Naktį pabudote nuo noro šlapintis? Nekartokite 1 didelės klaidos

„NHS West Suffolk Trust“ teigia, kad dėl nikturijos dažnai pabundama naktį ir norima šlapintis. Teigiama, kad: „Dažnai problema dažnėja su amžiumi. Tai būdinga vyresnio amžiaus žmonėms, kurie gali keltis du kartus per naktį, tačiau dažnesnis lankymasis tualete gali išduoti problemą, kurią įmanoma išgydyti.“

Naktį pabudę nusišlapinkite

Intymios sveikatos ekspertė ir „Kegel8“ įkūrėja Stephanie Taylor sakė, kad jei jums reikia šlapintis naktį, yra keletas priežasčių, kodėl neturėtumėte laikytis ir neiti šlapintis. Ji sakė: „Gali būti nesmagu, kai šlapimo pūslė pažadina tave naktį, tačiau šlapimo laikymas ir pakartotinis užmigimas nepasišlapinus gali sukelti rimtų sveikatos problemų.“

Ji pažymėjo, kad vidutinėje suaugusio žmogaus šlapimo pūslėje telpa maždaug du puodeliai šlapimo, o kol ji užsipildo, tai gali užtrukti iki 10 valandų. Iš tiesų, ji sakė, kad jūsų šlapimo pūslė siunčia signalus į jūsų smegenis, kai yra užpildoma maždaug ketvirtadaliu, o tai suteikia šiek tiek laiko nueiti iki tualeto, jei pabundate naktį, rašo express.co.uk.

Sveikatos ekspertė tęsė: „Tačiau, jei šlapimą laikysite per ilgai, gali kauptis kenksmingos bakterijos, kurios gali sukelti šlapimo takų infekciją. Jei šlapimo takų infekcija negydoma ir plinta, ji gali sukelti gyvybei pavojingą sepsį.

Per ilgas šlapimo pūslės ignoravimas taip pat gali pakenkti dubens dugnui, sukelti nemalonų sausumą (urogenitalinę atrofiją) ir šlapimo nelaikymą. Panašiai, per dažnai užlaikant šlapimą, šlapimo pūslės raumenys gali prarasti gebėjimą susitraukti, kai to reikia, o tai gali sukelti šlapimo susilaikymą, tai reiškia, negalite ištuštinti šlapimo pūslės, net kai labai norite šlapintis.“

Treniruokite šlapimo pūslę

Ekspertė pataria: „Jei pastebėsite, kad negalite ištverti visos nakties be nubudimo pasišlapinti, gali tekti ją treniruoti iš naujo. Prieš miegą būtinai ištuštinkite šlapimo pūslę, o tada nustatykite žadintuvą tai valandai, kada dažniausiai pabundate šlapintis. Darykite tai keletą naktų iš eilės, o tada kas porą dienų pradėkite nebenusistatyti žadintuvo.

Taip darydami geriau kontroliuosite savo šlapimo pūslę ir, tikiuosi, išlauksite iki ryto. Tačiau įsitikinkite, kad nenusistato žadintuvo per daug naktų iš eilės – taip smegenys gali įprasti pažadinti jus nuolat tuo pačiu metu.“

S. Taylor tęsė: „Turėdami papildomo svorio, ypač aplink pilvo sritį, spaudžiate šlapimo pūslę, o tai reiškia, kad naktimis dažniau pabusite pasišlapinti. Negana to, šis spaudimas taip pat gali susilpninti arba pažeisti dubens dugną, todėl gali atsirasti šlapimo nelaikymas.

Išlaikydami sveiką svorį arba numesdami perteklinį svorį, galite sumažinti šlapimo pūslės spaudimą ir suteikti sau daugiau galimybių gerai išsimiegoti.“

Pasak „NHS West Suffolk Trust“, yra ir kitų patarimų, kuriuos verta išbandyti. Ten rašoma: „Vartokite mažiau gėrimų, kuriuose yra kofeino, pavyzdžiui, arbatos, kavos, karšto šokolado, žaliosios arbatos ir kolos. Jie gali sudirginti šlapimo pūslę ir pakeisti miego įpročius, kaip ir alkoholis.“