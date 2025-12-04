Lietuvį staiga ištiko klinikinė mirtis: toliau viskas vyko žaibiškai

Sėkmės istorija socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijno Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Akmenės teritorinis skyrius.
Ištikus klinikinei mirčiai – žaibiška reakcija ir išgelbėta gyvybė
Klinikinės mirties ištiktam vyrui pirminę pagalbą, klausydami dispečerių nurodymų, teikė jo artimieji – tai, kaip teigiama, turėjo didelę įtaką tam, kaip baigėsi ši istorija.
Atvykus greitosios medicinos pagalbos specialistams, intensyviai taikyti reanimacijos veiksmai – prireikė 11 defibriliacijų, dirbtinės plaučių ventiliacijos, kitų intervencijų.
Keturių Akmenės teritorinio skyriaus atsidavusių darbuotojų greita reakcija ir profesionalus darbas suteikė didžiausią dovaną – antrą šansą gyventi.
„SĖKMĖS istorija
Po itin intensyvių specializuotos reanimacijos veiksmų – 11 defibriliacijų, dirbtinės plaučių ventiliacijos, kaulinės adatos naudojimas ir kitų tinkamų intervencijų, kurias atliko skubiosios medicinos pagalbos specialistės Gintarė Pralgauskienė, Nijolė Misiuvienė, paramedikas Augustas Pralgauskas bei brigados narys Audrius Budreika – klinikinės mirties ištiktam pacientui buvo atkurta spontaninė kraujotaka ir kvėpavimas.
Tai – ne tik profesionalumo ir komandinio darbo pergalė, bet ir priminimas, kokią milžinišką reikšmę turi žmonės, esantys šalia iki atvykstant medikams. Todėl visada:
- Klausykite dispečerio nurodymų.
- Nepanikuokite.
Artimieji tiksliai vykdė dispečerių Jolantos Sutkienės ir Sauliaus Burneckio pradinio gaivinimo nurodymų, išliko susitelkę ir nepasidavė panikai – tai neabejotinai turėjo didžiulę įtaką šios istorijos baigčiai.
Greitosios kolektyvas linki sveikatos“, – dalijosi Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Akmenės teritorinis skyrius.
