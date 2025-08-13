Įspėja Zodiako ženklus: štai kokia diena laukia jūsų

AVINAS. Diena palanki tvarkyti buitinius reikalus arba nerti į kūrybos labirintus. Mėginsite įgyvendinti seną sumanymą arba apie tai galvosite. Popietinis išsiblaškymas gali jums nemažai kainuoti.
JAUTIS. Neskubėkite sutikti su abejotinais pasiūlymais. Turėtumėte stengtis ištaisyti neseniai padarytą klaidą, o ne prisidaryti naujų. Neskleiskite paskalų.
DVYNIAI. Bus daug paviršutiniškų kontaktų, diskusijų. Venkite pasakyti tai, ko nederėtų, meluoti arba apkaltinti nekaltą. Meilėje tikriausiai patirsite naujų emocijų bei pojūčių. Saugokitės sukčių, aferistų.
VĖŽYS. Dieną tikėtini naudingi susitikimai, produktyvi veikla. Galimi susitikimai su draugais, meilės pasimatymai. Pernelyg neįsismaginkite, žarstydami minties perlus ir pinigus. Popiet tykos smulkūs nesklandumai
LIŪTAS. Šiandien bergždžiai eikvosite laiką bei energiją, jei mėginsite kažką ko nors išmokyti, įrodyti savo tiesą, pamokslauti. Pasieksite tik to, kad nukentės jūsų įvaizdis ir savimeilė. Galite pasijusti kažkieno “vedžiojami už nosies”.
MERGELĖ. Gana prieštaringa diena. Optimizmą keis rankų ir nosies nukabinimas, ir atvirkščiai. Įtakingo ar galinčio padėti finansiškai žmogaus dėmesys suteiks vilčių. Bet klastingas pažįstamas gali pakišti koją kai kuriems jūsų planams.
SVARSTYKLĖS. Būsite gana išsiblaškę, nenuoseklūs ir nekantrūs. Nepalanku ko nors primygtinai reikalauti, skųstis, reikšti pretenzijas. Galite netekti to palankumo, kuriuo dar disponuojate.
SKORPIONAS. Būkite korektiški su aplinkiniais, partneriais. Nieko nedarykite atmestinai, kad nekiltų problemų ir nebūtų progos kitiems suvesti su jumis sąskaitas, atkeršyti už slaptas nuoskaudas. Rūpinkitės sveikata.
ŠAULYS. Galimi nesusipratimai su vaikais, mylimu žmogumi. Jūsų arba jų iškrėstos išdaigos gali būti nuostolingos. Venkite kokiu nors būdu elgtis nesąžiningai arba sudaryti palankias sąlygas vagims, pasiduoti sukčių įtakai.
OŽIARAGIS. Šiandien neturėsite tiek energijos, kad galėtumėte intensyviai darbuotis. Daugiau dėmesio skirkite šeimai.Venkite alkoholio, narkotikų, saugokitės “ilgapirščių”.
VANDENIS. Tikriausiai šiandien neblogai seksis kurti, reklamuoti. Vis dėlto atsakingiau vertinkite pateikiamą ir gaunamą informaciją. Tyčia ar netyčia galite apgauti, suklaidinti aplinkinius. Venkite svaigalų.
ŽUVYS. Sustiprės vidinės harmonijos jausmas, noras ir sugebėjimas gražiai atrodyti, patikti aplinkiniams. Būsite linkę užsimerkti prieš tai, kas nėra malonu. Galimi įsimintini susitikimai, nuotykiai. Saikingiau lepinkite vaikus.
Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė.