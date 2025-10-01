Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuviai masiškai parduotuvėse ėmė šluoti 2 prekes: paaiškino, kodėl

2025-10-01 13:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 13:50

Atvėsus orams, gyventojai vis dažniau įsijungė oro šildytuvus, sausintuvus bei drėgmės sugėriklius.

Pirkėjai (asociatyvi nuotr.)

Atvėsus orams, gyventojai vis dažniau įsijungė oro šildytuvus, sausintuvus bei drėgmės sugėriklius.

REKLAMA
1

Rugsėjo mėnesį prekyba oro šildytuvais e. prekybos centre „Pigu.lt“ išaugo 60 procentų, lyginant su rugpjūčio pardavimų rezultatais. Drėgmės sugėriklių ir oro sausintuvų pardavimai kilo į viršų beveik 40 procentų.

„Natūralu, kad šių prietaisų pardavimo kreivę lemia oro sąlygos – kai termometro stulpelis krenta, pirkėjų susidomėjimas auga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Populiariausiu gyventojų pasirinkimu šį rudenį išlieka elektriniai šildytuvai, jų parduodame daugiausiai“, – sako prekybos centro komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.

REKLAMA
REKLAMA

Iš parduotuvių šluoja vieną prietaisą

Rugsėjo mėnesį šildytuvui įsigyti pirkėjai vidutiniškai skyrė 75 eurus. Perkamiausiu prietaisu tapo infraraudonųjų spindulių šildytuvas, kainuojantis 11 eurų, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

Pačiu brangiausiu pirkėjų pasirinkimu tapo dujinis terasinis šildytuvas, kurio kaina sudaro 380 eurų.

Vidutinė kaina, kurią rugsėjį už oro sausintuvą ir drėgmės sugėriklį mokėjo e. prekybos centro klientai, sudarė 53 eurus. Didžiausiu praėjusio mėnesio prekybos hitu tapo drėgmės sugėriklis, kuris kainavo apie 12 eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų