Už šį veiksmą savo sode – iki 350 eurų bauda: įspėja visus

Taip nutiko ir trečiadienį, kuomet savo kiemą apsitvarkyti sumanę gyventojai, į krūvą sugrėbtus lapus uždegė. Vis dėlto sudeginti nespėjo, mat miestiečiai, pastebėję dūmų kamuolius, iškvietė specialiąsias tarnybas.
Užgesino pati
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 10.59 val. Bendrajame pagalbos centre gautas pranešimas, kad Kėdainių miesto Samanų gatvėje asmenys degina lapus, daug dūmų.
Nurodytu adresu išsiųsti ugniagesiai gelbėtojai. Atvykę jie rado 1 m² plote deginamus lapus. Tačiau imtis darbo jiems neteko – laužą užgesino pati gyventoja.
Išduoda specialius didmaišius
Kėdainių miesto seniūnija primena, kad daugiabučių namų bendrijos ir gyventojai turėtų patys pasirūpinti aplink savo namus esančių teritorijų švara.
Dauguma taip ir daro – sugrėbia lapus ir sukrauna juos į maišus, o seniūnija pasirūpina jų išvežimu.
Sugrėbtų lapų nereikėtų dėti į polietileno maišus. Gyventojams nemokamai išduodami specialūs didmaišiai, į kuriuos surinkti lapai vėliau išvežami į žaliųjų atliekų aikšteles. Norint juos gauti, reikia kreiptis į seniūniją telefonu +370 347 67 287.
Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad lapų negalima mesti į komunalinių atliekų konteinerius.
Individualių valdų savininkai kviečiami lapus kompostuoti savo sklypuose arba nemokamai pristatyti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę Zabieliškio kaime.
Rudeninė švara – visų mūsų rankose. Tvarkydami aplinką kartu, prisidedame prie gražesnio ir švaresnio Kėdainių miesto.
Teksto autorė: Inga Valiukevičienė
Baudos už lapų deginimą
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija anksčiau dalijosi, kad už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus deginant sausą žolę, nendres, javus, nukritusius medžių lapus, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas atsakomybė taikoma pagal Administracinių nusižengimų kodekso 286 straipsnį.
• Sausos žolės, nendrių, nukritusių medžių lapų, šiaudų, laukininkystės ir daržininkystės atliekų deginimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 230 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 60 iki 300 eurų.
• Priešgaisrinės apsaugos priemonių nesiėmimas pastebėjus savo žemėje ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų) šiaudų gaisrą užtraukia baudą žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo 30 iki 170 eurų.
• Ražienų, nenupjautų ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės ūkio kultūrų deginimas užtraukia baudą asmenims nuo 50 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120 iki 350 eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!