Įspėja Zodiako ženklus: taip elgtis šiandien pavojinga

2025-09-15 06:24 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 06:24

Šiandien palanku ryžtingai stoti į derybas, išbandyti jėgas sporte ar konkurencijoje, tačiau venkite pradėti visiškai naujus darbus. Emocijos bus stiprios, todėl savitvarda taps didžiausia stiprybe – nepasiduokite provokacijoms. Aktyvi veikla padės nukreipti energiją tinkama linkme, ypač jei ją lydės fizinis krūvis. Nepamirškite atsargumo, keliones ir svarbius pirkinius geriau atidėti kitai dienai.

Astrologija (nuotr. 123rf.com)

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Šiandien norėsis daugiau kalbėti, dalintis idėjomis ir susitikti su artimaisiais. Vis dėlto skubotos frazės gali sukelti nesusipratimų. Klausykitės daugiau nei kalbate ir viskas klostysis sklandžiau.

JAUTIS. Finansiniai reikalai gali kelti dvejonių, todėl šiandien venkite impulsyvių sprendimų. Nedideli pirkiniai džiugins, bet didesnes investicijas verčiau atidėti. Geriausia sutelkti dėmesį į tai, ką jau turite.

DVYNIAI. Diena suteiks daugiau energijos ir emocijų, tačiau kartu padarys jus jautresnius aplinkinių žodžiams. Gali kilti noras imtis naujos veiklos, bet skubotumas bus pavojingas. Ramus tonas leis išlaikyti pusiausvyrą.

VĖŽYS. Šiandien labiau norėsis atsiriboti ir pabūti vienumoje. Sapnai ar intuicija gali atnešti svarbių žinučių. Vidinė tyla suteiks atsakymų daugiau nei ilgi pokalbiai.

LIŪTAS. Draugų ar kolegų ratas gali tapti įkvėpimo šaltiniu, bet ir sukelti ginčų dėl smulkmenų. Pasistenkite vengti tuščių diskusijų. Laikas praleistas su tais, kurie jus supranta bus prasmingiausias.

MERGELĖ. Darbo aplinkoje galite sulaukti daugiau žodinių diskusijų nei realių veiksmų. Nepriimkite visko už gryną pinigą. Jūsų kruopštumas padės atskirt, kas verta dėmesio, o kas tik triukšmas.

SVARSTYKLĖS. Norėsis ieškoti platesnio požiūrio ir naujų idėjų. Mokymasis ar kelionės atrodys patrauklios, bet planuose gali įsivelti netikslumų. Šiandien verta daugiau skaityti nei kalbėti.

SKORPIONAS. Šiandien išryškės bendrų resursų ar pasitikėjimo klausimai. Pasistenkite nekalbėti to, dėl ko nesate tikri. Skaidrumas ir aiškumas padės išvengti įtampos.

ŠAULYS. Partnerystės srityje gali kilti daugiau pokalbių, bet ne visi jie atneš aiškumą. Būkite atsargūs žadėdami, nes vėliau gali būti sunku ištesėti. Geriausia rinktis sąžiningumą, net jei tai nepatogu.

OŽIARAGIS. Kasdieniai darbai gali tapti chaotiški dėl neaiškių nurodymų ar nesusipratimų. Geriau daryti mažiau, bet kokybiškai. Ramus nusiteikimas apsaugos nuo klaidų.

VANDENIS. Šiandien norėsis daugiau kūrybiškumo ir smagių akimirkų. Vis dėlto įkvėpimas gali greitai dingti, jei leisitės į beprasmius ginčus. Pasirinkite veiklas, kurios tikrai džiugina.

ŽUVYS. Namų aplinkoje gali kilti daugiau emocijų ir noro išsakyti savo tiesą. Nepamirškite, kad žodžiai lengvai gali įskaudinti. Ramus pokalbis su artimaisiais suteiks daugiau šilumos nei kritika.

Horoskopą parengė Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

