Įspūdingi 75-erių vilkaviškiečio Adolfo kadrai: „Baisu pagalvoti, kiek išleidęs“

Jaunystėje norėjęs tapti kino operatoriumi dabar senjoras įrodinėja, kad amžius svajonei netrukdo.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Įgyvendina jaunystės svajonę
Neseniai Adolfas Kurtinaitis sumanė, kad reikia išsilaikyti drono licenciją, nes vaizdai iš viršaus daug gražesni. Be to, kasdien kažką filmuoja, fotografuoja, o vėliau pats kompiuteryje su specialiomis programomis montuoja savo vaizdus.
Netradicinio jo pomėgio atvykus nufilmuoti TV3 Žinioms veiklus vyras jau dronu filmavo prie Vilkaviškio tyvuliuojantį Paežerių ežerą. Drono licenciją išsilaikė prieš metus, nors apie tai svajojo jau seniai. Tik nedrįso, nes manė, kad nesugebės valdyti, o ir dronai anksčiau brangesni buvo.
„Paskui, kai atsirasdavo vis naujesni modeliai, jie pigdavo, nutariau, kad reikia. Ir dabar, žinokit, be drono beveik nė vienos dienos neapsieinu“, – entuziastingai pasakojo videografija užsiimantis vilkaviškietis.
Uždarbių atsisako
Anot senjoro, ilgai užtruktų, kol išvardintų visą įrangą, kurią turi susipirkęs. Svarbiausia, kad kokybiškai filmuotų ir fotografuotų, sako Adolfas.
„Ir galiu po vandeniu filmuoti tomis „GoPro“ kameromis. Ir kamerą „Panasonic 1500“ turiu. Na, vienu žodžiu, aparatūros turiu daug ir įvairios. Visokiomis sąlygomis galiu filmuoti. Baisu pagalvoti, kiek išleidęs“, – šypsojosi vilkaviškietis.
A. Kurtinaitis sako, kad filmavimas traukė visą gyvenimą, tačiau anksčiau neturėjo daug laiko šiam pomėgiui. Reikėjo namus statyti, vaikus auginti, šeimą išlaikyti. Vyras ne tik Vilkaviškyje, bet ir aplinkiniuose miestuose buvo žinomas kaip geras vonių restauratorius. Ir sulaukęs pensinio amžiaus, užsakymų neatsigindavo, bet dabar jau nebedirba. Sako, reikia pagyventi savo malonumui ir pagaliau įgyvendinti svajonę – filmuoti.
Jaunystėje jis labai norėjo tapti kino operatoriumi, tačiau neturėjo galimybės važiuoti studijuoti į Maskvą.
„Sužinojau, kad ta kino operatorių mokykla ar akademija yra Maskvoje. Ta svajonė taip ir liko tik svajone, bet tą turėjau mintyje apie kino operatorius“, – teigė A. Kurtinaitis.
Dėl gražesnio kadro patenka ir į pavojingas situacijas
Norint nufilmuoti ar nufotografuoti gražų vaizdą – reikia pasistengti, sako senjoras. Anot jo, porą kartų net jo gyvybei buvo iškilęs pavojus.
Vieną sykį žiemą paslydęs nuriedėjo nuo kalno. Kitą kartą vos elektra nenutrenkė, kai sumanė per lietų užfiksuoti gražuolius žirgus pievoje, kurie buvo aptverti elektriniu piemeniu.
„Tas skėtis man pasilenkė, prisiglaudė prie tų laidų, tai kai dėjo man srovė – išlėkė ir telefonas, ir aš sėdžiu visas išbalęs“, – savo patirtimis dalijosi reportažo herojus ir pavyzdys vyresnio amžiaus kartai.
Nuotykiai, galėję baigtis nelaime, neatbaidė Adolfo nuo pomėgio. Anot senjoro, filmavimas ir fotografavimas jam yra vaistas nuo visų ligų. Teigia, kol kojos neš, tol neatsisakys savo pomėgio. Dažniausiai jis fiksuoja gamtos vaizdus.
Ties filmavimu ar nuotraukomis jo darbas nesibaigia. Senjoras namuose įsirengė studiją. Išmoko montuoti, redaguoti nuotraukas, tad daug laiko ir čia praleidžia, kol susitvarko iš gamtos parvežtą medžiagą.
Svarbiausia nebambėti ir nesiskųsti gyvenimu, sako 75-erių vilkaviškietis. Mėgstama veikla, judėjimas, pozityvios mintys – prailgina gyvenimą, įsitikinęs Adolfas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.