 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paskaičiavo, kuriame prekybos centre apsipirksite pigiausiai, o kur – brangiausiai

2025-11-13 11:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-13 11:04

Lapkritį dažno vartojimo prekių krepšelis pigiausias prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausias – „Iki“, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.

Pirkinių krepšelis parduotuvėje. ELTA / Josvydas Elinskas

Lapkritį dažno vartojimo prekių krepšelis pigiausias prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausias – „Iki“, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.

REKLAMA
0

Palyginus tyrimo metu nupirktų prekių krepšelių vidutines kainas paaiškėjo, kad prekybos tinkle „Lidl“ jis siekė 41,14 euro, „Rimi“ – 41,83, „Maxima“ – 43,32, „Norfa“ – 44,05, o „Iki“ – 45,36 euro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo duomenimis, pieno produktai lapkritį pigiausiai kainuoja „Rimi“ prekybos tinkle – 7,78 euro, o brangiausiai „Iki“ prekybos tinkle – 8,59 euro.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu mažiausia mėsos produktų kaina buvo fiksuota „Lidl“ prekybos tinkle – 11,69 euro. Aukštesne mėsos produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Iki“ prekybos tinkle, kur jis siekė 12,96 euro. Taip pat tyrimo metu pastebėta, kad grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainuoja „Lidl“ – 2,90 euro, o brangiausiai „Iki“ – 3,21 euro. 

REKLAMA

Nustatyta, kad mažiausia vaisių ir daržovių kaina siūloma „Lidl“ – 2,83 euro, o didžiausia „Iki“ – 3,58 euro. Taip pat fiksuota, kad gėrimai lapkritį pigiausiai kainuoja „Rimi“ – 9,84 euro, o brangiausiai prekybos tinkle „Norfa“ – 11,84 euro.

Be to, likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir vištų kiaušinių – mažiausia kaina buvo fiksuota „Lidl“ – 5,81 euro, o didžiausia „Iki“ – 6,46 euro. 

REKLAMA
REKLAMA

Tyrimas atliktas šių metų lapkričio 4 d. Jo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ ir „Rimi Hyper“. 

Apsipirkimui buvo pasirinktas 25 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis, kurį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Savitarnos kasa BNS Foto
Nusprendė atsisakyti savitarnos kasų parduotuvėse: atsakė, ko tikėtis lietuviams (144)
Lidl parduotuvė
Tyrimas: spalį pigiausiai apsipirkti siūlė prekybos tinklas „Lidl“, o brangiausiai – „Maxima“ (3)
Maisto produktai, pirkėjai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.
Pigiausių produktų krepšelis spalį pigo 1 proc. (1)
Gyventojai eina į kapus (nuotr. Elta)
Kapų žvakės: pasakė, kurios dega ilgiausiai ir kiek kainuoja (7)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų