  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Dienos testai

Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-12-03 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 07:10

Jeigu tikėsime kalendoriumi, trečiadienį yra minima Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena, taip pat Lietuvos advokatūros diena.

Dienos testas



0

Kiekvienas galime ką nors padaryti, kad neįgalieji Lietuvoje ir visame pasaulyje jaustųsi kuo geriau – gyventų tokį gyvenimą, kaip visi.

Na, o advokatams belieka palinkėti, kad prireikus jie irgi gintų visus vienodai.

Sprendžiant šios dienos testą gintis nereikės. Bet maloniai praleisti laiką – tikrai galima. Taigi kiek klausimų iš trečiadienio testo atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujas testas kiekvieną dieną

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testas, šeštadienio testas, penktadienio testasketvirtadienio testas, trečiadienio testas.  

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

