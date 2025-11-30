 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Dienos testai

Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-30 07:10
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt
2025-11-30 07:10

Jei tikėsime kalendoriumi, šį sekmadienį yra Šv. Andriejus, Saulės grįžtuvių laukimo pradžia.

Dienos testas

2

Taip pat Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena ir advento pradžia.

Iki Saulės sugrįžimo lieka jau visai nedaug, o ir adventas neilgas.

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Ketvirtadienio testas, trečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

