TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Jokiu būdu neišmeskite nukritusių lapų: juos vadina tikru auksu

2025-10-29 13:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 13:50

Rudenį krentantys medžių lapai dažnai tampa galvos skausmu – kiemai ir vejos pasidengia storu jų sluoksniu, o daugelis žmonių skuba juos sugrėbti ir išvežti. Tačiau lapai – ne atliekos, o vertinga žaliava jūsų sodui.

Nukritę lapai (nuotr. 123rf.com)

Tačiau lapai – ne atliekos, o vertinga žaliava jūsų sodui.

1

Tinkamai panaudoti, jie gali praturtinti dirvožemį, apsaugoti augalus nuo šalčio ir sumažinti poreikį pirkti papildomas trąšas ar mulčią, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mulčiavimas lapais – paprastas būdas apsaugoti dirvą

Mulčiavimas – tai vienas paprasčiausių ir efektyviausių būdų panaudoti nukritusius lapus. Smulkinti lapai sudaro apsauginį sluoksnį ant dirvos paviršiaus, saugodami ją nuo šalčio, sausros ir piktžolių.

Kodėl verta mulčiuoti nukritusius lapus:

  • Sulaiko drėgmę – dirva ilgiau išlieka puri ir drėgna.
  • Mažina temperatūros svyravimus – augalų šaknys žiemą neperšąla, o vasarą neperkaista.
  • Pagerina dirvožemio struktūrą – pūdami lapai paverčiami augalų maistu.
  • Natūrali piktžolių kontrolė – storas mulčio sluoksnis (apie 5–8 cm) slopina jų augimą.

„Prieš mulčiuojant, lapus susmulkinkite vejapjove ar šakų smulkintuvu. Nesusmulkinti lapai gali sulipti į storą plėvelę ir trukdyti oro bei vandens patekimui į dirvą“, – įspėja prekybos centro internete „Varle.lt“ ekspertas Aivaras Saniukas.

Lapų kompostas – natūralus būdas praturtinti dirvožemį

Lapų kompostavimas – tai dar viena puiki galimybė panaudoti rudeninius lapus. Lapų kompostas praturtina dirvą organinėmis medžiagomis, pagerina jos struktūrą ir vandens sulaikymą.

Kaip kompostuoti lapus:

  1. Sluoksniuokite: keiskite lapų sluoksnius su „žaliomis“ atliekomis – žole, daržovių likučiais, kavos tirščiais.
  2. Laikykite drėgnai: komposto krūva turi būti drėgna kaip išgręžta kempinė.
  3. Maišykite: kartą per mėnesį krūvą permaišykite, kad patektų oro.
  4. Palaukite: subrendęs kompostas paprastai susiformuoja per 6–12 mėnesių.

Svarbu: ąžuolo, graikinio riešuto ir bukų lapai turi taninų – jie suyra lėčiau, todėl juos verta maišyti su kitų rūšių lapais.

Lapų arbata augalams – greitos trąšos iš to, ką turite

Jei nenorite laukti, kol kompostas subręs, pabandykite pasigaminti lapų arbatą – tai skystos trąšos, kurios greitai maitina augalus.

Kaip tai padaryti:

  • Į statinę ar kibirą pridėkite smulkintų lapų;
  • Užpilkite vandeniu, uždenkite ir palikite 2–3 savaitėms;
  • Gautu skysčiu laistykite daržus ar gėlynus.

Šis natūralus tirpalas aprūpina augalus mikroelementais ir skatina dirvos mikroorganizmų veiklą.

Nepamirškite ekosistemos: lapai – gamtos buveinė

Palikite dalį lapų po krūmais ar gyvatvorėmis – ten jie taps prieglobsčiu ežiams, varlėms, boružėms ir kitiems naudingiems gyvūnams. Tokiu būdu padėsite išlaikyti sodo biologinę įvairovę.

Kurių lapų geriau nenaudoti?

Ne visi lapai tinka sodo darbams. Venkite:

  • Užkrėstų ligomis (pvz., vaismedžių rauplėmis, dėmėtumu);
  • Padengtų druska ar teršalais;
  • Sumaišytų su šiukšlėmis ar plastiku.

Tokie lapai gali pakenkti dirvai ar augalams – geriau juos išvežti į žaliųjų atliekų aikštelę.

Lapai – rudens dovana, o ne atliekos

„Lapų panaudojimas sode – tai ekologiškas, paprastas ir naudingas sprendimas.

Nesvarbu, ar juos naudosite kaip mulčią, kompostą ar trąšas – jūsų dirva taps derlingesnė, augalai stipresni, o sodas – sveikesnis“, – patarimais dalinasi minėto prekybos centro internete ekspertas.

