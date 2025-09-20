Paaiškėjo, kaip karalius reagavo į princesės Dianos mirtį: tokio jo matę nebuvo

Seriale Karolį III, kurį vaidina Dominikas Vestas, apėmė didelis liūdesys sužinojus apie buvusios žmonos mirtį – jis negalėjo sulaikyti ašarų. Scenoje matoma, kaip jis vienas vaikšto netoli Balmoralo, kalbasi telefonu su Camila ir vėliau pažadina savo sūnus, kad perduotų jiems tragišką žinią, rašoma townandcountrymag.com.
Epizodas perteikė jo liūdesį, tačiau kyla klausimas, kaip iš tiesų princesės Dianos mirtį išgyveno karalius Karolis III. Ar jo reakcija buvo tokia pat dramatiška, ar jis, kaip įprasta karališkajai šeimai, stengėsi susilaikyti viešumoje?
Atskleidė karaliaus reakciją žuvus princesei Dianai
„Jis buvo visiškai sutrikęs. Jis palūžo“, – sakė Tina Brown, parašiusi knygą „Dianos kronikos“, „Diana: 7 dienos, kurios sukrėtė Vindzorus“.
Ji pridūrė: „Jis iš karto suprato, kad tai bus baisu, kad... jis bus kaltinamas, kad jie bus kaltinami dėl Dianos mirties.“
Žurnale „Karalius“ Christopheris Andersenas rašo, kad Karolis III, išgirdęs žinią apie Dianos mirtį, buvo „išbalęs ir drebėjo“.
„Jis išleido skausmingą šauksmą, kuris buvo toks spontaniškas ir sklido iš širdies gelmių. Rūmų darbuotojai nuskubėjo į dabartinio karaliaus kambarį ir rado jį susigūžusį fotelyje ir nevaldomai verkiantį“, – teigė jis.
Kaip vaizduojama „Netflix“ seriale, Karolis III leido savo sūnums miegoti, o kai jie pabudo, pranešė jiems žinią apie motinos mirtį.
„Įprastomis aplinkybėmis jis nelabai mokėjo rodyti emocijų, tad kaip galima buvo tikėtis, kad jis jas parodys tokios krizės metu?“ – knygoje „Spare“ Harry rašė apie tą lemtingą 1997 m. rugpjūčio 31 d. rytą.
„Tačiau jo ranka atsargiai atsidūrė ant mano kelio ir jis pasakė: „Viskas bus gerai“. Tai jau buvo gana daug. Tėviškas, kupinas vilties, malonus...“ – aprašydamas prisiminimus pridūrė princas.
Dokumentiniame filme „Diana: 7 dienos“ Harry sakė: „Jis buvo šalia mūsų. Jis buvo vienintelis iš dviejų likusių tėvų. Jis stengėsi daryti viską, kas įmanoma, ir užtikrinti, kad mes būtume apsaugoti ir prižiūrėti. Tačiau jis taip pat išgyveno tą patį sielvarto procesą.“
Tą rytą karališkoji šeima vėliau nuvyko į bažnyčią Crathie Kirk, esančią netoli Balmoralo.
Nepaisė karalienės draudimo
Tą dieną dabartinis karalius išskrido į Paryžių kartu su Dianos seserimis, ledi Sarah McCorquodale ir ledi Jane Fellowes. Nepaisydamas savo motinos karalienės Elžbietos II pageidavimų, karalius pasisakė už karališkojo lėktuvo naudojimą. Jie nuvyko į ligoninę, o paskui su Dianos kūnu išskrido atgal.
