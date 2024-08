Kapuose ragina sodinti šias gėles: atrodys įspūdingai

„Memorus“ kraštovaizdžio specialistė, dizainerė Eglė Balčiūnienė rekomenduoja rudenį kapuose sodinti chrizantemas, viržius ir sezonines gėlės, kurios atlaiko rudenio metą ir tarnauja net iki Vėlinių. Tačiau moteris priduria, kad svarbu atsižvelgti į rudens oro sąlygas: „Jeigu bus šiltas rugsėjis, panašus į rugpjūtį, nestandartinis, gali neišsilaikyti chrizantemos ir viržiai“.

Išvardijo augalus, atlaikančius šalnas

Dizainerė pasakoja, kad praeitais metais, iki Vėlinių išsilaikė net ir vasarinės gėlės. Visgi ji pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į oro sąlygas ir vietą, kurioje augs gėlės.

„Daugiamečius augalus galima sodinti visus, kuriuos norisi. Jeigu yra dalinis pavėsis, reikia sodinti dalinį pavėsį mėgstančius augalus, jeigu yra saulės atokaita, tuomet saulę mėgstančius augalus. Ruduo tinkamas laikas sodinti dekoratyvinius augalus, pavyzdžiui, spygliuočius“, – atskleidžia ji.

E. Balčiūnienė rudenį kapus siūlo apsodinti viržiais ar chrizantemomis. Anot jos, spalvotas viržis, tikėtina, kad labiau atlaikys rudens sąlygas ir išliks gražus, o chrizantemos, gali neatlaikyti rudens sąlygų.

„Baltos spalvos gėlės jos neatrodo estetiškai ir prezentatyviai, nes dažnai paruduoja, pageltonuoja. Jeigu oras geras, šiltas ir sausas, tos pačios vasarinės gėlės gali būti iki tol, kol užšals.

Reikia stebėti orus, nes jie diktuoja kokius augalus auginti, o ypač paskutinius pora metų, nes Lietuvoje yra visai kitokie orai, kai našlaitės laiko daug ilgiau nei įprastai, o vasarinės gėlės, išstovi iki spalio mėnesio“, – pažymi specialistė.

Anot jos, jeigu norime, kad augalai tarnautų bet kokiu oru, reikėtų rinktis augalus, nereiklius augimo sąlygoms ir apželdinti kapą klasikiniu būdu. Ji išvardijo keletą augalų, tinkančių estetiškam kapo vaizdui, pavyzdžiui, galima pasodinti ožekšnį ar įvairius šilokus.

„Rudenį galima sodinti viržius su kalocefalais, sidabriniu foniniu augalu. Gali būti sodinamos smulkiažiedės chrizantemos, alūnės su smilginiu augalu. Galima pasodinti kelias augalų rūšis, bet ne daugiau nei tris.

Reikėtų pagal spalvinę gamą pasirinkti, pasodinti ir vieną foninį augalą. Praktiškumas atsiranda iš augalų atsparumo, kad būtų mažiau priežiūros. Kai želdiname, galima pamaišyti kelias rūšis augalų, kad jeigu vienas augalas neatlaikytų, atlaikys kitas, stipresnis augalas“, – sako moteris ir priduria, kad toks sprendimas geresnis, nei kapuose pasodinti vien tik viržius.

Anot jos, geriausia kapuose yra maišyti keletą rūšių, pasirinkti tris spalvas ir jas sukomponuoti. Tada gaunasi solidesnis, gražesnis bendras kapo vaizdas.

Atskleidė, ko nenaudoti

Kraštovaizdžio specialistė atskleidžia, kad kapuose yra svarbu paruošti gerą dirvą gėlėms. Pasak jos, reikia rinktis gerą, derlingą, sufasuotą gruntą, kad nebūtų piktžolių sėklų.

„Yra netinkama naudoti kapų žemė, ji yra skirta tik padekoravimui. Ji yra labai juoda, žmonės labai ją mėgsta, sodina ir dekoruoja su ja, bet tokia žemė nėra struktūruota ir derlinga, turi prastą drėgmės įgėrį. Geriau nesirinkti.

Jeigu sodiname ilgamečius augalus, yra gruntas skirtas spygliuočiams, taip pat jeigu sodiname sezonines gėles, reikėtų maišyti derlingą kompostinį gruntą kartu su sunkesniu juodžemiu, kad žemė laikytų geresnį įgėrį”, pasakoja ji.

Moteris sako, kad galima rinktis ir komposto, juodžemio bei durpės mišinį, tam, kad gruntas būtų tinkamas, o augalas gautų struktūruotą žemę ir tinkamai įsišaknytų: „Galima ilgamečius augalus palieti įsišaknijimo stimuliatoriumi, kad augalai greičiau prigytų“.

Paklausta apie tai, kaip dažnai reikėtų laistyti gėlės kapinėse, E. Balčiūnienė teigia, kad reikia stebėti orus, tačiau į savaitę bent kartą, pasak jos, svarbu palieti visas gėlės.

„Jeigu daug lyja, galima jų nelieti arba palieti į dvi savaites kartą. Priklauso nuo žmonių kapų lankymo galimybių, tačiau reikia nepamiršti, kad būna lietus, vos sudrėkinantis žemės paviršių. Giluminiai žemės sluoksniai turi būti drėgni ir netgi šlapi“, – priduria specialistė.

Pasak moters, norint, kad kapas atrodytų tvarkingai, svarbiausia yra atkreipti dėmesį į minimalizmą – nereikia prisodinti per daug augalų. Be to, ji priduria, kad reikėtų pakomponuoti gėlės, pasirinkti 2-3 jų rūšis ir spalvas, o sodinant augalus linija ar šachmatų forma, stebėti, kad atsirastų kompozicija.

Autorius: Deimantė Stanevičiūtė