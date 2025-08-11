Zodiako ženklams – astrologų įspėjimas: to šiandien nedarykite

AVINAS. Šiandieną jus labai domins įvairios paslaptys, gyvenimo užkulisiai ir užribiai. Lengva bus apsigauti, nes jums pateiks nekonkrečią, prieštaringą informaciją, kurią galima suprasti įvairiai.
JAUTIS. Jeigu šiuo metu jums nedelsiant reikės ką nors svarbaus nuspręsti, atidžiai išklausykite pašnekovus - tai gali būti jums naudinga. Jūsų nuoširdaus dėmesio laukia ir artimieji, draugai, vaikai. Arba jūs jų laukate talkoje, piknike.
DVYNIAI. Jūs skubėsite atlikti būtinuosius darbus ir užsiimti įdomesne veikla. Kai kurie iš jūsų nepajėgs atsipalaiduoti ir vakare, nes nerimaus dėl konferencijos, festivalio arba kito renginio organizavimo ar eigos.
VĖŽYS. Šiandien gali apimti nenumaldomas tolimų erdvių šauksmas, žinių ir naujienų troškulys. Galbūt ateities planus aptarsite su žmonėmis, kurie gali paveikti įvykius. Tikėtina kelionė.
LIŪTAS. Regis, jums labai patiks be vidinių stabdžių išlaidauti, mėgautis malonumais ir džiuginti artimuosius bei gerbėjus. Visgi vakare susigriebsite, kad iššvaistėte per didelę sumą arba patyrėte žalos.
MERGELĖ. Beveik visą dieną ištversite nesusipykę su niekuo iš aplinkinių. Visgi vakare jūsų vidinis demonas prabus ir turbūt sužeis artimo žmogaus sielą. Drastiški poelgiai išties nieko gero neduos.
SVARSTYKLĖS. Šiandieną skubėsite greičiau atsikratyti darbų, pareigų. Jeigu kažką padarysite atmestinai, vakare ramūs nesijausite. Nuojauta kuždės, kad aplaidumas nepraeis be pasekmių.
SKORPIONAS. Būsite žaismingai nusiteikę, vilios pramogos, pasimatymai, kūrybiniai bandymai. Gerai pagalvokite, ar verta pradėti žaidimą, kuris pakenktų draugystei. Nepameskite asmeninių daiktų, nepamirškite susitarimo.
ŠAULYS. Aplinkybės privers atkreipti dėmesį į kelis dalykus, kurių anksčiau nepastebėdavote. Galbūt teks pripažinti, kad teisūs kiti, o ne jūs. Turbūt tenkinsite nemažus šeimos narių poreikius. Nepatartini tiesmukiški pareiškimai.
OŽIARAGIS. Tikriausiai pasižymėsite komercine uosle ir reikalai neblogai judės į priekį. Visgi sėkmė labai priklausys nuo sugebėjimo bendrauti, megzti ryšius. Įmanomos intriguojamos pažintys.
VANDENIS. Kažkas gali jus gundyti investuoti į rizikingą veiklą, pirkti ar parduoti, išsinuomoti ar išnuomoti. Galbūt būsite raginami tartis dėl verslo projektų, politinių siekių, juos derinti. Rizika turi būti pamatuota, nes avantiūrizmas ves į aklavietę.
ŽUVYS. Jeigu diena bus rami ir galėsite ją leisti netrikdomi, tuomet jums seksis kūrybinė veikla, žavės informacija apie tolimus kraštus, svetimas kultūras. Dėl neatsparumo stresui emocinė įtampa į vakarą visgi augs.
Horoskopą parengė Sidonija Kulikauskienė.