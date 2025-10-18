Pasakė, ar rudenį būtina sugrėbti lapus: kiti mano neteisingai

Nors lapų grėbimas dažnai laikomas tvarkingo kiemo ženklu, ekspertai primena, kad šis klausimas nėra toks paprastas. Vieni tvirtina, kad nukritę lapai kenkia vejai, užgožia žolę ir skatina ligas, kiti – kad jie naudingi dirvožemiui ir vietinei ekosistemai. Tad ką iš tiesų daryti – grėbti ar palikti?
Kodėl verta grėbti lapus?
Ekspertai sutaria, kad palikti per storą lapų sluoksnį ant vejos – prastas sprendimas, nes tai gali pakenkti žolės būklei.
„Geriausia grėbti lapus nuo vejos rudenį, nes stori lapų sluoksniai gali užgožti žolę, blokuoti šviesą ir sulaikyti drėgmę, todėl gali susidaryti dėmės ar atsirasti samanos vejoje“, – pataria Julianas Palphramandas, Britų sodo centro augalų vadovas.
Pasak jo, storas lapų sluoksnis gali ne tik pažeisti žolės paviršių, bet ir paskatinti vejos ligas. Lapų kaupimasis riboja oro patekimą į dirvą, o po jais susidaro drėgnos ir šiltos sąlygos, tinkamos pelėsiui bei grybeliui.
Vejos priežiūros specialistė Chrissie Handley iš „Online Turf“ tam pritaria ir priduria, kad „reguliarus lapų grėbimas rudenį padeda išlaikyti oro srautą ir saulės šviesą vejoje, o tai būtina sveikam žolės augimui. Jei lapai kaupiasi, jos gali sukurti drėgnas ir šiltas sąlygas, kurios idealiai tinka vejos ligoms klestėti“.
Be to, lapų krūvos gali tapti prieglobsčiu graužikams ar erkėms, o laiku sugrėbus lapus sumažėja pavasarinių vejos darbų.
„Lengvas lapų grėblys su plačiais, lanksčiais, vėduoklės formos dantimis puikiai tinka – jis efektyviai sugrėbia lapus ir nepažeidžia žolės“, – rekomenduoja specialistė.
Kodėl verta palikti lapus?
Vis dėlto kai kurie sodininkystės ekspertai skatina leisti gamtai tvarkytis pačiai.
„Lapų palikimas ant vejos gali būti naudingas tiek dirvožemiui, tiek vietinei laukinei gamtai. Jiems irstant, lapai veikia kaip natūralus mulčias, padedantis žemei išlaikyti drėgmę, reguliuoti temperatūrą ir slopinti piktžolių augimą“, – aiškina Chrisas Tayloras iš „Chris Taylor Gardening“.
Irstantys lapai taip pat praturtina dirvožemį – lapuose esančios maistinės medžiagos, tokios kaip azotas, fosforas ir kalis, grįžta į žemę, gerindamos jos struktūrą bei derlingumą.
„Lapai sukuria buveines naudingiems vabzdžiams ir apdulkintojams, kurie savo ruožtu pritraukia paukščius ir kitus laukinius gyvūnus“, – sako C. Tayloras.
Vis dėlto jis įspėja, kad storas lapų sluoksnis gali sukelti priešingą efektą – „uždusinti“ žolę ir sudaryti sąlygas graužikams ar pelėsiui atsirasti.
Kompromisas: palikti, bet saikingai
Jei jūsų kieme gausu medžių, o lapų grėbimas atrodo kaip nesibaigianti kančia, ekspertai siūlo rasti viduriuką.
„Kaip mulčią galima naudoti ploną nukritusių lapų sluoksnį – jei jie paliekami suirti atgal į dirvą, jie suteikia nedidelį azoto kiekį, padedantį vejai išlikti gražiai žiemą“, – pataria C. Handley.
Be to, pasak jos, po stipraus lietaus geriau palaukti, kol lapai pradžius, nes šlapi ir sulipę lapai sunkiau suyra ir gali pakenkti vejai.
Tad ar būtina sugrėbti lapus? Atsakymas priklauso nuo jūsų kiemo ir pasirinkimo. Jei norite nepriekaištingai žalios vejos – geriau juos sugrėbti. Tačiau jei siekiate ekologiško, gamtai draugiško sprendimo, plonas lapų sluoksnis gali būti paliekamas.