Kaip knygoje „Karalius“ rašė C. Andersonas: „Nemanau, kad žmonės supranta, kaip stipriai jį sukrėtė jos mirtis. Ėmiau interviu iš ligoninės slaugytojų, kurios matė jį, kai jis įėjo į palatą ir pirmą kartą pamatė jos kūną. Jis atrodė taip, tarsi būtų gavęs smūgį į veidą.“
Pranešama, kad pakeliui į oro uostą dabartinis karalius Didžiosios Britanijos ambasadoriui Prancūzijoje Michaelui Jay'ui pasakė: „Visa tai atrodo nerealu.“
Karališkojo lėktuvo naudojimas buvo pastebėtas daugelio. „Tai buvo netikėtas ir drąsus žingsnis. Jis buvo buvęs vyras ir neturėjo jokios teisės ten būti, išskyrus tai, kad buvo jos sūnų, princo Williamo ir princo Harry, tėvas.
Karolis III norėjo skristi karališkuoju lėktuvu į Paryžių, bet karalienė neleido. Karolis III dėl Dianos kovojo stipriau nei kada nors per visą jos gyvenimą“, – knygoje „Diana: 7 dienos“ sakė žurnalistas Richardas Kay. Galiausiai jis skrido su Sara ir Jane 32-osios eskadrilės lėktuvu.
Kaip tuo metu rašė laikraštis „New York Times“: „Diana pernai, sudarius skyrybų susitarimą, neteko teisės vadintis „Jos Karališkąja Didenybe“, todėl teoriškai ji nebebuvo vidinės šeimos, turinčios teisę į karališkąsias laidotuves, dalis.
Tačiau jos, kaip būsimo karaliaus motinos, vieta Vindzoro dinastijos linijoje buvo užtikrinta ir Velso princo sprendimas pargabenti Dianos kūną karališkuoju lėktuvu buvo laikomas to patvirtinimu.“
Dabartinis karalius greitai grįžo į Balmoralą pabūti su savo sūnumis; po kelių dienų jie grįžo į Londoną, kur apžiūrėjo prie Kensingtono rūmų paliktus Dianai skirtus atminimo daiktus.
Dianos laidotuvės
Praėjus septynioms dienoms po jos mirties, dabartinis karalius, jo sūnūs princai Williamas ir Harry, jo tėvas princas Filipas ir Dianos brolis Charles'as Spenceris ėjo Dianos laidotuvių procesijoje.
„Ką tik mirė mano motina ir man teko eiti ilgą kelią paskui jos karstą, apsuptam tūkstančių žmonių, kurie stebėjo mane, o dar milijonai žmonių tai darė per televiziją, – po daugelio metų „Newsweek“ pasakojo Harry. – Nemanau, kad vaiko reikėtų prašyti tai daryti, jokiomis aplinkybėmis. Nemanau, kad šiandien taip atsitiktų.“
Per Dianos laidotuves Karolis III nekalbėjo, tačiau jo buvęs svainis Charles'as Spenceis) pasakė gedulingą kalbą:
„Pažadu, kad mes, tavo šeima pagal kraujo ryšį, padarysime viską, ką galime, kad ir toliau išradingai ir su meile vadovautume šiems jauniems vyrams, kad jų sielos būtų ne tik panardintos į pareigą ir tradicijas, bet ir galėtų būti laisvos, kaip tu planavai.“
Pirmą kartą po Dianos mirties karalius Karolis III viešai pasisakė po kelių savaičių, kai pasidalijo mintimis apie tai, „kaip mane ir mano vaikus ypač sujaudino ir nepaprastai paguodė, o iš tiesų vis dar tebejaudina visuomenės reakcija į Dianos mirtį. Tai buvo išties nepaprasta ir daugeliu atžvilgių pribloškiantis įvykis“.
Jis pridūrė: „Negaliu apsakyti, kokie nepaprastai dėkingi ir sujaudinti esame kartu su berniukais.“
Jis taip pat prakalbo apie savo sūnus: „Be to, aš neįtikėtinai didžiuojuosi vaikais ir tuo, kaip jie susitvarkė nevilties akimirkoje – su gana didžiule drąsa ir didžiausiu įmanomu orumu.
Jie nepaprastai gerai tvarkosi, tačiau akivaizdu, kad Dianos mirtis jiems buvo didžiulis praradimas ir aš visada jausiu šios netekties skausmą kartu su jais.“
