Paaiškino, ar viešajame transporte vairuotojai privalo atidaryti priekines duris: žino ne visi

Neseniai keleiviai pastebėjo ir naują klausimą, kur klausiama, ar vairuotojai atidaro priekines transporto duris.
Vairuotojai privalo atidaryti priekines duris
Nors iš vienos pusės klausimas gali atrodyti keistokas, vairuotojai turi atidaryti visas transporto duris keleiviams, o to dažnai nedaro. Kalba eina būtent apie priekines duris, esančias šalia vairuotojo.
„Vairuotojai privalo atidaryti priekines duris keleiviams, norintiems įlipti, o esant pilnai transporto priemonei, keleiviai per jas gali ir išlipti.
Kartais gauname keleivių pastebėjimų dėl neatidaromų priekinių durų – tokie atvejai nėra dažni, tačiau į kiekvieną pranešimą reaguojame ir perduodame informaciją vežėjui“, – sako JUDU atstovai.
Tikriausiai būtent klausimas apie tai, ar vairuotojai atidaro priekines duris, leis greičiau bendrovei reaguoti į tokius atvejus, kuomet tos durys nėra atidaromos.
Keleiviai ir toliau yra raginami pasisakyti apie kelionės kokybę. Tą jie gali padaryti skenuodami specialų QR kodą, esantį šalia išėjimo durų. Jame galima ne tik įvertinti kelionės kokybę, bet ir parašyti savo pastabas.
