Tvarkydamasis kieme tėtis pasigedo 2-mečio sūnaus: staiga prasidėjo tikrasis košmaras

Katovicų Aukštutinės Silezijos vaikų sveikatos centro intensyviosios terapijos komanda išgelbėjo dvimetį berniuką, kurio šansai išgyventi, regis, buvo beveik lygūs nuliui, rašoma fakt.pl.
Po nelaimės, kai Wojtuś beveik 15 minučių praleido po vandeniu ir ligoninę pasiekė klinikinės mirties būsenoje, medikai tris savaites kovojo dėl jo gyvybės – ir šiandien berniukas jau sveiksta, šypsosi ir žiūri animacinius filmukus.
Kieme pasigedęs 2-mečio sūnaus, jį rado baseine
Drama įvyko lapkričio 1-ąją, Jastrzębie-Zdrój mieste. Apie 14 valandą berniukas dingo iš tėvo akiračio, kai šis tvarkėsi namų kieme.
Supratęs, kad sūnus prapuolė, vyras ėmė ieškoti ir greitai rado berniuką – baseine, uždengtame brezentu. Vaikas buvo be sąmonės, klinikinės mirties būklėje.
Tėvas kartu su dėde ir atvykusia greitąja nedelsdami pradėjo gaivinimą. LPR sraigtasparniu dvimetis skubiai nugabentas į Katovicų ligoninę, kur jo būklė įvertinta kaip kritinė: kūno temperatūra buvo nukritusi iki 26 °C, o gyvybinės funkcijos – praktiškai nutrūkę.
Gydymas buvo ypač sudėtingas ir reikalavo kelių sričių specialistų bendro darbo.
„Svarbiausia buvo išvengti antrinio širdies sustojimo ir palaikyti kvėpavimo, kraujotakos bei nervų sistemas“, – aiškina dr. Pawełas Wieczorekas, Katovicų intensyviosios terapijos anesteziologas.
Berniukas buvo šildomas, stabilizuotas jo kvėpavimas ir kraujotaka, palaikyta medžiagų apykaita. Pasak mediko, laboratoriniai rodikliai iš pradžių buvo tokie blogi, kad viršijo matavimo prietaisų galimybes.
„Šiandien galime pasakyti – tai buvo sėkminga kova“, – sako dr. P. Wieczorekas.
Proveržis – pirmieji žodžiai po komos
Prieš savaitę Wojtuśas pradėjo po truputį busti iš komos. Momentas, kai berniukas atsakė į paprastus klausimus, tapo lūžio tašku.
„Kai išgirdome žodžius „mama“, „tėtis“, „pasaka“ – tai mums buvo didžiulė laimė, – pasakoja anesteziologė dr. Jadwiga Siemek. – Dabar jis šypsosi, žiūri filmukus ir džiaugiasi artimųjų draugija.“
Gydytojai pabrėžia, kad Wojtuśo išgyvenimas – suderinto daugelio žmonių darbo vaisius: šeimos, paramedikų, oro greitosios pagalbos ir visų ligoninės komandų.
„Kiekviename etape visi padarė viską, ką galėjo. Tai tikras stebuklas“, – sako dr. P. Wieczorekas.
Greitai grįš namo
Berniukas jau netrukus bus perkeltas į vaikų skyrių, kur tęsis jo reabilitacija. Gydytojai viliasi, kad po savaitės Wojtuśas galės grįžti namo pas brolius ir seseris.
„Jis nebereikalauja intensyvios terapijos ir turi visas galimybes sugrįžti į laimingą vaikystę“, – pažymi dr. Maria Damps, intensyviosios terapijos skyriaus vadovo pavaduotoja.
Medikai ragina tėvus atidžiai stebėti vaikų aplinką namuose. Net nedideli vandens telkiniai ar baseinai gali tapti mirtinu pavojumi.
„Tikimės, kad ši istorija taps svarbiu įspėjimu visiems“, – sako gydytojai.
