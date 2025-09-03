Praeivis karalių pakvietė išgerti alaus: jo atsakymas pribloškė tūkstančius

Karališkosios šeimos nariai garsėja kandžiu humoro jausmu, o karalius Karolis – ne išimtis. Monarcho šmaikštus atsakymas, kai 36-erių Danielis Walkeris pakvietė jį kartu išgerti alaus, pralinksmino internautus, rašo mirror.co.uk.
Pasiūlė karaliui alaus
Tai įvyko 2022 m. rugpjūtį. Prieš įžengdamas į sostą, karalius Karolis apsilankė Birmingemo Viktorijos aikštėje po dalyvavimo Sandraugos žaidynėse.
Kai jis buvo pastebėtas einantis per aikštę, vietos gyventojas D. Walkeris, kuris ėjo susitikti su draugais išgerti alaus, pagalvojo, kad galėtų pakviesti tuometinį Velso princą Čarlzą prisijungti prie jo.
Tuo metu užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip Danielis šaukia: „Čarlzai, Čarlzai, ar eini išgerti alaus?“
Tada princas atsisuka ir sako: „Ką?“, o kai Danielis pakartojo klausimą, šis nepasimetė ir atsakė: „Kur?“
Minia, įskaitant karalių Karolį, pratrūko juoku, o Danielis atsakė: „Bet kur, gal Alberto pilyje?“. Tuomet karalius nusijuokė ir nueidamas padėkojo.
Kontaktas su karaliumi nesibaigė
Tačiau 32 metų vyrui tai nebuvo susitikimo su karaliumi pabaiga. Po atsitiktinio susitikimo jis paaiškino „Birmingham Live“:
„Aš vaikščiojau aplink ir mačiau, kad jo apsaugininkas norėjo su manimi pasikalbėti. Aš prisistačiau, o jis pasakė, kad jei čia pasiliksi, galėsi su juo pasikalbėti. Palaukiau maždaug penkias minutes ir princas Čarlzas priėjo, paklausė, ką veikiu, ir paspaudė man ranką“.
„Jis pasakė: „Sėkmės jūsų įmonei“. Tai pakeitė mano požiūrį į princą. Maniau, kad karališkoji šeima yra užsisklendusi. Man svarbiausia yra juokas ir pokštai. Mano bičiuliai manė, kad meluoju“, – pasakojo Danielis.
Mėgstamiausias karaliaus gėrimas
Visgi, ne alus yra mėgstamiausias karaliaus gėrimas, anksčiau buvo pranešta, kad tai stiprus kokteilis.
Pasak karališkojo komentatoriaus Gordono Raynerio, jo mėgstamiausias gėrimas gaminamas iš pusės džino ir pusės sauso vermuto, papuoštas alyvuoge arba citrinos papuošimu.
Pranešama, kad Jo Didenybė ingredientus pasiima su savimi keliaudamas į užsienį. 75-erių metų vyras netgi pasiima savo taurę, todėl gėrimas visada būna pagamintas taip, kaip jam patinka.
Karalienė Camilla į atostogas taip pat pasiima raudonojo vyno, kuris paprastai būna iš Bordo.
