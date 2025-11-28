Lietuviai parduotuvėse dabar masiškai šluoja 1 prekę: tam yra priežastis

Ši tradicija ne tik išliko gyva, bet kasmet vis labiau prigyja – plečiasi savo formomis, skonių įvairove ir pirkėjų įsitraukimu. Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ atstovai dalijasi įžvalgomis, kokios tendencijos pastebimos šiemet tautiečiams renkantis Advento kalendorius.
Prieš atsirandant pirmiesiems spausdintiniams kalendoriams, kai kuriose šeimose dienos iki šventės buvo žymimos pieštuko brūkšneliais ant sienos, klijuojant paveikslėlius ar kasdien uždegant po žvakę. Šie būdai vadinti Advento kalendorių pirmtakais.
Dabartinė Advento kalendorių versija, kurią laikome kaip vieną svarbiausių šventinio laikotarpių atributų, visame pasaulyje išplito po to, kai XX a. pradžioje Vokietijoje išpopuliarėjo pirmieji saldūs kalendoriai, rašoma pranešime spaudai.
Kalendoriais stengiasi pasirūpinti iki pirmos gruodžio dienos
Pasak minėto lietuviško prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorės Snieguolės Valiaugaitės, nors Advento kalendoriai parduotuvių lentynose jau nugula lapkričio pradžioje, jų pirkimo pikas fiksuojamas būtent dabar, artėjant gruodžio 1-ajai.
Dar iki prasidedant Adventui nuperkama apie 85 proc. visų sezono kalendorių, o likusiais pirkėjai nevengia pasirūpinti jau ir sulaukus gruodžio.
„Advento kalendoriai – tai mažos staigmenėlės, kasdien praskaidrinančios Kalėdų laukimą ir mažiesiems, ir suaugusiems. Tai vienas lengviausių būdų nustebinti vieni kitus.
Be kūčiukų, kurie yra nenuginčijamas hitas, į populiariausių ir perkamiausių prekių gretas šventiniu periodu papuolančių Advento kalendorių kasmet parduodame daugiau nei 150 tūkst.
Skaičiuojant, kad kiekviename kalendorių – po 24 mažus siurprizus, arti 4 mln. staigmenėlių iki Kalėdų atitenka vien mūsų pirkėjams“, – sako S. Valiaugaitė.
Žvelgiant į tautiečių įpročius ir ruošimąsi šventėms matyti, kaip pažymi prekybos tinklo Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė, kad iš pradžių labiau mėgstama pasirūpinti pigesniais, o artėjant ir Advento pradžiai – brangesnės vertės kalendoriais.
Pavyzdžiui, norėdami pasilepinti ar nustebinti kitus, pirkėjai ima dairytis brangesnių, visame pasaulyje populiarių prekių ženklų, Advento kalendorių.
Prioritetas – saldūs Advento kalendoriai, o dienas iki Kalėdų skaičiuoja ir augintiniai
Šiemet į dešimties populiariausių minėto prekybos tinklo Advento kalendorių sąrašą papuola tie, kurie yra su saldžiomis staigmenomis – nuo pieniško šokolado iki guminukų, rūgščių saldainių ar traškių įdarų. Tokie pirkėjų pasirinkimai leidžia manyti, kad saldus laukimas išlieka stipriai įsišaknijusiu vokiškos kilmės pirminiu užmanymu, siejamu su malonumu, nostalgija ir šventiniu džiugesiu.
„Kalendorių turinys – vis įvairesnis ir dažnai orientuotas ne tik į vaikus. Įdomu, kad vaikus pastaraisiais metais mėgstama nustebinti ne tik saldžiais, bet ir spalvinimo knygelių, pasakų ar žaislų kalendoriais.
Pasirinkimų sau randa ir suaugusieji. Pavyzdžiui, populiarėja netradiciniai kalendoriai su riešutais, gėrimais ar bulvių traškučiais. Žvelgiant apskritai, per pastaruosius metus išaugo ne tik Advento kalendorių populiarumas, bet ir jų pasirinkimo plotis.
Dabar kiekvienas turi galimybę rinktis tai, kuo nori pradžiuginti save ar kitą visą Advento laikotarpį labiausiai. Pirkėjai žino, kad sau ar kitam tinkantį kalendorių suras nesiblaškydami, nes sprendimai jiems asortimente suruošti pagal kiekvieno norus“, – pirkėjų įpročius apibendrina S. Valiaugaitė.
Į Advento laukimą vis dažniau įtraukiami ir augintiniai – pirkėjai aktyviai domisi kalendoriais, skirtais šunims ir katėms. Minėto prekybos tinklo atstovė priduria, kad tai rodo, jog gyvūnai tampa visaverčiais šventinio ritualo dalyviais, o šeimininkai ieško būdų dalintis šventine nuotaika įtraukdami visus šeimos narius.
„Beje, duomenys rodo, kad įprastai 6 iš 10 pirkėjų į savo pirkinių krepšelį įsideda vieną Advento kalendorių, 3 iš 10 – du, o apie dešimtadalis – tris ar daugiau“, – teigia S. Valiaugaitė.
