Paskaičiavo, kuriame prekybos centre apsipirksite pigiausiai, o kur – brangiausiai

Palyginus tyrimo metu nupirktų prekių krepšelių vidutines kainas paaiškėjo, kad prekybos tinkle „Lidl“ jis siekė 41,14 euro, „Rimi“ – 41,83, „Maxima“ – 43,32, „Norfa“ – 44,05, o „Iki“ – 45,36 euro.
Tyrimo duomenimis, pieno produktai lapkritį pigiausiai kainuoja „Rimi“ prekybos tinkle – 7,78 euro, o brangiausiai „Iki“ prekybos tinkle – 8,59 euro.
Tuo metu mažiausia mėsos produktų kaina buvo fiksuota „Lidl“ prekybos tinkle – 11,69 euro. Aukštesne mėsos produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Iki“ prekybos tinkle, kur jis siekė 12,96 euro. Taip pat tyrimo metu pastebėta, kad grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainuoja „Lidl“ – 2,90 euro, o brangiausiai „Iki“ – 3,21 euro.
Nustatyta, kad mažiausia vaisių ir daržovių kaina siūloma „Lidl“ – 2,83 euro, o didžiausia „Iki“ – 3,58 euro. Taip pat fiksuota, kad gėrimai lapkritį pigiausiai kainuoja „Rimi“ – 9,84 euro, o brangiausiai prekybos tinkle „Norfa“ – 11,84 euro.
Be to, likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir vištų kiaušinių – mažiausia kaina buvo fiksuota „Lidl“ – 5,81 euro, o didžiausia „Iki“ – 6,46 euro.
Tyrimas atliktas šių metų lapkričio 4 d. Jo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ ir „Rimi Hyper“.
Apsipirkimui buvo pasirinktas 25 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis, kurį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.