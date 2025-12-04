 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Dienos testai

Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-12-04 07:10
Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 07:10

Šį ketvirtadienį, gruodžio 4-ąją yra minima Šv. Barbora, o taip pat – Tarptautinė bankų diena.

Dienos testas

Šį ketvirtadienį, gruodžio 4-ąją yra minima Šv. Barbora, o taip pat – Tarptautinė bankų diena.

1

Jei tikėsime legendomis, Šv. Barbora buvo nukirsdinta už savo tikėjimą. Paskui žaibas nutrenkė jos tėvą už dukros įkalinimą bokšte.

O šiuolaikiniai bankai atsirado tuomet, kai buvo nuspręsta, kad pinigų skolinimas už palūkanas nėra tokia jau baisi nuodėmė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spręsti ketvirtadienio testą, irgi jokia ne nuodėmė – tik smagus laiko praleidimas. Tad į kiek testo klausimų atsakysite teisingai?

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Trečiadienio testasantradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testas, trečiadienio testas.  

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
