 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvį staiga ištiko klinikinė mirtis: toliau viskas vyko žaibiškai

2025-12-04 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 10:50

Ištikus klinikinei mirčiai, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos specialistai reagavo žaibiškai – profesionalus komandinis darbas išgelbėjo gyvybę.

Lašelinė, greitoji pagalba (nuotr. 123fr.com, Bronius Jablonskis)

Ištikus klinikinei mirčiai, Greitosios medicinos pagalbos tarnybos specialistai reagavo žaibiškai – profesionalus komandinis darbas išgelbėjo gyvybę.

REKLAMA
1

Sėkmės istorija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijno Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Akmenės teritorinis skyrius.

Ištikus klinikinei mirčiai – žaibiška reakcija ir išgelbėta gyvybė

Klinikinės mirties ištiktam vyrui pirminę pagalbą, klausydami dispečerių nurodymų, teikė jo artimieji – tai, kaip teigiama, turėjo didelę įtaką tam, kaip baigėsi ši istorija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atvykus greitosios medicinos pagalbos specialistams, intensyviai taikyti reanimacijos veiksmai – prireikė 11 defibriliacijų, dirbtinės plaučių ventiliacijos, kitų intervencijų.

REKLAMA
REKLAMA

Keturių Akmenės teritorinio skyriaus atsidavusių darbuotojų greita reakcija ir profesionalus darbas suteikė didžiausią dovaną – antrą šansą gyventi.

REKLAMA

„SĖKMĖS istorija

Po itin intensyvių specializuotos reanimacijos veiksmų – 11 defibriliacijų, dirbtinės plaučių ventiliacijos, kaulinės adatos naudojimas ir kitų tinkamų intervencijų, kurias atliko skubiosios medicinos pagalbos specialistės Gintarė Pralgauskienė, Nijolė Misiuvienė, paramedikas Augustas Pralgauskas bei brigados narys Audrius Budreika – klinikinės mirties ištiktam pacientui buvo atkurta spontaninė kraujotaka ir kvėpavimas.

REKLAMA
REKLAMA

Tai – ne tik profesionalumo ir komandinio darbo pergalė, bet ir priminimas, kokią milžinišką reikšmę turi žmonės, esantys šalia iki atvykstant medikams. Todėl visada:

  • Klausykite dispečerio nurodymų.
  • Nepanikuokite.

Artimieji tiksliai vykdė dispečerių Jolantos Sutkienės ir Sauliaus Burneckio pradinio gaivinimo nurodymų, išliko susitelkę ir nepasidavė panikai – tai neabejotinai turėjo didžiulę įtaką šios istorijos baigčiai.

Greitosios kolektyvas linki sveikatos“, – dalijosi Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Akmenės teritorinis skyrius.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų