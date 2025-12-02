Naują gyvenimo lapą verčianti Gerda Žemaitė įsileido į šventiškai papuoštus namus: pasižvalgykite

Gerda Žemaitė su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo eglutės fotografijomis ir prakalbo, kodėl pasirinko būtent tokios spalvos puošmenas.
Įsileido į šventiškai papuoštus namus
Neseniai naują širdies draugą pristačiusios G. Žemaitės namuose dominuoja baltos spalvos eglės dekoracijos. Čia į akis krenta įstabaus grožio baltos gėlės ir paukščiai. Taip pat galima įžvelgti ir auksinės spalvos žaisliukų, kurie namams suteikia dar daugiau šventiškos nuotaikos.
„Man viską papuošė „Auradecor“. Jie visas mūsų šventes puošia jau trečius metus iš eilės. Praėjusius dvejus metus eglė buvo tokia tradicinė – dominavo raudona spalva, tokia klasika. O šiemet man labai norėjosi baltos spalvos. Nežinau, kodėl. Gal todėl, kad naujas gyvenimo lapas. Ta balta spalva yra ta, kurios labai trūksta. Man ji asocijuojasi su viltimi, nauja pradžia, baltu gražiu lapu gyvenime. Gal todėl, kad ir namuose įvyko pokyčiai – buvo šioks toks remontas. Man norėjosi daug šviesios spalvos“, – atvirai pasakojo Gerda.
Pamatykite, kaip atrodo Gerdos Žemaitės šventiškai išpuošti namai – galerijoje.
