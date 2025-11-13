 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Nenurimstanti magnetinė audra stebina net specialistus: štai kas laukia artimiausiu metu

2025-11-13 09:11
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 09:11

Vyraujanti geomagnetinė audra savo stiprumu stebina net mokslininkus – kaip remdamasi Britų geologijos tarnyba skelbė „SkyNews“, tai gali būti viena stipriausių tokių audrų per dvidešimtmetį. 

0

Tokio stiprumo Saulės audros gali sutrikdyti GPS, ryšio sistemas, net elektros tinklus, be kita ko, jaučiantiems poveikį tai taip pat nelengvas metas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užklupo išskirtinai stipri geomagnetinė audra

Vakar Britų geologijos tarnyba buvo padidinusi prognozę iki maksimumo, buvo skelbta, kad besitęsianti geomagnetinė audra sutrikdė ryšius ir palydovinę navigaciją.

Be to, dėl stiprios Saulės audros NASA net atidėjo kosminio skrydžio startą. Jeffo Bezoso įkurta kosmoso technologijų įmonė „Blue Origin“ vakar turėjo paleisti savo raketą „New Glenn“.

Misijos tikslas buvo į kosmosą nugabenti du NASA erdvėlaivius „ESCAPADE“, skirtus skrydžiui į Marsą. Tačiau akar „Twitter“ buvo pranešta, kad skrydis atidedamas.

„New Glenn“ yra parengta paleidimui. Tačiau dėl labai padidėjusio Saulės aktyvumo ir jo galimo poveikio erdvėlaiviams „ESCAPADE“, NASA atideda paleidimą, kol pagerės kosminės oro sąlygos.

Šiuo metu vertiname galimybes nustatyti kitą paleidimo laikotarpį, remdamiesi prognozuojamomis kosminėmis oro sąlygomis ir galimybe naudotis poligonu“, – skelbta vakar.

Tęsiasi galinga magnetinė audra

Kaip rodo naujausios prognozės, aktyvumas sumažėti neskuba.

Meteoagent.com duomenimis, šiandien, lapkričio 13-ąją, aktyvumas kils iki 8,3 balų iš 9. Rytoj, lapkričio 14 dieną, kol kas prognouojamas 4,7 balų aktyvumas, tačiau prognozės gali kisti. Lapkričio 15 d. prognozuojami 3 aktyvumo balai.

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų prognozėse taip pat matyti galinga geomagnetinė audra šiandien.

Prognozėse nurodoma, kad šiandien, ketvirtadienį, po vidurnakčio aktyvumas siekė net 8–8,33 balus, vėliau sumažės iki 7,3 balų, toliau, pasiekęs 5 balus, sumažėjęs svyruos nuo 4 iki 4,67 balų.

Penktadienį kol kas itin didelis aktyvumas neprognozuojamas – po vidurnakčio sieks 4,67 balus, vėliau sumažės ir sieks 3–3,67 balus.

Šeštadienis bent kol kas prognozuojamas ramus, žemiausias aktyvumas turėtų siekti 1,33, aukščiausias – 3 balus.

Kaip saugotis magnetinių audrų poveikio?

Magnetinės audros poveikį sveikatai dažnai išduoda šie simptomai: galvos svaigimas ir skausmas; pykinimas; silpnumas ir mieguistumas; padidėjęs kraujospūdis; raumenų ar sąnarių skausmai ir t. t.

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie magnetinių audrų poveikį bei kaip jo saugotis pasakojo Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas.

Štai jo atsakymas apie tai, kaip apsisaugoti nuo magnetinių audrų poveikio: „Dažnai pacientai klausia šeimos gydytojų, kaip apsisaugoti  nuo geomagnetinių audrų poveikio. Matyt, pilnai apsisaugoti yra sudėtinga, bet padėti savo organizmui tikrai galima. 

Visų pirma, krešulių susidarymo tokios profilaktinės priemonės, kaip pakankamas skysčių vartojimas, vengimas alkoholinių gėrimų, kavos, nereikalingų kelionių atsisakymas, ribojimas fizinių darbų bei buvimo karštoje aplinkoje. 

Patartina lengva mankšta, pasivaikščiojimas miške. Kai kas siūlo geomagnetinių audrų piko metu išgerti kasdien po 100 mg aspirino, aišku, jei nevartojate kitų kraują skystinančių vaistų.“

Taip pat mokslininkai siūlo gerti daugiau vandens ir sumažinti suvartojamos druskos kiekį, nes druska sulaiko skysčius organizme ir dėl to padidėja kraujospūdis.

Pablogėjus savijautai dėl magnetinės audros poveikio gali padidėti ne tik kraujospūdis ar sumažėti darbingumas, tačiau ir paūmėti nerimas, lėtinės ligos ar net alergijos.

Be to, norint jaustis geriau ir apsaugoti sveikatą, vyraujant magnetinėms audroms patariama valgyti mažiau greito, riebaus, kepto, sūraus ar aštraus maisto. Vietoj to raginama valgyti daugiau vaisių ir daržovių.

Taip pat patariama atsisakyti žalingų įpročių – nerūkyti, nevartoti alkoholio, be to, rekomenduojama atsisakyti kavos, ją geriau keiskite žaliąja ar žolelių arbata.

Nepamirškite daugiau mankštintis, vaikščioti – fizinė veikla padeda jaustis geriau, tačiau nesiimkite itin intensyvaus sporto. Reguliariai išsivėdinkite patalpas, ypač miegamąjį ir stenkitės eiti miegoti tuo pačiu metu, kad tinkamai pailsėtumėte.

