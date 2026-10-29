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TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Taip ruošti grikiai išeina daug skanesni: ragina išbandyti

2026-10-29 07:45 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-29 07:45
Pridėkite kaip šaltinį Google

Grikiai, ryžiai – vieni dažniausių garnyrų pietums ar vakarienei. Tačiau vienos populiariausių kruopų gali būti ir pagrindinėmis patiekalo žvaigždėmis.

Grikiai (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (12)

Grikiai, ryžiai – vieni dažniausių garnyrų pietums ar vakarienei. Tačiau vienos populiariausių kruopų gali būti ir pagrindinėmis patiekalo žvaigždėmis.

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Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ maisto technologas Vladislovas Judickis dalijasi, kad pasitelkus fantaziją ir kruopas praturtinus, pavyzdžiui, daržovėmis, arba pakeitus jų paruošimo būdą, galima vėliau mėgautis ne tik nebrangiai paruoštais, bet ir sočiais, sušildančiais valgiais.

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Būtent tokį naują požiūrį į visiškai paprastus ir nebrangius produktus, kaip vieną iš septynių pagrindinių šių metų tendencijų, išskiria daugiau nei 50-ies metų patirtį maisto srityje turinti tarptautinė Airijos bendrovė „Kerry“.

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(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sveika mityba

Ši tendencija vadinama „naujai atrastais kasdieniais produktais“ (angl. „Elevated Staples“). Anot tarptautinės Airijos bendrovės, noras, vis kitaip paruošti ir suteikti naujų skonių įprastai naudojamiems produktams, siejamas su pasauliniu ekonominiu spaudimu ir dažnesne maisto gaminimo namuose ruoša.

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Tendenciją, suteikti vis naują pavidalą įprastai garnyro poziciją užimančioms kruopoms, kurias galima rasti kone kiekvieno tautiečio virtuvėje, pastebi ir minėto prekybos tinklo maisto technologas Vladislavas Judickis. Pasak jo, norint įprastai ruošiamus maisto produktus kilstelti į kitą lygį, visai nebūtina imtis brangių ir įmantrių sprendimų.

Pavyzdžiui, kartais pakanka pakeisti kruopų paruošimo būdą: virtus ryžius papildomai apkepti, o grikius ne tiesiog išvirti vandenyje, bet leisti jiems išvirti ir pasitroškinti sultinyje.

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„Žinoma, vien įprastų kruopų subalansuotam patiekalui nepakaks, tačiau jos yra universalus pagrindas, kurį galima papildyti tuo, kas jau yra šaldytuve ar virtuvės spintelėje. Svarbu nebijoti eksperimentuoti, nes tik taip galima ir atrasti kažką naujo, ir paįvairinti šeimos valgiaraštį, daug neišleidžiant“, – sako minėto prekybos tinklo maisto technologas.

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Garnyrą paverskite pagrindiniu patiekalu

Pavyzdžiui, ryžiai puikiai dera su konservuotomis pupelėmis ar kukurūzais, grikiai – su svogūnais, pievagrybiais arba burokėliais.

Tai vieni paprasčiausių derinių, tačiau juos išbandžius įprastas kruopų valgis jau įgauna visai naują skonį ir tekstūrą. Be to, tokie deriniai gali padėti sunaudoti ir šaldytuve esančius likučius.

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„Ryžius galima gardinti pupelėmis, saldžiąja, aitriąja arba rūkyta paprikomis, o norintiems švelnesnio skonio – apibarstyti kuminu. Visai naują pavidalą neretai patiekalui suteikia paprasčiausiai ir tinkamai parinkti prieskoniai.

Žinoma, bet kurioms kruopoms sodrumo suteiks sviestas, keptas moliūgas ar špinatai“, – idėjas vardija minėto prekybos tinklo maisto technologas.

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Traškios ryžių salotos su pupelėmis ir kukurūzais

V. Judickis šią savaitę namuose pirkėjams siūlo išbandyti pastaruoju metu socialiniuose tinkluose populiarėjantį ryžių patiekalą – traškias ryžių salotas.

„Apkepant ryžius, svarbiausia neprikrauti jų per daug į keptuvę – jie turėtų būti paskleisti vienodu plonu sluoksniu, kad skrustų, o ne troškintųsi. Toks pat principas taikomas ir kepant grybus: į keptuvę ar kepimo skardą jų pridėjus pernelyg daug, išsiskiriantis vanduo neleidžia grybams apskrusti“, – priduria minėto prekybos tinklo maisto technologas.

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Recepte pateikiamų ingredientų pakaks keturiems asmenims, o naudojant nebrangius produktus, viena patiekalo porcija tekainuos 80 euro centų. Ruošiant šias salotas, svarbu, kad prieš kepant ryžiai būtų visiškai atvėsę ir kiek įmanoma sausesni. Patiekalui reikės:

  • 300 g plikytų ryžių;
  • 400 g (1 skardinės) konservuotų raudonųjų pupelių;
  • 400 g (1 skardinės) konservuotų kukurūzų;
  • 1 didelio agurko;
  • 1 morkos;
  • saujos svogūnų laiškų;
  • 1 v. š. sojų padažo ir citrinų sulčių;
  • 1 a. š. medaus arba cukraus;
  • 3 v. š. saulėgrąžų aliejaus;
  • aitriųjų paprikų miltelių, druskos, pipirų (pagal skonį).

Gaminimas. Ryžius išvirkite, kaip nurodyta ant pakelio. Nukoškite, paskleiskite plonu sluoksniu ir visiškai atvėsinkite. Jei turite laiko, neuždengtus dar maždaug valandą palaikykite šaldytuve. Kepimui ryžius sumaišykite su pora šaukštų aliejaus ir paprikos milteliais, paskleiskite plonu sluoksniu ant kepimo popieriumi išklotos skardos. 200 laipsnių temperatūros orkaitėje kepkite apie pusvalandį, kas 10 minučių pamaišydami, kol ryžiai taps rusvi ir traškūs.

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Nuplaukite ir nusausinkite raudonąsias pupeles bei kukurūzus. Supjaustykite agurką, sutarkuokite morką, susmulkinkite svogūnų laiškus. Padažui sumaišykite šaukštą aliejaus, sojų padažą, citrinos sultis ir medų arba cukrų. Viską, išskyrus ryžius, suberkite į didelį dubenį ir gerai išmaišykite. Traškius ryžius suberkite prieš pat patiekdami, kad jie nespėtų suminkštėti.

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Grikių rizotas su pievagrybiais

V. Judickis rekomenduoja išbandyti ir dar vieną nebrangiai paruošiamą patiekalą – grikių rizotą su pievagrybiais. Tikras itališkas rizotas, žinoma, gaminamas iš ryžių, tačiau tą patį lėto skysčio pylimo principą verdant puikiai galima pritaikyti ir grikiams.

Beje, jei juos prieš verdant kelias minutes sausai paskrudinsite keptuvėje, grikiai geriau atskleis savitą riešutinį aromatą. Naudojant visiškai įprastus, kasdienius produktus, šio gardaus patiekalo keturiems žmonėms kaina bus nepilni 5 eurai, arba šiek tiek daugiau nei euras asmeniui. Rizotui reikės:

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  • 300 g grikių;
  • 400 g pievagrybių;
  • 200 g virtų burokėlių;
  • 800 ml daržovių sultinio;
  • 100 g grietinės;
  • 45 g sviesto;
  • 1 svogūno;
  • 2 česnako skiltelių;
  • 1 v. š. sutarkuotų krienų;
  • 1 lauro lapo;
  • saujelės krapų;
  • pusės citrinos sulčių;
  • druskos ir pipirų (pagal skonį).

Gaminimas. Burokėlius sutarkuokite ir sumaišykite su grietine, krienais, citrinų sultimis ir puse smulkintų krapų. Jei reikia, pagardinkite druska ir pipirais.

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Puode ištirpinkite maždaug trečdalį sviesto. Sudėkite smulkiai pjaustytą svogūną ir ant vidutinės kaitros kepkite 7–8 minutes. Įmaišykite smulkiai pjaustytą ar išspaustą česnaką, įdėkite lauro lapą ir pakaitinkite dar maždaug minutę.

Supilkite nuplautus grikius ir, nuolat maišydami, dar paskrudinkite apie minutę. Įpilkite samtį karšto sultinio. Kai grikiai jį beveik sugers, pilkite kitą – visą sultinį turėtumėte supilti maždaug per 20 minučių.

Atskiroje didelėje keptuvėje ištirpinkite likusį sviestą. Sudėkite nuplautus ir riekelėmis supjaustytus pievagrybius ir ant didesnės nei vidutinė kaitros kepkite maždaug 5–7 minutes, kol išgaruos skystis ir grybai apskrus. Įmaišykite juos į grikius. Apibarstykite likusiais krapais ir patiekite su tarkuotais burokėliais. Skanaus!

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