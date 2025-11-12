Tokio stiprumo magnetinė audra smogė seniai: pasiruoškite – štai kas laukia

Jaučiantiems magnetinių audrų poveikį šiandien vertėtų daugiau dėmesio skirti sau ir savo sveikatai.
Stiprumas – 8 balai
Meteoagent.com duomenimis, šiandien magnetinė audra, lyginant su praėjusiomis dienomis, sieks rekordines aukštumas. Pranešama, kad jos stiprumas – 8 balai.
Rytoj magnetinė audra taip pat yra numatoma, tačiau tokio intensyvaus poveikio kaip šiandien nebus. Prognozuojama 6,7 balo magnetinė audra.
Poryt taip pat numatoma magnetinė audra, vis tik galima pastebėti tendenciją, kad pamažu ji ims rimti. Prognozės rodo, jog magnetinė audra bus 4,7 balo stiprumo.
Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) trijų artimiausių dienų prognozės taip pat nedžiugina. Pranešama, kad šiandien magnetinė audra pasieks 8 balus.
Rytdienos prognozės taip pat nieko gero nežada – galima matyti, kad smogs 6,67 balo magnetinė audra. O poryt taip pat dar nebus galima tikėtis palengvėjimo, nes sulauksime 4,67 balo magnetinės audros.
Tie, kurie jaučia magnetinių audrų simptomus, įprastai susiduria su padidėjusiu galvos skausmu, silpnumo, pykinimo jausmu, padidėjusiu kraujospūdžiu, raumenų ar sąnarių skausmu.
Kaip padėti sau susidūrus su sąnarių skausmu?
Naujienų portalas tv3.lt anksčiau dalijosi pokalbiu su šeimos gydytoju Irmantu Aleksa, kuris papasakojo, kaip sau padėti susidūrus su rankų ar kojų sąnarių skausmais.
Paklaustas, kokių veiksmų reikėtų imtis pajutus prasidedantį sąnarių skausmą, I. Aleksa pabrėžė:
„Viskas priklauso nuo skausmo priežasties. Dažnai sąnarių skausmus sukelia kitos ligos bei negalavimai, todėl pirmiausia reikėtų gydyti būtent juos.“
Jei tai ūmus artritas, dar žinomas kaip ūminis sąnario uždegimas, skausmas gali trukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Jei liga lėtinė – pavyzdžiui, reumatoidinis artritas ar ankilozinis spondiloartritas – sąnarių skausmai gali būti ilgalaikiai.
Taip pat, pasak gydytojo, jei skausmą sukelia gripas ar kita infekcija, jis gali pasireikšti tik trumpam ir praeiti kartu su kitais susirgimo simptomais.
Vis dėlto, jei manote, kad sąnarių skausmas nesusijęs su jokia kita liga, o tiesiog kyla dėl mažo fizinio aktyvumo ar viršsvorio, I. Aleksa rekomenduoja kineziterapiją:
„Kineziterapija yra vienas geriausių metodų kovojant su sąnarių skausmais. Ji padeda pagerinti mobilumą, skatinti sąnarinių skysčių gamybą, sumažinti trintį, o kartu ir skausmą.“
Nors, pasak gydytojo, kineziterapinės treniruotės bei masažai iš tiesų puikiai padeda esant sąnarių problemoms, kartais problemos pasirodo esančios rimtesnės.
„Jei skauda ne dėl gyvenimo būdo ar prastos laikysenos, o yra nustatytos konkrečios sąnarių patologijos – po traumų ar esant lėtinėms ligoms – galima taikyti ir kitas reabilitacijos procedūras: ultragarsą, magneto ar lazerio terapiją, kitas fizioterapines priemones“, – pasakojo I. Aleksa.
Masažas, jo teigimu, padeda tik tada, kai skausmas kyla iš raumenų, bet ne pačio sąnario, todėl verta pasitarti su specialistu, kokia terapija yra tinkamiausia jūsų atveju.
Nors sąnarių skausmai dažnai atrodo kaip tiesiog neišvengiama senėjimo dalis, specialistai pabrėžia, kad didžioji dalis jų priežasčių slypi mūsų kasdienybėje bei įpročiuose.
Reguliarus judėjimas, subalansuota mityba ir dėmesys savo kūnui gali tapti paprasčiausiu, bet veiksmingiausiu būdu išvengti skausmo ateityje. Na, o pajutus jau prasidedančius sąnarių skausmus, geriau nelaukti, kol šie pablogės, ir apsilankyti pas savo šeimos gydytoją.
