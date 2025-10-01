Lietuviai masiškai parduotuvėse ėmė šluoti 2 prekes: paaiškino, kodėl

Rugsėjo mėnesį prekyba oro šildytuvais e. prekybos centre „Pigu.lt“ išaugo 60 procentų, lyginant su rugpjūčio pardavimų rezultatais. Drėgmės sugėriklių ir oro sausintuvų pardavimai kilo į viršų beveik 40 procentų.
„Natūralu, kad šių prietaisų pardavimo kreivę lemia oro sąlygos – kai termometro stulpelis krenta, pirkėjų susidomėjimas auga.
Populiariausiu gyventojų pasirinkimu šį rudenį išlieka elektriniai šildytuvai, jų parduodame daugiausiai“, – sako prekybos centro komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Iš parduotuvių šluoja vieną prietaisą
Rugsėjo mėnesį šildytuvui įsigyti pirkėjai vidutiniškai skyrė 75 eurus. Perkamiausiu prietaisu tapo infraraudonųjų spindulių šildytuvas, kainuojantis 11 eurų, rašoma pranešime spaudai.
Pačiu brangiausiu pirkėjų pasirinkimu tapo dujinis terasinis šildytuvas, kurio kaina sudaro 380 eurų.
Vidutinė kaina, kurią rugsėjį už oro sausintuvą ir drėgmės sugėriklį mokėjo e. prekybos centro klientai, sudarė 53 eurus. Didžiausiu praėjusio mėnesio prekybos hitu tapo drėgmės sugėriklis, kuris kainavo apie 12 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!