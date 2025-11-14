 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Planuojantiems apsipirkti „Maxima“ parduotuvėse – svarbi žinia

2025-11-14 15:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 15:43

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai kreipiasi į pirkėjus, informuodami, kur šiuo metu apsipirkti perpus sutaupant galima ramiau ir greičiau.

„Maxima“ (nuotr. bendrovės)

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai kreipiasi į pirkėjus, informuodami, kur šiuo metu apsipirkti perpus sutaupant galima ramiau ir greičiau.

REKLAMA
0

„Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu stipriai išaugus lankytojų srautams, pirkėjams rekomenduojama rinktis vieno ar dviejų X minėto prekybos tinklo parduotuves, rašoma pranešime spaudai.

Minėto prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė praneša, kad penktadienį, prasidėjus nuolaidoms, fiksuojami stipriai išaugę pirkėjų srautai trijų X parduotuvėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sulaukiame pirkėjų pasikreipimų, ypatingai tų, kurie nori apsipirkti ramiau ar greičiau, kuriose Lietuvos parduotuvėse lankytojų apgultys šiuo metu yra mažesnės.

REKLAMA
REKLAMA

Rekomenduojame jiems taip pat rinktis vieno arba dviejų X parduotuves. Jose galima irgi rasti įvairiausių ne maisto prekių, skirtų tiek kasdienai, tiek ir norint pasiruošti šventėms“, – informuoja S. Valiaugaitė.

REKLAMA

Ką dar svarbu žinoti pirkėjams?

Tam, kad išaugus lankytojų srautams apsipirkimas būtų kuo sklandesnis, nereikėtų per ilgai lūkuriuoti eilėse prie kasų, o lentynos būtų nuolat pildomos trokštamų įsigyti prekių, dedamos papildomos pastangos.

„Nuo pat penktadienio ryto pildomės didesnėmis darbuotojų pajėgomis – į pagalbą atvyksta centrinio biuro darbuotojai, kurie visą savaitgalį padės kolegoms dirbti ir kasose, ir salėje.

REKLAMA
REKLAMA

Pirkėjų prašome supratingumo, būti kantriems, jei tenka šiek tiek luktelėti, atvykti apsipirkti ne piko valandomis bei, kaip jau minėjau, rinktis ir mažesnio dydžio parduotuves, kuriose taip pat galima rasti daugybę ne maisto prekių“, – priduria S. Valiaugaitė.

Be to, primenama, kad greičiau atsiskaityti norintys pirkėjai visada gali rinktis savitarnos kasas, o kai kuriose didžiosiose parduotuvėse – savarankišką prekių skenavimą prekybos salėje su „Scan&Go“.

Minėtos nuolaidų dienos vyks imtinai iki sekmadienio. Jų metu įprastai tautiečiai rūpinasi aktualių ar būtinų kasdieniam naudojimui ne maisto prekių atsargomis arba, šiuo atveju, ruošiasi Kalėdoms, įsigydami dovanas, namų dekoro prekes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų