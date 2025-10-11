Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namų sodai

Samanų neberegėsite akyse: padarykite dabar 1 veiksmą vejoje

2025-10-11 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 10:00

Rudenį pasirodančios samanos gali padaryti daug žalos vejai, tačiau yra paprastas būdas jas greitai sunaikinti ir kartu sustiprinti žolę, kad ji išliktų žalesnė ir sveikesnė.

Samanos (nuotr. Shutterstock.com)

0

Spalis – itin svarbus mėnuo vejai, kad ji taptų atsparesnė prieš artėjantį šaltį, bet būtent šiuo metu samanos gali trukdyti žolei tinkamai pasiruošti žiemai, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl samanos kenkia vejai

Samanos – tai kempinę primenantis augalas, kuris užgožia žolę ir sugeria vandenį bei saulės šviesą, kurių vejai dabar ypač reikia. Jei žolė nesukaupia pakankamai maistinių medžiagų rudenį, ji gali nunykti arba susirgti per žiemą.

Pašalinti samanas spalį nėra lengva, nes jos mėgsta drėgnas ir vėsias sąlygas. Tačiau Karališkojo Naujosios Zelandijos sodininkystės instituto specialistas Danas dalijasi paprastu būdu, kaip jas sunaikinti nepažeidžiant vejos.

„Geležies junginiai yra veiksmingos priemonės nuo samanų – jos greitai sunaikina samanas ir kartu paskatina žolės augimą. Geležies sulfatas parduodamas patogiose 500 g pakuotėse. Tiesiog sumaišykite jį su vandeniu laistytuve ir užpilkite ant vejos. Po kurio laiko samanos pajuoduos ir jas bus galima išgrėbti,“ – aiškina specialistas.

Kodėl verta naudoti geležies sulfatą

Geležis padeda žolei gaminti chlorofilą, kuris būtinas fotosintezei ir suteikia vejai sodrią, žalią spalvą. Be to, ji pagerina maistinių medžiagų pasisavinimą, todėl veja gauna daugiau energijos, tačiau pernelyg nesuauga.

Sulfatas taip pat padeda gaminti chlorofilą ir sumažina dirvos pH lygį – tai sukuria samanoms nepalankią, rūgštesnę terpę. Nors ši priemonė naudinga žolei, samanoms ji yra nuodinga – ištraukia drėgmę iš augalo ir neleidžia jam ataukti.

Kaip išvengti samanų sugrįžimo

Prieš naudodami geležies sulfatą, patikrinkite orų prognozę – jei tą dieną lis, priemonė tiesiog nusiplaus nuo žolės. Sumaišykite geležies sulfatą su vandeniu, vadovaudamiesi nurodytomis proporcijomis ant pakuotės, ir tolygiai apipurkškite arba užpilkite ant vejos.

Po kelių dienų samanos turėtų paruduoti, vysti ir galiausiai išnykti. Vis dėlto verta žinoti, kad samanų atsiradimas dažnai rodo, jog veja nėra sveika – jos auga tik labai drėgnoje dirvoje.

Papildomi priežiūros žingsniai

Kai samanos pašalintos, rekomenduojama aeruoti ir skarifikuoti veją. Skarifikavimas – tai senų, pūvančių augalinių likučių pašalinimas nuo žolės paviršiaus.

Aeravimas – paprastas būdas pagerinti dirvos drenažą, padarant mažas skylutes šakėmis ar specialiu įrankiu, kad vanduo neužsistovėtų.

Šie veiksmai padės išlaikyti veją stiprią, sveiką ir žalią iki pat žiemos.

