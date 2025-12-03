Kaip įmanoma, kad žmona – oficiali sutuoktinė, moteris, su kuria vyras sukūrė šeimą – buvo paversta verslo planu? Kodėl ji niekuomet nedrįso pasipriešinti? Ir kas galiausiai nutiko, kai pasirodė paskutinis vyras, kuriam ji buvo parduota?
Vos 20-ies ištekėjusi Milda tikėjosi naujo gyvenimo, tačiau vos prasidėjus santuokai, jaunos moters gyvenimas virto pragaru. Milda pasakoja, kad vyras – 20 metų vyresnis Vladimiras – ją pristatydavo nepažįstamiems vyrams ir pasiūlydavo pasinaudoti už tam tikrą sumą.
„Sutinka kokį vyrą, prieina ir klausia: „Nori moters?“ Tas pasako: „Noriu.“ Pasiima pinigus. O man pasako: „Tik pabandyk ką nors ne taip – gausi į kuprą“, – pasakoja moteris.
„Pas jus buvo biznio klausimai. Viskas, jis suteneris. Jūs darbuotoja, viskas, visi santykiai“, – nebeslėpė pasipiktinimo laidos vedėjas Edgaras Navickas.
Paklausta, ką po tokio elgesio apie sutuoktinį manydavo Milda, ji nedaugžodžiavo.
„Gyvulys“, – rėžė ji.
Kartodavosi pernelyg dažnai
Milda pasakoja, kad tokių atvejų būdavo mažiausiai kartą per mėnesį, o ji pati tikėjosi tik vieno – kad nebūtų sumušta. Paklausta, kaip atrodė gyvenimas namuose po tokių sandorių, Milda neslėpė, kad santykių nebuvo. Esą vyras išvis nematė Mildos kaip savo žmonos. Per tuos metus ji susilaukė keturių vaikų. Tačiau kas iš tikrųjų jų tėvai – ji nežino iki šiol.
„Galėjo būti bet kuris klientas. Nežinau“, – tikino ji.
18 metų moteris gyveno nuolatinėje baimėje, laikėsi tylos ir net savo mamai neprasitardavo, kas vyksta jos šeimoje. Kodėl?
„Bijojau žiaurumo. Jis būdavo agresyvus“, – atviravo Milda.
Paskutinis „klientas“ pakeitė viską
Kai jos vyras už 50 eurų pasiūlė Mildą vyrui vardu Romanas, ši istorija pasisuko netikėta linkme.
Romanas laidoje papasakojo, kad iš pradžių net nesuprato, jog Vladimirui siūloma moteris yra jo paties žmona. Tačiau vos sutikęs Mildą ir sužinojęs jos istoriją, jis nusprendė imtis veiksmų.
Kas tiksliai nutiko? Kaip Romanas nusprendė elgtis, kai sužinojo visą tiesą? Ir kaip į tai reagavo pats Vladimiras? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
