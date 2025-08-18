Įžengę į šią Lietuvos pajūrio vietą iš karto gausite baudą: nesakykite, kad neįspėjo

Apie nubaustus pažeidėjus ir priminimu apie gresiančias baudas socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Pajūrio regioninis parkas.
Už apsilankymą Plazės gamtiniame rezervate be leidimų – baudos
Ilgąjį Žolinės savaitgalį daugybė lietuvių suplūdo į pajūrį – ne išimtis ir Plazės gamtinis rezervatas, kur vien per šventinį penktadienį nubausta 20 pažeidėjų, kurie, nepaisydami informacinių lentelių, lankėsi rezervate.
Plazės gamtinis rezervatas yra unikali Leituvos gamtos vieta, čia saugumos retos buveinės, nykstančios šalies rūšys, todėl primenama ne tik tai, kad čia lankytis be leidimų draudžiama, bet ir prašoma gerbti gamtą.
„Gamtos niokotojams baudos.
Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Gyvosios gamtos departamento pareigūnai Plazės gamtiniame rezervate penktadienį nubaudė virš 20 rezervato pažeidėjų ir surašė administracinio nusižengimo protokolus.
Bauda už rezervato pažeidimą kiekvienam asmeniui yra nuo 30 eur. Ketvirtadienį nubausti tik 4 pažeidėjai.
Plazės gamtiniame rezervate lankytis be leidimo draudžiama! Rezervatas paženklintas informacinėmis lentelėmis.
Plazės gamtiniame rezervate saugomos retos buveinės, nykstančios paukščių, drugių, plėviasparnių rūšys, kurias naikina žmonių trypimas. Masiškai lankomas pajūris visur kitur šias rūšis žemyniniame pajūryje išnaikina. Žemyniniame pajūryje tik 4 km pajūrio ruožas paliktas gamtai, kad pajūriui būdingos augalų ir gyvūnų rūšys nors kažkur išliktų, prašom gerbti gamtą.
Jūsų sumokėtos baudos pateks į Aplinkos apsaugos rėmimo fondą, kuris skiria finansavimą gamtos atkūrimo programoms.
Primename, Pajūrio regioniniame parke plaukioti vandens motociklais draudžiama“, – rašė Pajūrio regioninis parkas.
