  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

Kalendoriuje gruodžio 2-oji pažymėta kaip Tarptautinė vergovės panaikinimo diena.

Dienos testas

Kalendoriuje gruodžio 2-oji pažymėta kaip Tarptautinė vergovės panaikinimo diena.

0

Galime tik pasidžiaugti, kad buvo žengtas svarbus žingsnis panaikinti vergovę ir toliau tęsiama kova už žmogaus teises visame pasaulyje.

Galbūt kitą kartą prisiminsite, kad gruodžio 2-ąją minima tokia diena, o dabar galite pasitikrinti bendrąsias žinias spręsdami antradienio testą. Ar pavyks atsakyti į 8 iš 10 klausimų?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testas, trečiadienio testasantradienio testas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

