Jaunai moteriai viduje augantį vėžį išdavė 1 simptomas: ragina nenumoti ranka

Škotijoje gyvenanti studentė Amber Cunningham-Rogan savo kailiu patyrė, kad net ir menkiausi organizmo siunčiami signalai gali būti pirmieji vėžio ženklai, rašoma naujienų portale dailymail.co.uk.
Pirmieji simptomai – kraujuojančios dantenos ir tirpimas galūnėse
2020 m. tuomet 21-erių metų Amber, gyvenusi Sent Andruse, kreipėsi į odontologą, kai pastebėjo kraujuojančias dantenas. Ji manė, kad problemą sukėlė per stiprus šepetėlio spaudimas arba dantenų uždegimas.
Tuo pat metu mergina jautė keistą rankų ir kojų tirpimą bei dilgčiojimą. Visgi vizitai pas šeimos gydytojus, kraujo tyrimai ir net tyrimai nieko blogo neparodė. Tik tuomet, kai dėl žemo geležies kiekio ji buvo nukreipta į ligoninę, gydytojai aptiko stulbinančią priežastį.
Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad Amber kraujyje neįprastai padidėjęs baltųjų kraujo kūnelių kiekis. Kaulų čiulpų biopsija patvirtino – ji serga lėtine mieloidine leukemija (CML).
Tai reta, lėtai progresuojanti, bet visą gyvenimą trunkanti kraujo vėžio forma, dažniausiai diagnozuojama vyresniems nei 60-ies žmonėms.
„Nieko, kas leistų įtarti apie vėžį, nebuvau patyrusi. Tačiau jaučiau, kad kažkas negerai. Vienas keisčiausių simptomų buvo kraujuojančios dantenos“, – pasakojo Amber.
Prabilo apie sunkų gydymo etapą
Vos sulaukusi diagnozės, studentė buvo skubiai pradėta gydyti. Jai paskirta kasdienė geriamoji taikinių terapija.
Tačiau šalutiniai poveikiai buvo itin sunkūs – plaukų slinkimas, kaulų skausmai, migrenos, odos bėrimai. Kartą dėl nerimą keliančių širdies ritmo sutrikimų ji net buvo skubiai išvežta į ligoninę.
Amber grįžo gyventi į tėvų namus, kad galėtų tęsti gydymą, bet kartu neatsisakė ir studijų Edinburgo Neiperio universitete.
Po šešių mėnesių jai pavyko pasiekti vadinamąjį „gilų molekulinį atsaką“ – tai reiškia, kad organizme buvo likę tik ligos pėdsakai. Vis dėlto gydymą tenka tęsti iki šiol.
Šiandien Amber jau 26-eri. Nors ji ir toliau kovoja su nuovargiu, kaulų skausmais, galvos skausmais bei odos problemomis, mergina rado paramą dalyvaudama specialiose jaunimui skirtose programose.
„Dabar esu kandidatė į galimybę gyventi be gydymo. Tam reikia ilgai išlaikyti gilų molekulinį atsaką. Man tai reikštų ne tik vaistų nutraukimą, bet ir gyvenimo susigrąžinimą“, – viliasi Amber.
Kas yra lėtinė mieloidinė leukemija?
Lėtinė mieloidinė leukemija – tai lėtai progresuojanti baltųjų kraujo kūnelių vėžio forma, kuri gali vystytis daugelį metų. Ši liga dažniausiai nustatoma vyresniems žmonėms, tačiau pasitaiko ir jaunų pacientų atvejų.
Dauguma pacientų, taikant šiuolaikinius gydymo metodus, išgyvena bent penkerius metus nuo diagnozės nustatymo.
Leukemijos simptomai dažnai būna migloti ir lengvai supainiojami su kitomis mažiau pavojingomis ligomis: užsitęsęs kosulys, pasikartojantys dažni peršalimai, patinę limfmazgiai, naktinis prakaitavimas ar nuolatinis nuovargis.
Dėl to, pasak „Leukaemia Care“ vadovo Colino Dyerio, daugelis pacientų mėnesius ieško atsakymų, kol galiausiai sulaukia tikros diagnozės.
„Amber istorija primena, kad leukemija gali paveikti bet ką, bet kokiame amžiuje. Simptomai dažnai būna subtilūs ir lengvai pražiūrimi. Ankstyva diagnozė yra gyvybiškai svarbi, nes ji lemia gydymo galimybes ir rezultatus“, – teigia C. Dyeris.
Amber pavyzdys parodo, kaip svarbu klausytis savo kūno. Net jeigu simptomai atrodo menki ar lengvai paaiškinami, jų nereikėtų nuvertinti. Laiku pastebėta problema gali išgelbėti gyvybę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!