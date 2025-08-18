Paaiškėjo, kiek turguje kainuoja uogos: patiks ne visiems

Geri dzūkų darbai prilygsta maldai. Dzūkijos kalneliuose per kelias dienas be lietaus tiek pakulta, kad Kaniūkų turguje triguba eilė su grūdais susiraitė. Maišas (50 kg) šviežių kviečių – 10 eurų.
Kas saugo nugaras, dirba suvalkietiškai, į maišus 40 kg pila – peša 8 eurus. Šviežių kviečių kaina varijuoja vienu kitu euru.
Nieko sau dzūkeliai, kiek turguje girdėjau, šiemet gerai byra iš hektaro.
Miežių, kvietrugių, rugių ir avižų kainos dar nepraėjo Kaniūkų turgaus patikros, tad neskubėsiu su kainomis.
Ilgų kaimo žentas Vitas Vitkauskas, turi apie 100 balandžių, viščiukų ir vištų, sėja kviečius paukščiams, ekologiškai augina. Ant grendymo krūvas javo supylė – sau pakaks, bus pilni aruodai, dalį parduos, tel. 0 689 43618. Sakė, kviečiai sausi, auksiniai, pigiau 10 eurų nenusileis.
Beje, kas ir šimtus hektarų nukulia, ieško savo karveliui lesalo iš lopinėlio, kur grūdą augino paprasta žemelė, saulelė, vėjeliu paglostydama.
Karpė pelynus ir į maišelius dėjo
Alytaus Jotvingių turgaus senbuvė Janina Romaškienė sakėsi Žolinės pirmą dieną praleido labai prasmingai – karpydama ir į maišelius dėdama pelynus. Dzūkai mano, kad retkarčiais išgerdami karčiojo kiečio arbatos, žmonės pataiso savo sveikatą, pažvalėja ir su nauja energija ima tvarkyti savo reikalus. 30 g pelyno žolės – 3 eurai.
Turguje dažnas klausia, kada ieškoti kadagio šaknų, seniau dzūkai jas rugio ašaromis (tautiniu paveldu) užpildavo ir po šlakelį gerdavo „an čystos dūšios“.
„Tik ne vasarą kadagio šaknų ieškoti: ir kadagio uogos turi stiprybės ir galių“, – sakė Janina, neseniai Nemunaičio eglynuose prisipurčiusi ne vieną saują mėlynų kadagio uogų, už 100 g prašo 5 eurų. Beje, dzūkai žvėrieną kadagio uogomis gardina.
Janina jau parinkusi ir dirvinės čiužutės sėklų, 100 g 6 eurai. Tai dzūkų kolytos, kai rudenį pjauna penimius, jomis dešras ir kitus mėsos gaminius pagardina – primena česnako skonį. Vaikystėje lyg katinas žiūrėdavau į kolytomis kvepiančius dešrų vėrinius.
Žolinės šventė gerokai praretino Alytaus turgelius. Dar savaitės viduryje apsipirkę alytiškiai keliauja, atostogauja, brukasi prie jūros, gaudo vasaros likučius. Turgeliuose mąžta ir miškų gėrybių.
„Pas mus mėlynių nėra, Varėnos krašte Gudžių miške rinkau. Vėl sausa, net traška, radau ir mėlynių, ir voveraičių, bet jeigu toliau taip bus, dings paskutinės uogos ir grybai“, – pasakojo Jazminų turguje šeštadienį pardavinėjusi miškų gėrybes Vida Kursevičienė.
Brukniauja, bet ir žąsų auginti nemeta
Nemunaičio miškuose bruknių prisirinko Birutė Kavaliauskaitė iš Talokių kaimo, litras 10 eurų. Išties moteris „poteriavo“, bruknės smulkutės, smulkutės, bet sveikos, plieskia raudoniu.
Birutė garsėja savo paukščiais, pernai Kalėdoms daug ančių ir žąsų užaugino – labai greitai išpirko, patariau šiais metais nepaleisti savo triūso vėju.
„Jau dabar pirkėjai užsiprašo, nepigiai ir pernai pardaviau, kilogramas žąsies 13 eurų“, – prisiminė Birutė.
Mėlynuoja turgeliai šilauogėmis, kilogramas 6 eurai. Iš šių uogų mano dėmesį pavogė raudonos it liepsna avietbraškės. Jų turėjo Elena Adžgauskienė iš Skraičionių kaimo.
Buvusi ūkininkė į Jazminų turgų atveža tik avietbraškių, kilogramas 6 eurai, ir vištinių kiaušinių, dešimtis 2,5 euro. Moteris juokauja, kad dabar jos sūnus ūkininkauja, turi vieną karvę ir vištų, o ji laisva, gyvena tik sau.
Vieniems giedros reikia, kitiems lietaus trūksta
Brangiausios bulvės Jotvingių turguje, kilogramas iki 1 euro. Jazminų turguje gražiausios bulvės – 80 centų, tokias tarkuoja, dzūkiškas bandukes ar blynus kepa.
Kilogramas svogūnų – iki 1,2 euro, morkų – iki 2, kopūstų – 1 euras.
Ūkininkai kalba, su morkomis bus striuka. Gerai auga kopūstai, jei bus pakankamai drėgmės, toliau suks gūžes iki vėlyvo rudens.
„Bulves vėl sunku kasti, gerai būtų lietus ir kopūstams, – man jau reikia lietaus,– sakė Vankiškių kaimo ūkininkas Valdas Simanavičius. – Baloje vanduo mažėja akyse – rudenį teks karpius išgaudyti“.
Dzūkams rūpi ne tik pilvo reikalai: ruošia vaikus mokyklai, ieško naujų drabužių ir apavo.
Artėjantis svarbus giminaičių jubiliejus atginė į Jazminų turgų kraštietę Daną Mališauskienę. Devynių anūkų močiutė atėjo į turgų su dukra Regina Arasimavičiene ir grįžo namo iš turgaus ratuotos.
Sutikau Jazminuose ir alytiškį, kuris pasidžiaugė klasės draugu, atskridusiu iš Dublino – vyrai susitiko po 55-erių metų. Tai bent susitikimas!
Teksto autorius: Jurgis Kochanskas
