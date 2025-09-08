Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Paaiškėjo, ar nurimo savaitę laiko alinusi magnetinė audra

2025-09-08 09:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 09:50

Praėjusią savaitę užklupusi magnetinė audra naktinėtojams ne tik dovanojo galimybę pamatyti ir užfiksuoti Šiaurės pašvaistę – jaučiantiems jų poveikį, tai buvo nelengvas metas. Dabar paaiškėjo, ar jau nurimo alinusi geomagnetinė audra.

0

Prognozuojama, kad artimiausiomis dienomis didelių magnetinio lauko aktyvumo padidėjimų nebus.

Paaiškėjo, ar nurimo magnetinė audra

Kaip skelbia meteoagent.com, šiandien, rugsėjo 8 dieną, magnetinio lauko aktyvumas sieks 4,7 balus, o peržengus 4 balų ribą tai traktuojama kaip nedidelė geomagnetinė audra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rytoj, rugsėjo 9-ąją, prognozuojamas 2,7 balų aktyvumas, toks pats prognozuojamas ir rugsėjo 10 d.

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėje matyti, kad artimiausias tris dienas magnetinė audra nenumatoma.

Šiandien, pirmadienį, didžiausias prognozuojamas aktyvumas – 3,67 balai, mažiausias – vos 1 balas.

Rytoj, antradienį, aktyvumas taip pat nebus didelis, svyruos nuo 1 iki 2,67 balų. Trečiadieniui taip pat prognozuojamas aukščiausias balas – 2,67, mažiausias – 1.

 

Magnetinių audrų poveikis sveikatai

Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau teigė šeimos gydytojas Irmantas Aleksa, magnetinės audros – tai saulės magnetinio lauko aktyvumo padidėjimas.

Saulė išskiria daugiau magnetinės energijos, kuri gali veikti visą saulės sistemą, o kadangi žemė nėra taip toli nuo saulės, todėl poveikis iš tiesų juntamas.

„Jeigu balai siekia 3, tai saulės magnetinis laukas yra normalus, jeigu 4-5, tai yra jau riba, o jeigu skaičiai didesni, reikėtų sunerimti. Paprastai žmonės ateina vedini psichogeninių skundų, padidėjusiu kraujospūdžiu, galvos skausmų ir paūmėjusios migrenos“, – aiškino jis.

I. Aleksos teigimu, magnetinės audros dažniausiai paveikia kraujagysles – jos susitraukinėja, atsipalaiduoja, jose jaučiama padidėjusi įtampa: „Tai gali būti siejama su stresu, nervingumu, didėja kraujospūdis.“

„Aš visada rekomenduoju stebėti savo būklę prieš audrą, per ją ir po įvykio. Būklę būtina prižiūrėti ne vien saulės magnetinių audrų metu.

Vis tik, pastebime, kad pacientams tikrai atsiranda prieširdžių virpėjimai. Juo visada būtina reaguoti, kreiptis į gydymo įstaigą“, – taip pat pridūrė jis.

Didesnė rizika susidurti su magnetinių audrų poveikiu kyla ir turintiems antsvorio, vyresnio amžiaus asmenims, taip pat turintiems psichologinių problemų. 

Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.

Tyrimai rodo, kad esant magnetinėms audroms, padaugėja infarkto ir insulto atvejų. Teigiama, kad siautėjant magnetinėms audroms šių būklių atvejų padaugėja maždaug 20 proc., rašo europeantimes.news.

Galvos skausmą ar tachikardiją bei kitus simptomus gali sukelti ir daugybė kitokių priežasčių. Pavyzdžiui, pasikeitęs atmosferos slėgis taip pat gali daryti įtaką savijautai.

Kaip saugotis magnetinių audrų poveikio?

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie magnetinių audrų poveikį bei kaip jo saugotis pasakojo Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas.

Štai jo atsakymas apie tai, kaip apsisaugoti nuo magnetinių audrų poveikio: „Dažnai pacientai klausia šeimos gydytojų, kaip apsisaugoti  nuo geomagnetinių audrų poveikio. Matyt, pilnai apsisaugoti yra sudėtinga, bet padėti savo organizmui tikrai galima. 

Visų pirma, krešulių susidarymo tokios profilaktinės priemonės, kaip pakankamas skysčių vartojimas, vengimas alkoholinių gėrimų, kavos, nereikalingų kelionių atsisakymas, ribojimas fizinių darbų bei buvimo karštoje aplinkoje. 

Patartina lengva mankšta, pasivaikščiojimas miške. Kai kas siūlo geomagnetinių audrų piko metu išgerti kasdien po 100 mg aspirino, aišku, jei nevartojate kitų kraują skystinančių vaistų.“

Taip pat mokslininkai siūlo gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.

Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.

Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.

Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.

Nepamirškite daugiau mankštintis, vaikščioti – fizinė veikla padeda jaustis geriau, tačiau nesiimkite itin intensyvaus sporto. Reguliariai išsivėdinkite patalpas, ypač miegamąjį ir stenkitės eiti miegoti tuo pačiu metu, kad tinkamai pailsėtumėte.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

