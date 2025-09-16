Kontrastinga diena Zodiako ženklams: astrologai siunčia perspėjimą

Nors Merkurijus gali sukelti painiavos mintyse, šiandien palanku spręsti praktinius klausimus ir imtis darbų, kurie turi aiškią pradžią ir pabaigą. Tinka remontai, smulkūs pirkimai, susitikimai su autoritetais ar svarbiais žmonėmis. Diena palanki gydymui, pasninkui ar veikloms, kurios stiprina kūną ir protą. Vis dėlto dideli sprendimai ir ilgalaikiai projektai turėtų būti atidėti, geriau susitelkti į tai, kas apčiuopiama čia ir dabar.
AVINAS. Šiandien jūsų žodžiai gali turėti daugiau įtakos nei manote, todėl verta kalbėti atsargiai. Geriau rinktis aiškumą vietoje pagražinimų. Pokalbiai su artimaisiais atneš naujų idėjų.
JAUTIS. Norėsite didesnio stabilumo, bet piniginiai reikalai gali kelti neaiškumų. Venkite spontaniškų pirkinių, nes vėliau jie gali nuvilti. Geriausia skirti laiko planavimui ir prioritetų dėliojimui.
DVYNIAI. Jausitės kupini energijos ir norėsite daugiau veikti, bet Merkurijaus įtaka gali sukelti abejonių dėl pasirinkimų. Skuboti sprendimai lengvai nuves ne ten, kur norite. Išlaikykite ramų protą ir tikrinkite informaciją.
VĖŽYS. Dieną lydės stiprus vidinis jautrumas, kuris gali skatinti pasitraukti nuo šurmulio. Intuicija bus jūsų vedlys, jei tik leisite jai kalbėti. Pasirūpinkite poilsiu, kad atstatytumėte vidinę darną.
LIŪTAS. Draugų ratas gali įnešti daugiau veiksmo, bet ne visi patarimai bus vertingi. Atskirti nuoširdų palaikymą nuo tuščių žodžių bus svarbiausia. Skirkite laiko tiems, kurie iš tikrųjų įkvepia.
MERGELĖ. Darbo aplinkoje šiandien gali kilti daug kalbų ir mažai konkrečių veiksmų. Nepasikliaukite nuogirdomis, tikrinkite faktus. Jūsų kruopštumas padės išvengti klaidų.
SVARSTYKLĖS. Gali stiprėti noras mokytis ar plėsti akiratį, bet informacijos gausa sukels painiavos. Rinkitės tik tai, kas atrodo prasminga. Kelionės mintyse atneš daugiau naudos nei realūs žingsniai.
SKORPIONAS. Šiandien emocijos gali būti gilios, o pasitikėjimo klausimai ypač ryškūs. Nepasiduokite pagundai sakyti daugiau, nei verta. Tylos momentai leis atrasti aiškumą.
ŠAULYS. Santykiuose gali kilti daugiau klausimų nei atsakymų. Venkite pažadų, jei nesate tikri, kad galėsite juos ištesėti. Nuoširdus dialogas padės išsaugoti harmoniją.
OŽIARAGIS. Kasdieniai darbai gali reikalauti daugiau dėmesio, nes smulkmenos taps svarbios. Net maža klaida gali turėti pasekmių. Tvarkykitės lėtai, bet užtikrintai.
VANDENIS. Šiandien norėsis pramogų ir kūrybos. Rinkitės veiklas, kurios jus tikrai džiugina. Paprasti malonumai taps geriausiu vaistu nuo įtampos.
ŽUVYS. Namų aplinkoje gali kilti nesusipratimų dėl smulkmenų. Nepasiduokite emocijoms ir stenkitės kalbėti paprastai. Jaukus vakaras su artimaisiais padės susigrąžinti ramybę.
Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas.