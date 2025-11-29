 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Dienos testai

Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-29 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-29 07:10

Šį šeštadienį yra minima Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena, Draugo diena ir Pasipriešinimo pirkiniams diena.

Dienos testas

Šį šeštadienį yra minima Tarptautinė solidarumo su Palestinos tauta diena, Draugo diena ir Pasipriešinimo pirkiniams diena.

0

Žinoma, vieną dieną galima ir nieko nepirkti, o su draugais padiskutuoti apie Palestiną ir jos žmonių santykį su Izraeliu.

Tačiau taip pat galima išspręsti smagų šeštadienio testą. Tad kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Ketvirtadienio testas, trečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

