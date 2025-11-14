Planuojantiems apsipirkti „Maxima“ parduotuvėse – svarbi žinia

„Didžiųjų nuolaidų dienų“ metu stipriai išaugus lankytojų srautams, pirkėjams rekomenduojama rinktis vieno ar dviejų X minėto prekybos tinklo parduotuves, rašoma pranešime spaudai.
Minėto prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė praneša, kad penktadienį, prasidėjus nuolaidoms, fiksuojami stipriai išaugę pirkėjų srautai trijų X parduotuvėse.
„Sulaukiame pirkėjų pasikreipimų, ypatingai tų, kurie nori apsipirkti ramiau ar greičiau, kuriose Lietuvos parduotuvėse lankytojų apgultys šiuo metu yra mažesnės.
Rekomenduojame jiems taip pat rinktis vieno arba dviejų X parduotuves. Jose galima irgi rasti įvairiausių ne maisto prekių, skirtų tiek kasdienai, tiek ir norint pasiruošti šventėms“, – informuoja S. Valiaugaitė.
Ką dar svarbu žinoti pirkėjams?
Tam, kad išaugus lankytojų srautams apsipirkimas būtų kuo sklandesnis, nereikėtų per ilgai lūkuriuoti eilėse prie kasų, o lentynos būtų nuolat pildomos trokštamų įsigyti prekių, dedamos papildomos pastangos.
„Nuo pat penktadienio ryto pildomės didesnėmis darbuotojų pajėgomis – į pagalbą atvyksta centrinio biuro darbuotojai, kurie visą savaitgalį padės kolegoms dirbti ir kasose, ir salėje.
Pirkėjų prašome supratingumo, būti kantriems, jei tenka šiek tiek luktelėti, atvykti apsipirkti ne piko valandomis bei, kaip jau minėjau, rinktis ir mažesnio dydžio parduotuves, kuriose taip pat galima rasti daugybę ne maisto prekių“, – priduria S. Valiaugaitė.
Be to, primenama, kad greičiau atsiskaityti norintys pirkėjai visada gali rinktis savitarnos kasas, o kai kuriose didžiosiose parduotuvėse – savarankišką prekių skenavimą prekybos salėje su „Scan&Go“.
Minėtos nuolaidų dienos vyks imtinai iki sekmadienio. Jų metu įprastai tautiečiai rūpinasi aktualių ar būtinų kasdieniam naudojimui ne maisto prekių atsargomis arba, šiuo atveju, ruošiasi Kalėdoms, įsigydami dovanas, namų dekoro prekes.
