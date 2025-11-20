Lietuviai vaistinėse masiškai šluoja kelias prekes: paaiškino, kodėl

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su „Eurovaistinės“ vaistininke Elvyra Ramaškiene, „Camelia“ vaistininke Virgilija Bečelyte ir „BENU“ vaistininke Inga Norkiene – jos pakomentavo, ko šiuo metu ieško pirkėjai bei kurios prekės nepraranda populiarumo nepaisant sezonų kaitos.
Peršalimui ir virusinių ligų malšinimui skirtos priemonės
Pirmiausia prabilo E. Ramaškienė, kuri pasakojo, kad dabar akivaizdžiai galima pastebėti dėl temperatūrų kaitos skirtumų tarp vidinių patalpų ir lauko padidėjusius susirgimus.
Pasak jos, klientai kreipiasi, nes ieško peršalimui ir virusinėms infekcijoms malšinti skirtų vaistų.
„Žmonės dažniausiai mini slogą, gerklės peršėjimą ar bendrą silpnumą, todėl jų krepšeliuose nugula vaistiniai preparatai, skirti gerklės skausmui, karščiavimui, nosies užgulimui, kosuliui ar slogai malšinti.
Kartu su šiais preparatais neretai įsigyjami ir greitieji testai gripui bei koronavirusui nustatyti. Taip pat šiuo sezonu daugelis susirūpina savo imunine sistema – domisi vitaminais C ir D, cinku bei žuvų taukais“, – atskleidė pašnekovė.
Panašiais pastebėjimais dalijosi ir I. Norkienė, kuri pasakojo, kad fiksuojami tokie pat, kaip ir praėjusiais metais, preparatų nuo virusinių susirgimų pirkimai.
„Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, matome, jog priešvirusinių, gripo gydymui skirtų receptinių vaistų parduota buvo praktiškai tiek pat“, – sakė ji.
Įdomu tai, kad V. Bečelytė pateikė priešingą nuomonę. Anot jos, dabar fiksuojami mažėjantys pirkimai su peršalimo simptomų mažinimu susijusių prekių.
„Šiuo metu stebime mažėjančius peršalimo simptomams lengvinti skirtų preparatų pardavimus, lygiagrečiai mažėja ir bakterinėms infekcijoms gydyti skirtų preparatų pardavimai.
Tačiau didelė paklausa išlieka vaistams nuo skausmo ir uždegimo, taip pat susidomėjimo nepraranda imuniteto stiprinimui skirti maisto papildai. Ties šia kategorija ieškoma vitaminų C, D, magnio, ežiuolės preparatų, multivitaminų“, – pranešė vaistininkė.
Itin populiarios virškinimo funkcijai gerinti skirtos prekės
Vaistininkės taip pat atkreipė dėmesį į virškinimo sistemai ir skrandžio veiklai gerinti skirtas priemones.
Pašnekovė I. Norkienė tikino, kad susidomėjimas šiomis prekėmis ypač išaugo rudens periodu.
„Rudenį dažniau skundžiamasi ir padidėjusio rūgštingumo, refliukso simptomais, kuriems įtakos gali turėti stresas, gyvenimo būdo pokyčiai, o gal ir tai, jog rudenį žmonės dažniau lankosi pas gydytojus, randa laiko sau po vasaros atostogų.
Pastebime, jog skrandžio rūgšties išsiskyrimą mažinantys nereceptiniai ir receptiniai vaistai yra rudens šaukliai – pavasarį ir rudenį jais domimasi labiau nei kitais sezonais“, – informavo ji.
O štai E. Ramaškienė aiškino, kad tokios prekės apskritai sezoniškumo neturi ir yra aktualios visais metų laikais:
„Nepaisant sezoniškumo, galima išskirti ir prekes, kurių žmonės ieško vaistinėse visus metus.
Tai – priemonės virškinimo funkcijai palaikymui, taip pat maisto papildai nervų sistemai ir miego kokybei gerinti.“
Dažnai perkami maisto papildai
Dar vienos prekės, kurias renkasi dažnas lietuvis, yra įvairūs maisto papildai. V. Bečelytė aiškino, kad neretai jie būna skirti širdies ir kraujotakos sistemos ligų kontrolei.
„Šios kategorijos preparatai yra aktualūs visais sezonais, juos įprastai skiria pacientą gydantis gydytojas ar rekomenduoja vaistininkas.
Tarp pacientų pasirenkamų maisto papildų širdžiai ir kraujagyslėms dažniausiai atsiduria žuvų taukai ar išgrynintos omega-3 riebalų rūgštys, kofermentas Q10, resveratrolis, elektrolitai, vaistažolių pagrindu sukurti preparatai“, – teigė ji.
Taip pat V. Bečelytė pasakojo, kad nervų sistemai ir miegui skirtų preparatų pardavimai taip pat didėja. Toks pirkimas pastebimas nuo rudens.
Pasak jos, daugiausia pirkėjai renkasi preparatus su melatoninu, žolinius preparatus miego gerinimui, įvairias formas magnio, o taip pat mažiau įprastus maisto papildus su ašvaganda ar grybų ekstraktais.
Panašiomis žiniomis dalijosi ir I. Norkienė, kuri teigė, kad nervų sistemai ir streso mažinimui skirtų preparatų pardavimai didėja.
„Persukus laikrodžius, kai regime mažiau saulės šviesos, stebime ir miego sutrikimų proveržį.
Žmonės renkasi užmigimą lengvinančius preparatus bei adaptogenus, padedančius prisitaikyti prie vyraujančio tamsaus paros meto, gauti daugiau energijos“, - paaiškino ji.
Vaistininkė I. Norkienė taip pat atkreipė dėmesį į imuninei sistemai skirtus preparatus.
„Rudenį populiarumo nepraranda ir imuninės sistemos stiprinimui skirti preparatai, pavyzdžiui, maisto papildai, žolelių arbatos ar vitaminas D – susidomėjimas juo maždaug spalio mėnesį labai išauga“, – sakė pašnekovė.
Odos priežiūrai skirtos priemonės
V. Bečelytė taip pat dalijosi, kad populiarumo sulaukia odos priežiūrai skirti preparatai. Ji tikino, kad klientai atėję paprašo odos uždegimą mažinančių tepalų, dezinfekcinių bei gijimą skatinančių priemonių.
Pastebimas aknei skirtų preparatų bei kosmetikos produktų kategorijai priklausančių prekių poreikis.
„Kalbant apie odą, daugiau žmonių skiria laiko jos apsauginio barjero stiprinimui – lengvus kremus keičia sunkesnės, drėkinančios bei maitinančios priemonės su įvairiais augaliniais aliejais“, – informavo ji.
Pasak V. Bečelytės, klientai taip pat pašo nagus, plaukus, odą stiprinančių papildų su cinku, kalciu bei kitais mineralais.
