Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Jaunai moteriai viduje augantį vėžį išdavė 1 simptomas: ragina nenumoti ranka

2025-09-19 18:10 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-19 18:10

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad kraujuojančios dantenos – tik smulkmena, galbūt ženklas, kad per agresyviai naudojote dantų šepetėlį valydami dantis. Tačiau kartais tokie, atrodytų, nereikšmingi simptomai gali slėpti daug rimtesnę diagnozę.

Amber Cunningham-Rogan (nuotr. facebook.com)

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad kraujuojančios dantenos – tik smulkmena, galbūt ženklas, kad per agresyviai naudojote dantų šepetėlį valydami dantis. Tačiau kartais tokie, atrodytų, nereikšmingi simptomai gali slėpti daug rimtesnę diagnozę.

REKLAMA
0

Škotijoje gyvenanti studentė Amber Cunningham-Rogan savo kailiu patyrė, kad net ir menkiausi organizmo siunčiami signalai gali būti pirmieji vėžio ženklai, rašoma naujienų portale dailymail.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmieji simptomai – kraujuojančios dantenos ir tirpimas galūnėse

2020 m. tuomet 21-erių metų Amber, gyvenusi Sent Andruse, kreipėsi į odontologą, kai pastebėjo kraujuojančias dantenas. Ji manė, kad problemą sukėlė per stiprus šepetėlio spaudimas arba dantenų uždegimas.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo pat metu mergina jautė keistą rankų ir kojų tirpimą bei dilgčiojimą. Visgi vizitai pas šeimos gydytojus, kraujo tyrimai ir net tyrimai nieko blogo neparodė. Tik tuomet, kai dėl žemo geležies kiekio ji buvo nukreipta į ligoninę, gydytojai aptiko stulbinančią priežastį.

REKLAMA

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad Amber kraujyje neįprastai padidėjęs baltųjų kraujo kūnelių kiekis. Kaulų čiulpų biopsija patvirtino – ji serga lėtine mieloidine leukemija (CML).

Tai reta, lėtai progresuojanti, bet visą gyvenimą trunkanti kraujo vėžio forma, dažniausiai diagnozuojama vyresniems nei 60-ies žmonėms.

„Nieko, kas leistų įtarti apie vėžį, nebuvau patyrusi. Tačiau jaučiau, kad kažkas negerai. Vienas keisčiausių simptomų buvo kraujuojančios dantenos“, – pasakojo Amber.

REKLAMA
REKLAMA

Prabilo apie sunkų gydymo etapą

Vos sulaukusi diagnozės, studentė buvo skubiai pradėta gydyti. Jai paskirta kasdienė geriamoji taikinių terapija.

Tačiau šalutiniai poveikiai buvo itin sunkūs – plaukų slinkimas, kaulų skausmai, migrenos, odos bėrimai. Kartą dėl nerimą keliančių širdies ritmo sutrikimų ji net buvo skubiai išvežta į ligoninę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Amber grįžo gyventi į tėvų namus, kad galėtų tęsti gydymą, bet kartu neatsisakė ir studijų Edinburgo Neiperio universitete.

Po šešių mėnesių jai pavyko pasiekti vadinamąjį „gilų molekulinį atsaką“ – tai reiškia, kad organizme buvo likę tik ligos pėdsakai. Vis dėlto gydymą tenka tęsti iki šiol.

REKLAMA

Šiandien Amber jau 26-eri. Nors ji ir toliau kovoja su nuovargiu, kaulų skausmais, galvos skausmais bei odos problemomis, mergina rado paramą dalyvaudama specialiose jaunimui skirtose programose.

„Dabar esu kandidatė į galimybę gyventi be gydymo. Tam reikia ilgai išlaikyti gilų molekulinį atsaką. Man tai reikštų ne tik vaistų nutraukimą, bet ir gyvenimo susigrąžinimą“, – viliasi Amber.

REKLAMA

Kas yra lėtinė mieloidinė leukemija?

Lėtinė mieloidinė leukemija – tai lėtai progresuojanti baltųjų kraujo kūnelių vėžio forma, kuri gali vystytis daugelį metų. Ši liga dažniausiai nustatoma vyresniems žmonėms, tačiau pasitaiko ir jaunų pacientų atvejų.

Dauguma pacientų, taikant šiuolaikinius gydymo metodus, išgyvena bent penkerius metus nuo diagnozės nustatymo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Leukemijos simptomai dažnai būna migloti ir lengvai supainiojami su kitomis mažiau pavojingomis ligomis: užsitęsęs kosulys, pasikartojantys dažni peršalimai, patinę limfmazgiai, naktinis prakaitavimas ar nuolatinis nuovargis.

Dėl to, pasak „Leukaemia Care“ vadovo Colino Dyerio, daugelis pacientų mėnesius ieško atsakymų, kol galiausiai sulaukia tikros diagnozės.

REKLAMA

„Amber istorija primena, kad leukemija gali paveikti bet ką, bet kokiame amžiuje. Simptomai dažnai būna subtilūs ir lengvai pražiūrimi. Ankstyva diagnozė yra gyvybiškai svarbi, nes ji lemia gydymo galimybes ir rezultatus“, – teigia C. Dyeris.

Amber pavyzdys parodo, kaip svarbu klausytis savo kūno. Net jeigu simptomai atrodo menki ar lengvai paaiškinami, jų nereikėtų nuvertinti. Laiku pastebėta problema gali išgelbėti gyvybę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų