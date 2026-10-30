„Maxima“ prašo skubiai grąžinti 1 prekę: tik nenaudokite

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2026-10-30 09:20
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) praneša apie priimtą sprendimą drausti tiekti į rinką ir susigrąžinti iš vartotojų pavojų vaikams galintį kelti žaislą – ištempiamą banano formos gaminį „Squeezy Banana“.

Pirkėjai (bendrovės nuotr.)
GALERIJA (33)

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) praneša apie priimtą sprendimą drausti tiekti į rinką ir susigrąžinti iš vartotojų pavojų vaikams galintį kelti žaislą – ištempiamą banano formos gaminį „Squeezy Banana“.

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„Įvertinus riziką, nustatyta rimta rizika – vaikui žaidžiant žaislo dalis gali atsiskirti ir sukelti užspringimo ar uždusimo pavojų“, – nurodoma tarnybos sprendime.

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(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Parduotuvės Lietuvoje, pirkėjai

Pavojingas žaislas parduotuvėje

Ribojimai taikomi ištempiamam žaislui „Squeezy Banana“ (Item. NO. CKS-10635, brūkšninis kodas 2098765881994, partijos numeris batch No. 9005685), kuris supakuotas kartono ir lanksčios plastiko plėvelės pakuotėje.

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Gaminio kilmės šalis yra Kinija, gamintojas – „HONG YOU TOYS CO., LTD“, jį į Lietuvą importavo UAB „Maxima International Sourcing“, o platino bendrovė „Maxima LT“.

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Atlikus laboratorinius bandymus paaiškėjo, kad žaislas neatitinka keliamų saugos reikalavimų. Atliekant tempimo bandymą po sukimo, vienas banano formos žaislo galas atsiskyrė veikiant palyginti nedidelei jėgai, o gauta atsiskyrusi dalis visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą.

Dėl šios priežasties gaminys neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento bei darniojo standarto nuostatų.

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VTAT Vakarų Lietuvos regiono skyrius įpareigojo UAB „Maxima International Sourcing“ nedelsiant nutraukti pavojingo gaminio tiekimą rinkai, pašalinti jį iš prekybos, susigrąžinti iš vartotojų bei teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinti.

Bendrovė taip pat privalo įspėti pirkėjus apie gresiančius pavojus ir pateikti tarnybai ataskaitą apie įgyvendintus veiksmus.

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