birutės įvardinta pomidorų veislė buvo Red Caramel Sofia. Pašnekovė pasakojo, kad jų spalva šiek tiek skiriasi nuo Sweet Caramel Sofia.

Šie pomidorai būna išmarginti trimis spalvomis – geltona, oranžine ir juoda, dėl to darže atrodo įspūdingai.

„Man patinka, kad jie visi yra mėsingi, o taip pat šios formos. Derlingumas taip pat labai geras“, – sakė ji.

Liudmila‘s dream pomidorų veislė

Birutės širdį taip pat pavergė Liudmila‘s dream pomidorų veislė. Ji pasakojo, kad šie pomidorai nedideli ir sveria apie 150 gramų.

„Kekės yra didelės, ant vienos gali būti net dešimt pomidorų. Jie yra geltoni su tokiais ryškiai geltonais dryžiais“, – sakė ji.

Birutė pridėjo, kad tuo metu, kai pomidorai prinoksta, jie būna rausvi. Ši veislė – atspari ir derlinga.

Izrumrudnyj Elf pomidorų veislė

Galiausiai pašnekovė pateikė paskutiniąją jai patikusią veislę. Tai – Izumrudnyj Elf.

„Šie pomidorai irgi puikūs, mėsingi, bet yra vienas niuansas – reikia pagauti momentą, kada jie prinoksta, nes labai greitai ima ir pernoksta“, – sakė ji.

Pasak pašnekovės, svarbu vis apčiupinėti šiuos pomidorus, mat per ilgai užlaikius šie pomidorai virsta „koše“.

