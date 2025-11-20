 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Ketvirtadienio horoskopas: štai ką ši diena paruošė Zodiako ženklams

2025-11-20 07:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 07:17

Ši diena gali atnešti daugiau informacinio triukšmo, todėl verta atsirinkti tik tai, kas tikrai svarbu ir neskubėti daryti išvadų. Planetų įtampa gali paveikti nuotaiką, tačiau praktiniai darbai, tvarkos kūrimas namuose ar dokumentų peržiūra padės išlaikyti aiškumą. Verta skirti laiko ramaus proto veikloms, nes jos sustiprins vidinį stabilumą net ir kintančiomis aplinkybėmis. Pasaulyje galima tikėtis aštresnių komentarų, netikslumų ar techninių kliūčių, todėl kantrybė taps didžiausia dienos sąjungininke.

Astrologija (nuotr. Shutterstock.com)

Ši diena gali atnešti daugiau informacinio triukšmo, todėl verta atsirinkti tik tai, kas tikrai svarbu ir neskubėti daryti išvadų. Planetų įtampa gali paveikti nuotaiką, tačiau praktiniai darbai, tvarkos kūrimas namuose ar dokumentų peržiūra padės išlaikyti aiškumą. Verta skirti laiko ramaus proto veikloms, nes jos sustiprins vidinį stabilumą net ir kintančiomis aplinkybėmis. Pasaulyje galima tikėtis aštresnių komentarų, netikslumų ar techninių kliūčių, todėl kantrybė taps didžiausia dienos sąjungininke.

AVINAS. Šiandien verta skirti laiko vidinių išteklių stiprinimui, nes gilesnės įžvalgos gali atverti naujų supratimų. Saugokite asmeninę informaciją, ypač jei tenka ją dalintis su kitais. Emocinis jautrumas gali padidėti, todėl rinkitės ramesnį tempą.

JAUTIS. Bendraudami su artimais žmonėmis stenkitės vengti skubotų išvadų, nes net maža detalė gali būti neteisingai suprasta. Partnerystės srityje pravers kantrybė, kuri padės išlaikyti darną. Diena tinkama sąmoningam požiūriui į bendrus sprendimus.

DVYNIAI. Darbo aplinkoje gali kilti daugiau klausimų nei atsakymų, todėl verta laikytis tvarkos ir aiškių prioritetų. Kūno signalai šiandien bus itin ryškūs, todėl įsiklausykite į nuovargį ar įtampą. Maži pasiruošimai ateičiai padės jaustis saugiau.

VĖŽYS. Kūrybinės idėjos gali užplūsti netikėtai, tačiau šiandien naudinga jas tik užrašyti, o ne skubėti įgyvendinti. Bendravimas su vaikais ar brangiais žmonėmis atneš šilumos, jei vengsite perteklinių emocijų. Skirkite laiko paprastiems malonumams, kurie ramina protą.

LIŪTAS. Namuose gali atsirasti noras pertvarkyti aplinką, todėl rinkitės veiksmus, kurie suteikia jaukumo. Artimųjų žodžiai gali nuskambėti jautriau nei įprastai, tad verta parodyti supratimą. Vidinė ramybė šiandien tampa didžiausia atrama.

MERGELĖ. Pokalbiuose gali pasitaikyti dviprasmiškų situacijų, todėl atidumas formuluojant mintis bus labai vertingas. Trumpi reikalai ir kelionės reikalauja atsargumo, ypač jei planai keičiasi paskutinę minutę. Diena tinka informacijos peržiūrai ir apmąstymams. 

SVARSTYKLĖS. Prieš priimdami bet kokį finansinį sprendimą įvertinkite detales kelis kartus, nes aplinkos įtampa gali iškreipti požiūrį. Saugokite asmeninius išteklius ir venkite nereikalingų pirkinių. Emocinis stabilumas išliks, jei skirsite laiko sau.

SKORPIONAS. Jūsų vidinė dinamika šiandien ypač stipri, todėl svarbu neprisiimti per daug atsakomybės iš karto. Bendravime gali kilti nesusipratimų, tad skaidrumas ir ramus tonas bus geriausias pasirinkimas. Raskite būdą išlieti sukauptą įtampą per judėjimą ar kūrybą.

ŠAULYS. Mintys gali klaidžioti tarp praeities ir dabarties, todėl naudinga įsivardinti, kas suteikia saugumo. Venkite perteklinės informacijos, nes pervargimas šiandien ypač tikėtinas. Ramybę padės išlaikyti lengvi vidiniai pratimai ar tylos minutės.

OŽIARAGIS. Draugų planai gali greitai keistis, tad išlaikykite lankstumą, kad išvengtumėte chaoso. Bendros veiklos šiandien gali pareikalauti daugiau dėmesio, ypač jei kyla nesusipratimų. Pasitikėkite savo nuojauta renkantis kur verta investuoti laiką. 

VANDENIS. Profesinėje srityje gali jaustis padidėjęs spaudimas, todėl neskubėkite prisiimti papildomų užduočių. Aiškūs tikslai padės išlaikyti kryptį, net jei aplinka atrodo nepastovi. Vakare rinkitės ramesnę veiklą, kuri padeda atgauti pusiausvyrą.

ŽUVYS. Kelionės mintyse ar realybėje gali reikalauti atsargumo, nes informacijos painiava gali sukelti netikslumų. Mokymosi procesai šiandien vyks lėčiau, bet suteiks vertingų pamokų. Pasitikėkite savo vidiniu jausmu, kuris padės išlikti ramybėje.

