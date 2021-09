Kuo greičiau atsisakykite šių produktų: jie kelia kraujospūdį

Maždaug trečdalis suaugusiųjų Jungtinėje Karalystėje turi aukštą kraujospūdį, nors daugelis to nesuvokia. Todėl svarbu reguliariai tikrinti kraujospūdį. Visiems suaugusiems, vyresniems nei 40 metų, patariama bent kas penkerius metus pasitikrinti kraujospūdį.

Ne visada aišku, kas sukelia aukštą kraujospūdį ir simptomai gali būti nepastebimi, tačiau yra dalykų, kurie gali padidinti pavojų jūsų sveikatai, rašo express.co.uk.

Pasak NHS, jums gali kilti didesnė rizika, jei:

Turite viršsvorio; Valgote per daug druskos ir nepakankamai vaisių ir daržovių; Nesimankštinate; Geriate per daug alkoholio ar kavos (ar kitų kofeino turinčių gėrimų); Rūkote; Mažai miegate ar sutrikęs miegas; Esate virš 65; Turite šeimos narių su aukštu kraujospūdžiu.

Pasirinkus sveiką gyvenimo būdą, kartais gali sumažėti tikimybė susirgti aukštu kraujospūdžiu ar sumažinti kraujospūdį, jei jis jau yra aukštas. Jei turite aukštą kraujospūdį arba norite sumažinti jo išsivystymo tikimybę, galite paprasčiausiai pakeisti mitybą ir gyvenimo būdą.

Dietos keitimas yra vienas iš efektyviausių kraujospūdžio mažinimo būdų, nors gydytojas taip pat gali skirti vaistų. Tai, ką valgote, taip pat tai, kaip dažnai sportuojate ir ar turite antsvorio, gali lemti jūsų aukšto kraujospūdžio riziką. Tačiau, kaip ir bet kuri dieta, turėsite atsisakyti kai kurių maisto produktų, kurie jūsų širdžiai neduoda jokios naudos.

Vengiant druskos ar natrio, sumažės kraujospūdis

Druska arba konkrečiai natris yra pagrindinis širdies ligų veiksnys. Taip yra dėl to, kaip jis veikia skysčių pusiausvyrą kraujyje. Stalo druskoje yra apie 40 procentų natrio. Mayo klinika rekomenduoja per dieną gauti ne daugiau kaip 2300 miligramų natrio ‒ tai atitinka vieną arbatinį šaukštelį druskos.

Didžioji dalis natrio mūsų racione gaunama iš supakuoto, perdirbto maisto, o ne iš druskos ant stalo. Natrio gali būti netikėtuose produktuose. Šie maisto produktai labiausiai prisideda prie kasdien žmonių suvartojamo druskos kiekio:

‐Duona ir bandelės;

‐Pica;

‐Sumuštiniai;

‐Burritos ir tacos.

Kaip minėta, perdirbtoje mėsoje yra daug natrio. Taip yra dėl to, kad gamintojai šią mėsą marinuoja, prieskoniuoja ir konservuoja su druska. Remiantis JAV žemės ūkio departamento (USDA) duomenų baze, vos dviejose Bolonijos kumpio griežinėliuose yra 910 mg natrio, o viename dešrainyje ‒ 567 mg.

Jei į sumuštinį dėsite kitų daug druskos turinčių maisto produktų, tokių kaip duona, sūris, įvairūs pagardai ir marinuoti agurkai, tai reiškia, kad jis bus prisotintas natrio jums to net nesuvokiant. Be to, skirtumas tarp įprastos ar šaldytos picos gaminimo gali būti ne tik skonis.

„Food Data Central“ duomenimis, šaldytų picų ingredientų derinys reiškia, kad juose yra daug cukraus, sočiųjų riebalų ir natrio. Įprastoje picoje taip pat gali būti daug natrio. Sūryje dažnai yra daug natrio, vien tik dviejuose sūrio griežinėliuose jo yra 512 mg. Sūris, sūri picos tešla, sūdyta mėsa ir pomidorų padažas... Lyg to būtų negana, norėdami išlaikyti picos skonį ją iškepus, gamintojai dažnai prideda daug druskos.

Vienoje 12 colių skersmens šaldytoje picoje yra 3140 mg natrio, o tai gerokai viršija 2300 mg dienos normą. Tuo tarpu puikiausias pakaitalas ‒ namuose gamintos sveikos picos iš naminės tešlos, su mažai natrio turinčiu sūriu bei daržovėmis ‒ gali sumažinti kraujospūdį ir netrukdyti mėgautis patinkančiu maistu.