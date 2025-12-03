 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Milda kentė tikrą pragarą – Vladimiras 18 metų ją pardavinėjo kitiems vyrams: „Gyvulys“

2025-12-03 18:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 18:15

Į „TV Pagalbą“ besikreipusios Mildos istorija sukrėtė net visko mačiusius gelbėtojus. Moteris daugybę metų slėpė šiurpią tiesą – jos sutuoktinis ją pardavinėjo kitiems vyrams už pinigus. Ir tai tęsėsi 18 metų. Milda pasakoja, kad kiekvieną kartą, kai vyras surasdavo „klientą“, ji girdėdavo grasinimą: „Jeigu kas nors ne taip – gausi į kuprą ir viskas.“

Į „TV Pagalbą“ besikreipusios Mildos istorija sukrėtė net visko mačiusius gelbėtojus. Moteris daugybę metų slėpė šiurpią tiesą – jos sutuoktinis ją pardavinėjo kitiems vyrams už pinigus. Ir tai tęsėsi 18 metų. Milda pasakoja, kad kiekvieną kartą, kai vyras surasdavo „klientą“, ji girdėdavo grasinimą: „Jeigu kas nors ne taip – gausi į kuprą ir viskas.“

REKLAMA
14

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip įmanoma, kad žmona – oficiali sutuoktinė, moteris, su kuria vyras sukūrė šeimą – buvo paversta verslo planu? Kodėl ji niekuomet nedrįso pasipriešinti? Ir kas galiausiai nutiko, kai pasirodė paskutinis vyras, kuriam ji buvo parduota?

REKLAMA
REKLAMA

Vos 20-ies ištekėjusi Milda tikėjosi naujo gyvenimo, tačiau vos prasidėjus santuokai, jaunos moters gyvenimas virto pragaru. Milda pasakoja, kad vyras – 20 metų vyresnis Vladimiras – ją pristatydavo nepažįstamiems vyrams ir pasiūlydavo pasinaudoti už tam tikrą sumą.

REKLAMA

„Sutinka kokį vyrą, prieina ir klausia: „Nori moters?“ Tas pasako: „Noriu.“ Pasiima pinigus. O man pasako: „Tik pabandyk ką nors ne taip – gausi į kuprą“, – pasakoja moteris.

„Pas jus buvo biznio klausimai. Viskas, jis suteneris. Jūs darbuotoja, viskas, visi santykiai“, – nebeslėpė pasipiktinimo laidos vedėjas Edgaras Navickas.

REKLAMA
REKLAMA

Paklausta, ką po tokio elgesio apie sutuoktinį manydavo Milda, ji nedaugžodžiavo.

„Gyvulys“, – rėžė ji.

Kartodavosi pernelyg dažnai

Milda pasakoja, kad tokių atvejų būdavo mažiausiai kartą per mėnesį, o ji pati tikėjosi tik vieno – kad nebūtų sumušta. Paklausta, kaip atrodė gyvenimas namuose po tokių sandorių, Milda neslėpė, kad santykių nebuvo. Esą vyras išvis nematė Mildos kaip savo žmonos. Per tuos metus ji susilaukė keturių vaikų. Tačiau kas iš tikrųjų jų tėvai – ji nežino iki šiol.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Galėjo būti bet kuris klientas. Nežinau“, – tikino ji.

18 metų moteris gyveno nuolatinėje baimėje, laikėsi tylos ir net savo mamai neprasitardavo, kas vyksta jos šeimoje. Kodėl?

„Bijojau žiaurumo. Jis būdavo agresyvus“, – atviravo Milda.

Paskutinis „klientas“ pakeitė viską

Kai jos vyras už 50 eurų pasiūlė Mildą vyrui vardu Romanas, ši istorija pasisuko netikėta linkme.

REKLAMA

Romanas laidoje papasakojo, kad iš pradžių net nesuprato, jog Vladimirui siūloma moteris yra jo paties žmona. Tačiau vos sutikęs Mildą ir sužinojęs jos istoriją, jis nusprendė imtis veiksmų.

Kas tiksliai nutiko? Kaip Romanas nusprendė elgtis, kai sužinojo visą tiesą? Ir kaip į tai reagavo pats Vladimiras? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Gruodžio 3 d. Serija 67
Gruodžio 2 d. Serija 66
Gruodžio 1 d. Serija 65
Lapkričio 28 d. Serija 64
Lapkričio 27 d. Serija 63
Lapkričio 26 d. Serija 62
Lapkričio 25 d. Serija 61
Lapkričio 24 d. Serija 60
Lapkričio 21 d. Serija 59
Lapkričio 20 d. Serija 58
Lapkričio 19 d. Serija 57
Lapkričio 18 d. Serija 56
Lapkričio 17 d. Serija 55
Lapkričio 14 d. Serija 54
Lapkričio 13 d. Serija 53
Lapkričio 12 d. Serija 52
Lapkričio 11 d. Serija 51
Lapkričio 10 d. Serija 50
Lapkričio 7 d. Serija 49
Lapkričio 6 d. Serija 48
Lapkričio 5 d. Serija 47
Lapkričio 4 d. Serija 46
Lapkričio 3 d. Serija 45
Spalio 31 d. Serija 44
Spalio 30 d. Serija 43
Spalio 29 d. Serija 42
Spalio 28 d. Serija 41
Spalio 27 d. Serija 40
Spalio 24 d. Serija 39
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
REKLAMA
Ona
Ona
2025-12-03 18:36
Na durnesnes istorijos siai laidai tur but nebeišeis sugalvoti.kaip ditaip galima.nera ir nebus klaikesnes laidos kaip ši.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų