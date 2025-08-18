Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įžengę į šią Lietuvos pajūrio vietą iš karto gausite baudą: nesakykite, kad neįspėjo

2025-08-18 11:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-18 11:10

Be leidimo apsilankius Plazės gamtiniame rezervate teks paploninti piniginę – specialistai primena, kad už pažeidimą laukia bauda nuo 30 eurų. Tad prieš planuodami keliones pasitikrinkite, ar tikrai ten, kur norisi apsilankyti, tai daryti galima.

Pajūris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Be leidimo apsilankius Plazės gamtiniame rezervate teks paploninti piniginę – specialistai primena, kad už pažeidimą laukia bauda nuo 30 eurų. Tad prieš planuodami keliones pasitikrinkite, ar tikrai ten, kur norisi apsilankyti, tai daryti galima.

REKLAMA
1

Apie nubaustus pažeidėjus ir priminimu apie gresiančias baudas socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Pajūrio regioninis parkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už apsilankymą Plazės gamtiniame rezervate be leidimų – baudos 

Ilgąjį Žolinės savaitgalį daugybė lietuvių suplūdo į pajūrį – ne išimtis ir Plazės gamtinis rezervatas, kur vien per šventinį penktadienį nubausta 20 pažeidėjų, kurie, nepaisydami informacinių lentelių, lankėsi rezervate.

REKLAMA
REKLAMA

Plazės gamtinis rezervatas yra unikali Leituvos gamtos vieta, čia saugumos retos buveinės, nykstančios šalies rūšys, todėl primenama ne tik tai, kad čia lankytis be leidimų draudžiama, bet ir prašoma gerbti gamtą. 

REKLAMA

„Gamtos niokotojams baudos.

Aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos valdybos Gyvosios gamtos departamento pareigūnai Plazės gamtiniame rezervate penktadienį nubaudė virš 20 rezervato pažeidėjų ir surašė administracinio nusižengimo protokolus.

Bauda už rezervato pažeidimą kiekvienam asmeniui yra nuo 30 eur. Ketvirtadienį nubausti tik 4 pažeidėjai.

Plazės gamtiniame rezervate lankytis be leidimo draudžiama! Rezervatas paženklintas informacinėmis lentelėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Plazės gamtiniame rezervate saugomos retos buveinės, nykstančios paukščių, drugių, plėviasparnių rūšys, kurias naikina žmonių trypimas. Masiškai lankomas pajūris visur kitur šias rūšis žemyniniame pajūryje išnaikina. Žemyniniame pajūryje tik 4 km pajūrio ruožas paliktas gamtai, kad pajūriui būdingos augalų ir gyvūnų rūšys nors kažkur išliktų, prašom gerbti gamtą.

Jūsų sumokėtos baudos pateks į Aplinkos apsaugos rėmimo fondą, kuris skiria finansavimą gamtos atkūrimo programoms.

Primename, Pajūrio regioniniame parke plaukioti vandens motociklais draudžiama“, – rašė Pajūrio regioninis parkas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų