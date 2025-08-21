Siaubingą paskutinės stadijos vėžį Sauliui išdavė 2 simptomai: tris vaikus auginanti šeima meldžia tik vieno

Tytuvėnuose įsikūrusi Raminta Kazlauskienė, socialiniuose tinkluose pasidalijusi pagalbos prašymu finansiškai prisidėti prie gydymo kombinuota imunoterapija, tokio internautų atsako nesitikėjo – jos įrašas ėmė plisti masiškai, juo pasidalijo 2,6 tūkst. žmonių, ir vos per vieną dieną šeima jau turi stiprų finansinį pagrindą bei drąsiau gali žengti suplanuotus žingsnius.
Moteris neslepia – paprašyti pagalbos buvo sunkus žingsnis, ir nors šeima turi santaupų, finansinė našta, krentanti ant jų pečių norint gauti mokamą gydymą, penkių asmenų šeimai per sunki. Šiandien ji sako esanti maloniame šoke – sulaukia neapsakomai daug palaikymo iš visiškai nepažįstamų žmonių ir kiekvienam yra be galo dėkinga.
„Žmonių gerumui ribų nėra. Vien tas dalinimasis, ne tik finansinė parama, teikia daug pastiprinimo ir vilties. Pirmiausia noriu padėkoti visiems, tai – didelis paskatinimas. Jau labai daug padaryta, jau turime stabilumą ir žingsnius, kad ir kokie jie sunkūs, galime drąsiai žengti“, – padėka pokalbį pradėjo Raminta.
Pirmieji simptomai, slėpę agresyvią diagnozę
Pasakodama savo vyro istoriją, moteris sako norinti paskatinti visus, pajutus neįprastus simptomus, nieko nelaukti, neatidėlioti vizito pas gydytoją – net ir nekalti požymiai gali slėpti baisiausias diagnozes.
Pasakojant Sauliaus istoriją, pirmiausia nusikelkime į šių metų balandžio pabaigą–gegužės pradžią. Ji sako, kad pirmieji vyro justi požymiai buvo neutralūs, o ir patys galvojo, kad visa tai – sėdimo darbo pasekmė.
„Tikrai galvojome, kad koks užspaustas nervas ar kas nors su stuburu, nes vyras – biokuro smulkintuvo operatorius: praktiškai pirmadienį išvažiuoja, penktadienį grįžta – visą laiką sėdi. Todėl viskas iš pradžių ir linko į tą pusę.
O viskas prasidėjo nuo koordinacijos sutrikimų. Tarkim, vieną rytą vyras paskambino ir sako: „Nesuprantu, kas man – siekiu arbatos puodelio, o ranka eina šonu.“ Pajuokavome, kad per daug dirba, ilgos darbo valandos, trūksta poilsio.
Vėliau jam pradėjo tirpti dešinė ranka. Kadangi auglys yra kairėje, dešinės kūno pusės požymiai pradėjo ryškėti“, – pasakojo Kelmės rajono Liolių seniūnijos seniūnė.
Simptomams pradėjus intensyvėti, prasidėjo ir apsilankymai pas neurologą, bet pirmieji tyrimai nieko blogo neparodė. Vėliau, apsilankius Kauno klinikose, kur atliktas elektromagnetinis tyrimas, šeima sulaukė netikėto atsakymo – dešinėje kojoje visai nėra jėgos, nors Saulius nevilko kojos, neraišavo. Tačiau tai truko neilgai – jau po savaitės kitos vyras sunkiai galėjo pakelti dešinę koją, eidamas ją vilko.
Tyrimo metu smegenyse aptiktas auglys
Paskutinėmis savaitėmis vyras vis pasiskųsdavo ir galvos skausmais, tačiau jie nebuvo išskirtiniai – tokie, kokius gyvenime yra jautęs kiekvienas. Dėl visų pasireiškiančių simptomų skubiai išrašytas siuntimas atlikti galvos srities kompiuterinę tomografiją.
„Šitą tyrimą atlikus po poros dienų gavome atsakymą su išvada, kad kairėje pusėje yra beveik 5 centimetrų dydžio heterogeniškai kontrastinę medžiagą kaupiantis tumoras.
Tuo metu jo būklė jau buvo labai pablogėjusi: pradėjo paralyžiuoti dešinę kūno pusę, jis nei šaukšto, nei puodelio nepaėmė dešine ranka, pradėjo vilkti koją. Finale prasidėjo ir kalbos sutrikimai – nebegalėdavo normaliai ištarti žodžių, strigo kalba. Per porą mėnesių liga paguldė jį į lovą.“
Jau kitą dieną, liepos 12-ąją, kaip ir rekomendavo medikai, jie buvo Šiaulių respublikinės ligoninės priimamajame – čia leisti vaistai, taikytas simptominis gydymas, kad sumažėtų smegenų tinimas, dėl kurio ir pasireiškė stipriausi simptomai, bet jau iškart buvo aišku, kad reikės kuo greičiau atlikti operaciją.
Raminta pasidžiaugia, kad persikėlus gydytis į Kauno klinikas ir artėjant operacijai, Saulius jau atrodė kone sveikas – buvo ženkliai sustiprėjęs, pats galėjo vaikščioti, imti daiktus dešine ranka. Būklei pagerėjus ir atlikus išsamesnius tyrimus, nieko nelaukiant buvo atlikta auglio šalinimo operacija.
„Kai būklė stabilizavosi, sulaukėme operacijos. Esame be galo dėkingi neurochirurgui gydytojui Augustinui Povilui Fedaravičiui, kuris mus prižiūrėjo ir operavo kartu su skyriaus vedėju Vyteniu Pranu Deltuva. Jiems – didžiulė padėka.
Kaip jie sakė, operacija sėkminga, pavyko maksimaliai gerai: pavyko įgyvendinti planą ir auglys pašalintas sėkmingai, praktiškai visas. Nors, kaip sako, buvo likę keli milimetrai iki kritinės ribos smegenyse – jei auglys būtų buvęs ten ar išplitęs, jo nebūtų galėję operuoti“, – sakė R. Kazlauskienė.
Laukia gydymo pradžia
Jau kitą dieną po operacijos Saulius atsistojo iš lovos, pats turėjo ir turi daug motyvacijos sveikti. Nors atlikto histologinio tyrimo atsakymai, gauti rugpjūčio 11-ąją, suteikė mažai optimizmo – patvirtinta 4 laipsnio glioblastoma, agresyviausios formos piktybinis smegenų auglys.
Raminta sako, kad gydytojai nieko neprognozuoja, bet visi supranta, jog situacija – blogiausia, kokia galėjo būti. Tačiau šeima nenuleidžia rankų, turi daug stiprybės ir motyvacijos veikti, kad Saulius ne tik sustiprėtų, bet ir galėtų gyventi kokybiškai.
Kol kas šeima laukia, kol bus pradėtas švitinimas – jau rugpjūčio 28 dieną laukia konsultacija su gydytoju onkologu. Raminta priduria, kad iš pradžių bus taikomas 6 savaičių trukmės gydymas spinduline terapija.
Tačiau per tą laiką, kol laukia prasidedančio gydymo, jie nesėdi sudėję rankų ir ieško visų įmanomų būdų, kaip padėti Sauliui sveikti – taip į jų akiratį pateko kombinuota imunoterapija. Jau rugsėjo 16 dieną laukia vizitas pas gydytoją Adą Darinską privačioje klinikoje.
Vienas imunoterapijos kursas kainuoja 11 tūkstančių eurų, ir tai – tik pradžia, nežinia, kiek jų reikės, bet jie pasiryžę daryti viską, kas jų valioje. Kol kas Saulius kasdien vartoja vaistus po auglio šalinimo operacijos, o gydymo pradžios jie laukia su viltimi, kad vieną dieną viskas vėl grįš į savo vėžes.
„Šiai dienai visos šeimos emocinė būklė jau šiek tiek stabilizavusis, viskas susidėliojo į stalčiukus – ieškome šviesos ir vilties visur, kur galime. Iki konkrečios diagnozės sužinojimo buvome labiau optimistiškai nusiteikę, nes vis tiek visada tikiesi geriausio varianto. Bet rugpjūčio 11 diena, sulaukus tyrimo atsakymo, buvo kritinė, buvo sudėtinga – verkėm abu: vyras ir aš, suvokdami, kokios yra ateities prognozės.
Bet aš esu, kaip visi sako, uždeganti veiksmams, pokyčiams, tad pavyko tai padaryti ir šįkart. Vieni kitus pastipriname ir ieškome visų įmanomų variantų“, – priduria Raminta.
Prisidėti prie gydymo išlaidų gali kiekvienas
Ji pasidžiaugia, kad nors vyro dešinioji kūno pusė vis dar silpnesnė, jis deda visas pastangas, kad stiprėtų – ir pastangos atsiperka. Sauliui netrūksta ir motyvacijos: moteris šypsosi, kad jis kuria grandiozinius planus ateičiai, o kai ji sako, jog galbūt reikėtų pailsėti, vyras nedvejodamas atsako: „Darysiu kuo daugiau, kol galiu.“ Raminta tokiose situacijose nepasimeta ir atkerta: „Galėsim visada!“
Tačiau vien valios ir pastangų neužtenka – gydymas užkrauna ir nemažą finansinį svorį. Dėl to, pasitarusi su vyru, R. Kazlauskienė įkūrė vyro vardo labdaros ir paramos fondą su tikslu surinkti gydymui reikalingas lėšas. Prisidėti gali kiekvienas žemiau nurodytais rekvizitais:
Gavėjas: Sauliaus Kazlausko labdaros ir paramos fondas
Kodas: 307395617
Sąskaitos numeris: LT777300010196643860
Paskirtis: Gydymui
