Gruodžio 2 d., antradienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Išgirdęs, kiek per dieną išgeria Stasys, gelbėtojas Žitkus liko be žado: „Jūsų inkstus reikia auginti laboratorijoje“

2025-12-02 18:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-12-02 18:15

Į laidą „TV pagalba“ kreipėsi Stasys. Vyriškis rimtai susirūpino savo priklausomybe nuo alkoholio. Jis tikino, kad nustoti vartoti svaigalus pasiryžęs tik tuo atveju, jei kartu gydytis vyks ir jo buvusi mylimoji, tačiau moteris jau gyvena su kitu.

0

Pas kitą pabėgusi gyvenimo meilė, nesėkmingos darbo paieškos, pašlijusi sveikata – tokį kasdienybės bagažą nešasi Stasys. Baimindamasis smerkimo, pasakodamas apie priklausomybę alkoholiui, jis mini žodį „biškį“, tačiau gelbėtojas Žilvinas Žitkus puikiai suprato, kad Stasys melavo.

Stebuklingieji inkstai

„Jeigu problemos tik „biškį“, tada mūsų pagalbos nereikia“, – tikino Ž. Žitkus.

Stasiui pasakojant apie kasdien suvartojamo alkoholio kiekius, gelbėtojui ėmė darytis keista, kad vyriškis vis dar gyvas. Stasio pasakojimu, jis su draugu per vakarą išgeria apie 18 litrų alaus ir dar nevengia degtinės. Kalbėdamas su gelbėtoju vyras neslėpė, kad šiuo metu yra išgėręs 3 litrus alaus.

„Jūsų inkstus reikia auginti laboratorijoje, nes kaip jie atlaiko tokius krūvius – aš nežinau“, – sakė Ž. Žitkus.

Išreiškęs norą koduotis, Stasys taip pat norėjo, kad tai padarytų ir jo buvusi sugyventinė, kuri leidžia jam apsistoti sodyboje. Gelbėtojui apsilankius pas Birutę, darosi aišku, kad problemų su alkoholiu turi ne tik Stasys.

Birutė ir jos naujasis sugyventinis buvo rasti smarkiai išgėrę, todėl gelbėtojui teko taisyti situaciją ir gaminti porai užkąsti, kad alkoholis kraujyje imtų skaidytis greičiau. Ž. Žitkus nepabūgo pralinksminti poros – uždainavo jiems dainą.

Baimė koduotis

Birutė atvira: ji nori Stasiui gero ir net prašo gelbėtojo surasti buvusiam mylimajam kitą moterį. Gelbėtojas išgirdo prašymą, tačiau tai, ką daro Stasys, moteris, pasak jo, atstums.

„Jis yra smurtautojas, nebent jis užsikoduos. Jis su kirviu man buvo trenkęs per galvą“, – sakė Birutė.

Anot jos, Stasys vis dar puoselėja viltį susitaikyti. Moteris teigė, kad vyras tikisi, jog jie vėl gyvens kartu ir bus pora, tačiau tokių minčių Birutė jau seniai neturi.

„Jis niekaip nepameta tos minties: aš grįšiu, aš ja pasirūpinsiu. Aš gi ne motka jam“, – tikino Birutė.

Gelbėtojas bandė įtikinti Birutę vykti į priklausomybių centrą ir užsikoduoti nuo alkoholio, tačiau moteris teigė galinti susitvarkyti pati.

„Aš bijau to kodo“, – sakė Birutė.

Ar pavyks Birutei ir Stasiui žengti blaivybės žingsniais ir kokios dovanos iš gelbėtojo sulauks moteris, sužinokite laidos „TV pagalba“ epizode.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV pagalba“.

