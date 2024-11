Langai namuose daugiau nerasos: įsigykite šiuos augalus

Šiuo metų laiku ant langų neišvengiamai pradeda kauptis kondensatas, tačiau, jei jo nevalysime, gali kilti problemų. Kondensato neišvengia daugelis ir nors gali atrodyti, kad rasojantys langai – nieko blogo, dėl nuolatinio drėgmės pertekliaus gali įsiveisti pelėsis, rašoma mirror.co.uk.

Tai gali padaryti žalos jūsų nekilnojamajam turtui, sugadinti estetinį vaizdą, tačiau svarbu nepamiršti, kad pelėsis taip pat gali sukelti sveikatos problemų, pavyzdžiui, astmą.

Tačiau yra būdų, kaip to išvengti, ir tai padeda padaryti paprasti dalykai. Ekspertai atskleidė, kad kai kurie kambariniai augalai gali ne tik pagyvinti patalpas, bet ir padėti sustabdyti langų rasojimą, nes sumažina drėgmę patalpose.

Galite rinktis augalus, kurie per savo lapus sugeria garus ir kitą ore esančią drėgmę. Julie Decosta, „BackyardBoss“ augalų ekspertė, pateikė geriausius tam skirtus kambarinius augalus, kurie nereikalauja daug priežiūros.

Gebenė

Pirmasis augalas, kurį rekomenduoja Julie, yra gebenė. Tai nebrangus lapinis augalas, jis puikiai „filtruoja“ toksinus iš oro. Šis augalas padeda kovoti su pelėsiu, taip pat tinka žmonėms, turintiems specifinių sveikatos sutrikimų.

Julie paaiškino: „Gebenės taip pat ypač naudingos alergiškiems žmonėms, nes iš oro pašalina toksinus. Tai taip pat geras augalas formaldehidui ar benzenui šalinti. Gebenė yra vienas iš sėkmingiausiai šią užduotį atliekančių augalų.“

Visgi, svarbu atkreipti dėmesį, kad gebenė yra toksiška gyvūnams, todėl augintinių savininkai turėtų laikyti ją nepasiekiamoje vietoje.

Vėzdūnė

Vėzdūnė yra ne tik gražus augalas, bet ir lengvai auginamas bei prižiūrimas, mėgstantis drėgmę.

Julie pasidalijo: „Vėzdūnės mėgsta drėgmę, sugeria ją iš aplinkos, gali lengvai absorbuoti pelėsių sporas, naudodama jas šaknų lygmenyje kaip maisto šaltinį.

Be to, ji 60 proc. pagerina oro kokybę. Augalas išskirtinai neutralizuoja toksinus, tokius kaip anglies monoksidas ir formaldehidas.“ Nors, kaip ir gebenė, gali būti toksiškas naminiams gyvūnams.

Areka

Šias palmes dažniausiai galite pamatyti per atostogas, tačiau jos gali būti geras pasirinkimas ir mažinant drėgmę.

Jos neabejotinai suteiks jūsų kambariui atogrąžų pojūtį. Ji ne tik sumažins drėgmę, bet ir padės anglies dioksidą paversti deguonimi.

Chlorofitas

Puikus augalas tiems, kurie ne itin mėgsta sodininkauti. Žinomas kaip „lengvai auginamas ir sunkiai nužudomas“ augalas bus puiki priemonė drėgmei patalpose mažinti.

„Chlorofitai sugeria drėgmę, savo lapais sugeria ir pelėsį, taip pat pasirūpina dulkių alergenais ir toksinais, pavyzdžiui, anglies monoksidu“, – teigė Julia, be to, šie augalai per dvi dienas gali pašalinti iki 90 proc. ore esančių toksinų.

Sansevjera

Kitas lengvai prižiūrimas augalas – sansevjera. Šie augalai yra mažiausiai priežiūros reikalaujantys, juos galima laistyti tik kartą per mėnesį.

„Šie augalai gamina šviežią deguonį ir sugeria ore esantį pelėsį, sulaikydami drėgmę, kuri saugo nuo pelėsio. Įsivaizduokite naudą, jei savo namuose turėtumėte daugybę sansevjerų“, – teigė Julie.

Papartis

Šis augalas subalansuoja drėgmės lygį, todėl puikiai auga drėgnoje aplinkoje, taip pat padeda valyti orą, nes atsikrato formaldehido, kuris „išsiskiria iš popieriaus gaminių ir kilimų“.

Tai taip pat reiškia, kad turint šį augalą jūsų namuose „mažiau kaupsis pelėsis“.