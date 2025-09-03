Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Praeivis karalių pakvietė išgerti alaus: jo atsakymas pribloškė tūkstančius

2025-09-03 16:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 16:15

Kuomet karalius Karolis III vis dar buvo princas, vienas iš Birmingamo gyventojų jį pakvietė prisijungti ir bare išgerti bokalą alaus. Tai, ką jam atsakė karalius, prajuokino visą minią ir šią šmaikščią istoriją, nutikusią prieš kelerius metus, gerbėjai iki šiol prisimena su šypsena – tai pamiršti sunku.

Praeivis Karolį III pakvietė išgerti alaus: jo atsakymas pribloškė tūkstančius (tv3.lt fotomontažas)

Kuomet karalius Karolis III vis dar buvo princas, vienas iš Birmingamo gyventojų jį pakvietė prisijungti ir bare išgerti bokalą alaus. Tai, ką jam atsakė karalius, prajuokino visą minią ir šią šmaikščią istoriją, nutikusią prieš kelerius metus, gerbėjai iki šiol prisimena su šypsena – tai pamiršti sunku.

Karališkosios šeimos nariai garsėja kandžiu humoro jausmu, o karalius Karolis – ne išimtis. Monarcho šmaikštus atsakymas, kai 36-erių Danielis Walkeris pakvietė jį kartu išgerti alaus, pralinksmino internautus, rašo mirror.co.uk.

Pasiūlė karaliui alaus

Tai įvyko 2022 m. rugpjūtį. Prieš įžengdamas į sostą, karalius Karolis apsilankė Birmingemo Viktorijos aikštėje po dalyvavimo Sandraugos žaidynėse.

Kai jis buvo pastebėtas einantis per aikštę, vietos gyventojas D. Walkeris, kuris ėjo susitikti su draugais išgerti alaus, pagalvojo, kad galėtų pakviesti tuometinį Velso princą Čarlzą prisijungti prie jo.

Tuo metu užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip Danielis šaukia: „Čarlzai, Čarlzai, ar eini išgerti alaus?“

Tada princas atsisuka ir sako: „Ką?“, o kai Danielis pakartojo klausimą, šis nepasimetė ir atsakė: „Kur?“

Minia, įskaitant karalių Karolį, pratrūko juoku, o Danielis atsakė: „Bet kur, gal Alberto pilyje?“. Tuomet karalius nusijuokė ir nueidamas padėkojo.

Kontaktas su karaliumi nesibaigė

Tačiau 32 metų vyrui tai nebuvo susitikimo su karaliumi pabaiga. Po atsitiktinio susitikimo jis paaiškino „Birmingham Live“:

„Aš vaikščiojau aplink ir mačiau, kad jo apsaugininkas norėjo su manimi pasikalbėti. Aš prisistačiau, o jis pasakė, kad jei čia pasiliksi, galėsi su juo pasikalbėti. Palaukiau maždaug penkias minutes ir princas Čarlzas priėjo, paklausė, ką veikiu, ir paspaudė man ranką“.

„Jis pasakė: „Sėkmės jūsų įmonei“. Tai pakeitė mano požiūrį į princą. Maniau, kad karališkoji šeima yra užsisklendusi. Man svarbiausia yra juokas ir pokštai. Mano bičiuliai manė, kad meluoju“, – pasakojo Danielis.

Mėgstamiausias karaliaus gėrimas

Visgi, ne alus yra mėgstamiausias karaliaus gėrimas, anksčiau buvo pranešta, kad tai stiprus kokteilis.

Pasak karališkojo komentatoriaus Gordono Raynerio, jo mėgstamiausias gėrimas gaminamas iš pusės džino ir pusės sauso vermuto, papuoštas alyvuoge arba citrinos papuošimu.

Pranešama, kad Jo Didenybė ingredientus pasiima su savimi keliaudamas į užsienį. 75-erių metų vyras netgi pasiima savo taurę, todėl gėrimas visada būna pagamintas taip, kaip jam patinka.

Karalienė Camilla į atostogas taip pat pasiima raudonojo vyno, kuris paprastai būna iš Bordo.

