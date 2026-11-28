Žaliaskarės įžiebimo šventę lydėjo įspūdingas šou – sužibus tūkstančiams lempučių, pasirodė fejerverkų tirada.
Jonavoje įžiebta kalėdinė eglutė
Anksčiau Jonavos kultūros centras rašė, kad Sąjūdžio aikštėje žmonės susibūrė į tikrą, jaukią ir šventinę Kalėdų eglės įžiebimo šventę „Uždegam Kalėdas!“.
Jau nuo 12 valandos Ramybės skvere veikė prekybinė mugė, kurioje buvo galima atrasti originalių dovanų, gardumynų ir kitų šventinių malonumų. Renginio metu mažųjų ir jų šeimų laukė Ramybės skvere įsikūręs „Žiemos svajonių karuselės“ eglučių miestelis bei eglė Joninių slėnyje.
Nuo 16 val. lankytojų laukė Kalėdinis paštas, įsikūręs Turizmo informacijos centre, kuriame bus galima išsiųsti laiškus Kalėdų seneliui. Krašto muziejuje vyks Kalėdų eglutės žaisliukų dirbtuvės – puiki proga kūrybiškai praleisti laiką ir pasigaminti šventinę puošmeną.
17 val. šventinę nuotaiką kūrė spektaklis „Netikėta snaigės istorija“, fejerverkai ir įspūdingi „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
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