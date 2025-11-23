 
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Kontrastinga diena: įspėja, kas laukia Zodiako ženklų

2025-11-23 08:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-23 08:07

Lapkričio 23-iosios horoskopas: diena gali kelti skubotumo pojūtį.

Kontrastinga diena: įspėja, kas laukia Zodiako ženklų (nuotr. 123rf.com)

Lapkričio 23-iosios horoskopas: diena gali kelti skubotumo pojūtį.

Ši diena kviečia ramiai peržiūrėti svarbiausius savo planus, nes dienos energija skatina grįžti prie esmės ir atsisakyti nereikalingo balasto. Vertėtų lėčiau priimti sprendimus, ypač tuos, kurie susiję su finansais ar įsipareigojimais, nes ši kombinacija gali kelti skubotumo pojūtį. Praktinė veikla, tokia kaip daiktų rūšiavimas, namų tvarka ar darbų užbaigimas, šiandien bus ypač naudinga ir atneš aiškumo. Pasaulyje galima tikėtis ryškių politinių ar socialinių pareiškimų, tačiau emocinis fonas išliks jautrus, todėl svarbu neprisiimti svetimo chaoso kaip savo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AVINAS. Ši diena tinka išplėsti akiratį, todėl verta pasidomėti naujomis idėjomis ar pradėti planuoti kelionę. Venkite skubotų sprendimų, ypač jei jie susiję su mokymais ar teisiniais reikalais. Ramus tempas leis aiškiau suprasti, kur link norite judėti.

JAUTIS. Galite susitelkti į tai, kas suteikia saugumo jausmą, todėl tinka apmąstyti bendrus finansinius įsipareigojimus. Nepulkite gilintis į sudėtingus klausimus, jei jaučiate, kad trūksta ramybės. Geriausia rinktis veiklas, kurios stiprina vidinę atramą.

DVYNIAI. Santykiuose prasideda metas tinkamas aiškumui ir pagarbiems pokalbiams, todėl verta išgirsti kitą pusę. Nedarykite išvadų iš menkų užuominų, nes ši diena gali turėti miglotų akimirkų. Pabandykite ieškoti bendros krypties, kuri kuria harmoniją.

VĖŽYS. Diena palanki praktiniams darbams, kurie palengvina kasdienybę, todėl verta peržiūrėti planus ir patobulinti tvarką. Venkite persidirbimo, nes gali pasijusti vidinis nuovargis. Skirkite laiko veikloms, kurios atpalaiduoja ir stiprina kūną.

LIŪTAS. Jus gali traukti kūrybinės veiklos, kurios leidžia atskleisti jūsų unikalumą, todėl verta pasiduoti įkvėpimui. Nepersistenkite įrodinėti savo tiesos, nes nereikalinga įtampa gali apsunkinti dieną. Leiskite sau tiesiog pasidžiaugti akimirkomis, kurios pakelia nuotaiką. 

MERGELĖ. Namų erdvė gali tapti svarbiausiu dienos centru, todėl verta pasirūpinti tvarka ar jaukumu. Venkite pernelyg kritiškų minčių, nes jos gali mažinti energiją. Ramus ritmas padės sukurti daugiau vidinės šilumos.

SVARSTYKLĖS. Ši diena tinkama pokalbiams, kurie padeda susidėlioti svarbias mintis, todėl verta kalbėtis nuoširdžiai. Neapkraukite savęs per dideliu informacijos kiekiu, kad išvengtumėte sumaišties. Skirkite dėmesio veikloms, kurios gerina nuotaiką ir įkvepia.

SKORPIONAS. Finansiniai sprendimai gali reikalauti apdairumo, todėl verta patikrinti informaciją dar kartą. Nedarykite skubotų pirkinių, nes ši diena labiau tinka planavimui, nei veiksmui. Pasirūpinkite emociniu stabilumu, kad sprendimai būtų tvaresni.

ŠAULYS. Jaučiamas poreikis išryškinti asmeninę kryptį, todėl verta įsiklausyti į savo vidinį balsą. Nepriimkite sprendimų vadovaudamiesi momentine emocija. Skirkite laiko veikloms, kurios stiprina pasitikėjimą savimi.

OŽIARAGIS. Ši diena tinka atsitraukti nuo šurmulio, kad galėtumėte ramiai peržvelgti savo tikslus. Venkite nereikalingų pokalbių, kurie išblaško dėmesį. Puoselėkite tylos akimirkas, kurios padeda atstatyti vidinę energiją.

VANDENIS. Diena palanki bendrai veiklai su žmonėmis, kurie jus įkvepia, todėl verta įsitraukti į prasmingas iniciatyvas. Nepainiokite savo lūkesčių su kitų žmonių pažadais. Skirkite laiko planams, kurie gali tapti ilgalaikiais projektais.

ŽUVYS. Profesiniai reikalai šiandien įgauna svarbesnį toną, todėl verta atsakingai sudėlioti prioritetus. Nepervertinkite kitų komentarų, nes jie gali būti ne tokie reikšmingi kaip atrodo. Rinkitės veiksmus, kurie artina prie jūsų tikslų.

Horoskopą parengė Egidijus Gubinas. 

