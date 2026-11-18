Prieš ketvirtąjį kėlinį Stepono Babrausko auklėtiniai pirmo 67:59, tačiau lemiamo ketvirčio metu ėmė strigti. Varžovai išsiveržė į priekį (87:85), tačiau jonaviečiai turėjo galimybę gelbėtis rungtynių pabaigoje. Vis tik paskutinioji jų ataka baigėsi klaida ir pergalę šventė šveicarų klubas.
„Hipocredit“ komandai Matas Repšys įmetė 18 taškų (3/6 trit.), Damoni Harrisonas surinko 14 (4/7 trit.), Nickas Johnsonas – 13 (1/6 trit.).
Nugalėtojams Liamas Rietschinas pelnė 21 tašką (13 atk. kam.), Brendas Favre’as surinko 17 (5/10 trit.).
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